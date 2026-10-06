Vereinigte Staaten

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen USA und Kanada ist 1:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen USA und Kanada ist 1:0.
94'
Foul von Julian Hall (USA).
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94'
Luc De Fougerolles (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Cole Campbell (USA) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Richie Laryea (Kanada).
92'
Tyler Adams (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Niko Sigur (Kanada).
92'
Foul von Chris Richards (USA).
92'
Jonathan David (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Foul von Antonee Robinson (USA).
88'
Daniel Jebbison (Kanada) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Sergiño Dest (USA).
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87'
Niko Sigur (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Vorbeigeschossen. Luc De Fougerolles (Kanada) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Mathieu Choinière nach einer Standardsituation.
84'
Foul von Tyler Adams (USA).
84'
Niko Sigur (Kanada) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Sebastian Berhalter (USA).
83'
Nathan Saliba (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Alex Freeman (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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80'
Foul von Richie Laryea (Kanada).
79'
Vorbeigeschossen. Promise David (Kanada) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Daniel Jebbison mit einer Flanke.
76'
Tyler Adams (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Nathan Saliba (Kanada).
75'
Ecke Kanada. Die Ecke wurde verursacht von Sebastian Berhalter.
74'
Wechsel USA. Adri Mehmeti kommt für George Campbell.
74'
Wechsel USA. Antonee Robinson kommt für Auston Trusty.
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74'
Wechsel USA. Neil Pierre kommt für Malik Tillman.
72'
Foul von Sebastian Berhalter (USA).
72'
Mathieu Choinière (Kanada) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Wechsel Kanada. Promise David kommt für Jacob Shaffelburg.
71'
Malik Tillman (USA) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Foul von Malik Tillman (USA).
71'
Richie Laryea (Kanada) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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71'
Ball abgeblockt. Sebastian Berhalter (USA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julian Hall.
71'
Vorbeigeschossen. Julian Hall (USA) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von George Campbell mit einem langen Ball.
70'
Foul von Cole Campbell (USA).
70'
Richie Laryea (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Ecke Kanada. Die Ecke wurde verursacht von George Campbell.
66'
Wechsel Kanada. Jacen Russell-Rowe kommt für Liam Millar.
65'
Wechsel Kanada. Daniel Jebbison kommt für Tani Oluwaseyi.
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63'
Ball pariert. Luc De Fougerolles (Kanada) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Mathieu Choinière.
62'
Foul von Tyler Adams (USA).
62'
Ralph Priso (Kanada) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Wechsel USA. Tyler Adams kommt für Brooklyn Raines.
61'
Wechsel USA. Cole Campbell kommt für Mathis Albert.
61'
Brooklyn Raines (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Nathan Saliba (Kanada).
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60'
Das Spiel läuft wieder.
59'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Auston Trusty (USA).
58'
Jonathan David (Kanada) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Auston Trusty (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Jonathan David (Kanada).
57'
Ecke Kanada. Die Ecke wurde verursacht von Alex Freeman.
56'
Ecke Kanada. Die Ecke wurde verursacht von Auston Trusty.
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54'
Ecke Kanada. Die Ecke wurde verursacht von Mathis Albert.
53'
Foul von Auston Trusty (USA).
53'
Liam Millar (Kanada) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Sebastian Berhalter (USA).
52'
Mathieu Choinière (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Malik Tillman (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Luc De Fougerolles (Kanada).
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50'
Brooklyn Raines (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Jacob Shaffelburg (Kanada).
49'
Ecke Kanada. Die Ecke wurde verursacht von George Campbell.
48'
Ecke Kanada. Die Ecke wurde verursacht von George Campbell.
47'
Abseits USA. George Campbell spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mathis Albert im Abseits.
47'
Abseits Kanada. Ralph Priso spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tani Oluwaseyi im Abseits.
45'
Wechsel USA. Julian Hall kommt für Justin Ellis.
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45'
Wechsel USA. Sergiño Dest kommt für Yunus Musah.
45'
Wechsel USA. Sebastian Berhalter kommt für Giovanni Reyna.
45'
Wechsel Kanada. Mathieu Choinière kommt für Stephen Eustaquio.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen USA und Kanada ist 1:0.
48'
Vorbeigeschossen. Alex Freeman (USA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Malik Tillman mit einer Flanke nach einer Ecke.
48'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Tani Oluwaseyi.
47'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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47'
Giovanni Reyna (USA) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Jonathan David (Kanada).
46'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Dayne St. Clair.
45'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Stephen Eustaquio.
44'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Niko Sigur.
43'
Handspiel von Richie Laryea (Kanada).
42'
Das Spiel läuft wieder.
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41'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Stephen Eustaquio (Kanada).
40'
Giovanni Reyna (USA) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Foul von Auston Trusty (USA).
39'
Liam Millar (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Abseits Kanada. Jacob Shaffelburg spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Richie Laryea im Abseits.
38'
Foul von Justin Ellis (USA).
38'
Luc De Fougerolles (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Foul von Alex Freeman (USA).
36'
Jacob Shaffelburg (Kanada) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Malik Tillman (USA).
35'
Richie Laryea (Kanada) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ball pariert. Stephen Eustaquio (Kanada) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jonathan David.
34'
Foul von Mathis Albert (USA).
34'
Niko Sigur (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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32'
Foul von Yunus Musah (USA).
32'
Richie Laryea (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Tani Oluwaseyi (Kanada) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
Brooklyn Raines (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Tani Oluwaseyi (Kanada).
29'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen USA und Kanada ist 1:0. Justin Ellis (USA) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Alex Freeman.
29'
Vorbeigeschossen. Alex Freeman (USA) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Malik Tillman.
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24'
Foul von Malik Tillman (USA).
24'
Stephen Eustaquio (Kanada) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Das Spiel läuft wieder.
20'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Justin Ellis (USA).
20'
Justin Ellis (USA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Stephen Eustaquio (Kanada).
17'
Giovanni Reyna (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Foul von Richie Laryea (Kanada).
16'
Ball pariert. Jacob Shaffelburg (Kanada) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tani Oluwaseyi.
15'
Brooklyn Raines (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Jonathan David (Kanada).
14'
Mathis Albert (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Nathan Saliba (Kanada).
13'
Vorbeigeschossen. Liam Millar (Kanada) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Stephen Eustaquio nach einer Standardsituation.
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12'
Foul von Brooklyn Raines (USA).
12'
Jacob Shaffelburg (Kanada) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ecke Kanada. Die Ecke wurde verursacht von Auston Trusty.
11'
Foul von George Campbell (USA).
11'
Tani Oluwaseyi (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Alex Freeman (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Tani Oluwaseyi (Kanada).
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10'
Vorbeigeschossen. Tani Oluwaseyi (Kanada) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jonathan David.
9'
Foul von Mathis Albert (USA).
9'
Niko Sigur (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Alex Freeman (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Ralph Priso (Kanada).
8'
Giovanni Reyna (USA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Nathan Saliba (Kanada).
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7'
Mathis Albert (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Niko Sigur (Kanada).
5'
Giovanni Reyna (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Tani Oluwaseyi (Kanada).
2'
Giovanni Reyna (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Jacob Shaffelburg (Kanada).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen USA und Kanada.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.