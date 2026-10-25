Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AJ Auxerre und Le Mans ist 1:1.
100'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AJ Auxerre und Le Mans ist 1:1.
100'
Ball pariert. Arthur Piedfort (AJ Auxerre) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rayan Mandengue mit einer Flanke.
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98'
Wechsel AJ Auxerre. Arthur Piedfort kommt für Naouirou Ahamada.
98'
Wechsel AJ Auxerre. Youssef Khoudda kommt für Cameron Archer.
97'
Ball pariert. Romain Faivre (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pierre Ekwah.
96'
Vorbeigeschossen. Dame Gueye (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Louis Mafouta nach einem Konter.
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92'
Foul von Axel Tuanzebe (AJ Auxerre).
92'
Nicolas Kocik (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Calodat.
91'
Ball abgeblockt. Romain Faivre (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pierre Ekwah.
91'
Naouirou Ahamada (AJ Auxerre) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Daouda Traoré (Le Mans).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 9 Minuten Nachspielzeit an.
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91'
Vorbeigeschossen. Louis Mafouta (Le Mans) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Daouda Traoré mit einem langen Ball nach einem Konter.
88'
Vorbeigeschossen. Rayan Mandengue (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Naouirou Ahamada.
88'
Foul von Cameron Archer (AJ Auxerre).
88'
Raúl Torrente (Le Mans) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Wechsel Le Mans. Rayan Bamba kommt für Lucas Buadés aufgrund einer Verletzung.
86'
Wechsel Le Mans. Daouda Traoré kommt für Antoine Rabillard.
86'
Wechsel AJ Auxerre. Pierre Ekwah kommt für Kévin Danois.
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86'
Wechsel AJ Auxerre. Aristide Zossou kommt für Danny Namaso.
84'
Ball abgeblockt. Danny Namaso (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Clément Akpa mit einer Flanke.
83'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Nicolas Kocik.
82'
Vorbeigeschossen. Dame Gueye (Le Mans) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jean Vercruysse nach einer Standardsituation.
82'
Foul von Naouirou Ahamada (AJ Auxerre).
82'
Jean Vercruysse (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Foul von Antoine Rabillard (Le Mans).
81'
Danny Namaso (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Lucas Buadés (Le Mans).
80'
Foul von Fredrik Oppegård (AJ Auxerre).
80'
Lucas Buadés (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Vorbeigeschossen. Jean Vercruysse (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
78'
Foul von Rayan Mandengue (AJ Auxerre).
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78'
Lucas Calodat (Le Mans) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Vorbeigeschossen. Danny Namaso (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
76'
Vorbeigeschossen. Christ Makosso (AJ Auxerre) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Romain Faivre mit einer Flanke nach einer Ecke.
75'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Calodat.
73'
Das Spiel läuft wieder.
73'
Das Spiel ist unterbrochen (AJ Auxerre).
73'
Wechsel AJ Auxerre. Rayan Mandengue kommt für Lamine Sy.
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72'
Vorbeigeschossen. Lucas Buadés (Le Mans) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lucas Bretelle mit einer Flanke nach einer Ecke.
71'
Ecke Le Mans. Die Ecke wurde verursacht von Clément Akpa.
71'
Ball abgeblockt. Louis Mafouta (Le Mans) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
69'
Kévin Danois (AJ Auxerre) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Foul von Kévin Danois (AJ Auxerre).
69'
Jean Vercruysse (Le Mans) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Yohou.
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65'
Ball abgeblockt. Cameron Archer (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kévin Danois mit einem langen Ball.
64'
Abseits Le Mans. Antoine Rabillard spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jean Vercruysse im Abseits.
63'
Wechsel Le Mans. Dame Gueye kommt für Habib Diallo.
63'
Wechsel Le Mans. Jean Vercruysse kommt für Alexandre Lauray.
62'
Foul von Christ Makosso (AJ Auxerre).
62'
Habib Diallo (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Bretelle.
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59'
Naouirou Ahamada (AJ Auxerre) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Habib Diallo (Le Mans).
56'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AJ Auxerre und Le Mans ist 1:1. Cameron Archer (AJ Auxerre) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben links.
56'
Ball pariert. Lamine Sy (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
55'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Calodat.
53'
Wechsel Le Mans. Noa Boissé kommt für Djibril Sidibé aufgrund einer Verletzung.
48'
VAR Entscheidung: Tor Le Mans - AJ Auxerre 0-1 Le Mans (Lucas Buadés).
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48'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AJ Auxerre und Le Mans ist 0:1. Lucas Buadés (Le Mans) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Lucas Bretelle mit einer Flanke nach einer Standardsituation.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
47'
Foul von Clément Akpa (AJ Auxerre).
47'
Lucas Buadés (Le Mans) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AJ Auxerre und Le Mans ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Axel Tuanzebe (AJ Auxerre).
45'
Habib Diallo (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Clément Akpa (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Louis Mafouta (Le Mans).
43'
Foul von Romain Faivre (AJ Auxerre).
43'
Raúl Torrente (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Vorbeigeschossen. Djibril Sidibé (Le Mans) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
40'
Foul von Kévin Danois (AJ Auxerre).
40'
Lucas Bretelle (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Vorbeigeschossen. Clément Akpa (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Axel Tuanzebe mit dem Kopf.
38'
Kévin Danois (AJ Auxerre) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Samuel Yohou (Le Mans).
35'
Ball pariert. Romain Faivre (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Cameron Archer.
32'
Foul von Christ Makosso (AJ Auxerre).
32'
Habib Diallo (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Nicolas Kocik.
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26'
Lucas Buadés (Le Mans) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
Fredrik Oppegård (AJ Auxerre) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Lucas Buadés (Le Mans).
24'
Foul von Danny Namaso (AJ Auxerre).
24'
Djibril Sidibé (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Alexandre Lauray (Le Mans).
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21'
Alexandre Lauray (Le Mans) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
21'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Alexandre Lauray (Le Mans).
20'
Abseits Le Mans. Alexandre Lauray spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lucas Buadés im Abseits.
19'
Foul von Danny Namaso (AJ Auxerre).
19'
Lucas Calodat (Le Mans) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Danny Namaso (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
Foul von Antoine Rabillard (Le Mans).
18'
Vorbeigeschossen. Naouirou Ahamada (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
17'
Clément Akpa (AJ Auxerre) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Djibril Sidibé (Le Mans).
13'
Foul von Lucas Bretelle (Le Mans).
13'
Kévin Danois (AJ Auxerre) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Abseits Le Mans. Antoine Rabillard spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Habib Diallo im Abseits.
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10'
Vorbeigeschossen. Lucas Buadés (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei.
10'
Ball pariert. Louis Mafouta (Le Mans) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lucas Calodat mit einer Flanke.
9'
Vorbeigeschossen. Djibril Sidibé (Le Mans) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lucas Bretelle mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
8'
Foul von Danny Namaso (AJ Auxerre).
8'
Lucas Bretelle (Le Mans) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AJ Auxerre und Le Mans.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.