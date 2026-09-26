Vereinigte Staaten

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen USA und Peru ist 4:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen USA und Peru ist 4:1.
95'
Foul von Neil Pierre (USA).
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95'
Rodrigo Vilca (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Abseits USA. Sebastian Berhalter spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Antonee Robinson im Abseits.
92'
Zavier Gozo (USA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von César Inga (Peru).
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen USA und Peru ist 4:1. Sebastian Berhalter (USA) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Julian Hall.
89'
Foul von Brooklyn Raines (USA).
89'
Rodrigo Vilca (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Wechsel USA. Adri Mehmeti kommt für Tyler Adams.
87'
Wechsel USA. Neil Pierre kommt für George Campbell.
84'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Marco Huamán.
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84'
Ball abgeblockt. Mathis Albert (USA) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zavier Gozo mit einer Flanke.
83'
Foul von Tyler Adams (USA).
83'
Álex Valera (Peru) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Wechsel Peru. Marco Huamán kommt für Oliver Sonne.
83'
Wechsel Peru. César Inga kommt für Marcos López.
82'
Foul von Zavier Gozo (USA).
82'
Marcos López (Peru) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Vorbeigeschossen. Frankie Westfield (USA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Brooklyn Raines.
79'
Renzo Garcés (Peru) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
79'
Julian Hall (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Renzo Garcés (Peru).
78'
Foul von Auston Trusty (USA).
78'
Álex Valera (Peru) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel USA. Brooklyn Raines kommt für Malik Tillman.
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77'
Wechsel USA. Frankie Westfield kommt für Alex Freeman.
76'
Wechsel Peru. Rodrigo Vilca kommt für Jairo Vélez.
76'
Wechsel Peru. Jairo Concha kommt für Jhonny Vidales.
76'
Wechsel Peru. Oslimg Mora kommt für Yoshimar Yotún.
75'
Foul von Zavier Gozo (USA).
75'
Renzo Garcés (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Ball pariert. Sebastian Berhalter (USA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tyler Adams.
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74'
Alex Freeman (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Álex Valera (Peru).
72'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen USA und Peru ist 3:1. Julian Hall (USA) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Sebastian Berhalter mit einer Flanke.
72'
Ball abgeblockt. Zavier Gozo (USA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
71'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Marcos López.
70'
Foul von Julian Hall (USA).
70'
Renzo Garcés (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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69'
Sebastian Berhalter (USA) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Yoshimar Yotún (Peru).
66'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen USA und Peru ist 2:1. Malik Tillman (USA) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
65'
Yoshimar Yotún (Peru) sieht eine Gelbe Karte.
65'
Marcos López (Peru) sieht eine Gelbe Karte.
64'
Elfmeter für USA. Mathis Albert wurde im Strafraum gefoult.
64'
Jesús Pretell verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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63'
Malik Tillman (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Yoshimar Yotún (Peru).
63'
Ecke Peru. Die Ecke wurde verursacht von Antonee Robinson.
62'
Ball abgeblockt. Bassco Soyer (Peru) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
62'
Wechsel USA. Antonee Robinson kommt für Peyton Miller.
62'
Wechsel USA. Sebastian Berhalter kommt für Yunus Musah.
62'
Wechsel USA. Zavier Gozo kommt für Cavan Sullivan.
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62'
Wechsel USA. Julian Hall kommt für Justin Ellis.
61'
Wechsel USA. Mathis Albert kommt für Giovanni Reyna.
60'
Ball abgeblockt. Álex Valera (Peru) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bassco Soyer.
59'
Giovanni Reyna (USA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Jesús Pretell (Peru).
57'
Wechsel Peru. Álex Valera kommt für Gianluca Lapadula.
57'
Wechsel Peru. Jesús Pretell kommt für Wilder Cartagena.
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57'
Wechsel Peru. Bassco Soyer kommt für Piero Magallanes.
56'
Handspiel von Malik Tillman (USA).
54'
Foul von Justin Ellis (USA).
54'
Oliver Sonne (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Yunus Musah (USA) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Yoshimar Yotún (Peru).
49'
Wilder Cartagena (Peru) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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49'
Peyton Miller (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Wilder Cartagena (Peru).
48'
Foul von George Campbell (USA).
48'
Wilder Cartagena (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Marcos López.
47'
Ball abgeblockt. Alex Freeman (USA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cavan Sullivan.
45'
Wechsel USA. Diego Kochen kommt für Matt Freese.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen USA und Peru ist 1:1.
48'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Renzo Garcés.
48'
Ball abgeblockt. Tyler Adams (USA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Peyton Miller.
47'
Alex Freeman (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Jairo Vélez (Peru).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Das Spiel läuft wieder.
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44'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pedro Gallese (Peru).
43'
Giovanni Reyna (USA) sieht eine Gelbe Karte.
43'
Foul von Giovanni Reyna (USA).
43'
Wilder Cartagena (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Malik Tillman (USA).
40'
Jairo Vélez (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. Peyton Miller (USA) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Malik Tillman mit einer Flanke nach einer Ecke.
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37'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Renzo Garcés.
35'
Malik Tillman (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Piero Magallanes (Peru).
32'
Ball pariert. Oliver Sonne (Peru) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marcos López mit einer Flanke.
28'
Vorbeigeschossen. Justin Ellis (USA) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Cavan Sullivan.
25'
Alex Freeman (USA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Jhonny Vidales (Peru).
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25'
Vorbeigeschossen. Justin Ellis (USA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Malik Tillman nach einer Standardsituation.
24'
Giovanni Reyna (USA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Wilder Cartagena (Peru).
23'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Cavan Sullivan (USA) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pedro Gallese (Peru).
21'
Foul von Cavan Sullivan (USA).
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21'
Pedro Gallese (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Ball pariert. Malik Tillman (USA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Peyton Miller.
18'
Ecke Peru. Die Ecke wurde verursacht von Peyton Miller.
18'
Foul von Malik Tillman (USA).
18'
Oliver Sonne (Peru) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Peyton Miller (USA).
17'
Piero Magallanes (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen USA und Peru ist 1:1. Gianluca Lapadula (Peru) trifft per Kopf rechts im Fünfmeterraum unten links. Vorbereitet von Yoshimar Yotún mit einer Flanke.
14'
Vorbeigeschossen. Jhonny Vidales (Peru) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Piero Magallanes nach einem Konter.
12'
Yunus Musah (USA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Wilder Cartagena (Peru).
10'
Foul von Giovanni Reyna (USA).
10'
Wilder Cartagena (Peru) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ball abgeblockt. Malik Tillman (USA) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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10'
Ball abgeblockt. Cavan Sullivan (USA) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Malik Tillman.
7'
Tyler Adams (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Jairo Vélez (Peru).
4'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen USA und Peru ist 1:0. Justin Ellis (USA) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Giovanni Reyna mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
3'
Justin Ellis (USA) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Wilder Cartagena (Peru).
2'
Foul von Piero Magallanes (Peru).
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2'
Tyler Adams (USA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen USA und Peru.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.