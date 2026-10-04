Vereinigte Staaten

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen USA und Mexiko ist 3:0.
91'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen USA und Mexiko ist 3:0.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Foul von Luis Chávez (Mexiko).
90'
Alex Freeman (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Vorbeigeschossen. Isaías Violante (Mexiko) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Israel Reyes.
89'
Ball pariert. Justin Ellis (USA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Peyton Miller.
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88'
Wechsel USA. Mathis Albert kommt für Malik Tillman aufgrund einer Verletzung.
88'
Das Spiel läuft wieder.
88'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Malik Tillman (USA).
84'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen USA und Mexiko ist 3:0. Malik Tillman (USA) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links.
84'
Abseits USA. Malik Tillman spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Justin Ellis im Abseits.
82'
Wechsel USA. Brooklyn Raines kommt für Giovanni Reyna.
82'
Wechsel USA. Peyton Miller kommt für Sebastian Berhalter.
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81'
Wechsel Mexiko. Obed Vargas kommt für Érik Lira.
81'
Wechsel Mexiko. Everardo López kommt für Roberto Alvarado.
81'
Luis Chávez (Mexiko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Justin Ellis (USA).
81'
Ball abgeblockt. Antonee Robinson (USA) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giovanni Reyna.
78'
Álvaro Fidalgo (Mexiko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Sebastian Berhalter (USA).
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75'
Johan Vásquez (Mexiko) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Justin Ellis (USA).
75'
Vorbeigeschossen. Alex Freeman (USA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Yunus Musah.
73'
Vorbeigeschossen. Chris Richards (USA) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sebastian Berhalter mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
72'
Wechsel Mexiko. Armando González kommt für Santiago Giménez.
72'
Foul von Johan Vásquez (Mexiko).
72'
Justin Ellis (USA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Sebastian Berhalter (USA) sieht eine Gelbe Karte.
67'
Mateo Chávez (Mexiko) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
67'
Foul von Mateo Chávez (Mexiko).
67'
Yunus Musah (USA) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Wechsel Mexiko. Isaías Violante kommt für Orbelín Pineda.
66'
Wechsel Mexiko. Álvaro Fidalgo kommt für Santiago Sandoval.
65'
Wechsel USA. Justin Ellis kommt für Julian Hall.
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65'
Wechsel USA. Yunus Musah kommt für Cavan Sullivan.
62'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen USA und Mexiko ist 2:0. Cavan Sullivan (USA) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, in die Tormitte unter die Latte.
62'
Tyler Adams (USA) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
Roberto Alvarado (Mexiko) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Tyler Adams (USA).
60'
Abseits Mexiko. Roberto Alvarado spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Santiago Sandoval im Abseits.
59'
Ecke Mexiko. Die Ecke wurde verursacht von Auston Trusty.
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58'
Ball pariert. Roberto Alvarado (Mexiko) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
58'
Ecke Mexiko. Die Ecke wurde verursacht von Diego Kochen.
57'
Orbelín Pineda (Mexiko) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Sebastian Berhalter (USA).
55'
Santiago Giménez (Mexiko) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Malik Tillman (USA).
54'
Foul von Johan Vásquez (Mexiko).
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54'
Julian Hall (USA) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Johan Vásquez (Mexiko) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Julian Hall (USA).
51'
Santiago Giménez (Mexiko) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Chris Richards (USA).
48'
Orbelín Pineda (Mexiko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Chris Richards (USA).
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46'
Luis Chávez (Mexiko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Sebastian Berhalter (USA).
45'
Wechsel Mexiko. Luis Chávez kommt für Luis Romo.
45'
Wechsel Mexiko. Mateo Chávez kommt für Jesús Gallardo.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen USA und Mexiko ist 1:0.
47'
Orbelín Pineda (Mexiko) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Sebastian Berhalter (USA).
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46'
Santiago Giménez (Mexiko) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Auston Trusty (USA).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Luis Romo (Mexiko).
45'
Tyler Adams (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Vorbeigeschossen. Santiago Giménez (Mexiko) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei.
43'
Santiago Sandoval (Mexiko) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Foul von Tyler Adams (USA).
42'
Foul von Orbelín Pineda (Mexiko).
42'
Alex Freeman (USA) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Abseits Mexiko. Luis Romo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Santiago Giménez im Abseits.
40'
Abseits USA. Alex Freeman spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Julian Hall im Abseits.
37'
Érik Lira (Mexiko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Giovanni Reyna (USA).
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35'
Diego Campillo (Mexiko) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Julian Hall (USA).
35'
Luis Romo (Mexiko) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Foul von Luis Romo (Mexiko).
35'
Malik Tillman (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Vorbeigeschossen. Diego Campillo (Mexiko) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Orbelín Pineda mit einer Flanke nach einer Ecke.
34'
Ecke Mexiko. Die Ecke wurde verursacht von Giovanni Reyna.
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33'
Santiago Giménez (Mexiko) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Giovanni Reyna (USA).
28'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen USA und Mexiko ist 1:0. Julian Hall (USA) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.
23'
Abseits Mexiko. Jesús Gallardo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Santiago Giménez im Abseits.
19'
Santiago Sandoval (Mexiko) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Malik Tillman (USA).
17'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Raúl Rangel.
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16'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Diego Campillo.
16'
Ball abgeblockt. Malik Tillman (USA) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antonee Robinson.
16'
Foul von Luis Romo (Mexiko).
16'
Tyler Adams (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ball abgeblockt. Luis Romo (Mexiko) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Orbelín Pineda.
12'
Abseits Mexiko. Santiago Giménez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Orbelín Pineda im Abseits.
11'
Vorbeigeschossen. Luis Romo (Mexiko) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Santiago Sandoval.
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11'
Orbelín Pineda (Mexiko) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Tyler Adams (USA).
5'
Foul von Luis Romo (Mexiko).
5'
Cavan Sullivan (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen USA und Mexiko.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.