Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nayef Aguerd (Olympique Marseille).
33'
Nayef Aguerd (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Axel Tuanzebe (AJ Auxerre).
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32'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Amine Harit.
32'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Tochukwu Nnadi.
31'
Vorbeigeschossen. Naouirou Ahamada (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Fredrik Oppegård.
30'
Abseits Olympique Marseille. Amine Gouiri spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tochukwu Nnadi im Abseits.
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28'
Amine Harit (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Kévin Danois (AJ Auxerre).
28'
Foul von Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille).
28'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Pierre Ekwah (AJ Auxerre).
21'
Ball abgeblockt. Naouirou Ahamada (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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21'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von CJ Egan-Riley.
14'
Vorbeigeschossen. Nayef Aguerd (Olympique Marseille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ulisses Garcia mit einer Flanke nach einer Ecke.
14'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Senaya.
12'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Sinaly Diomandé.
12'
Ball abgeblockt. Himad Abdelli (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amine Harit.
7'
Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Cameron Archer (AJ Auxerre).
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5'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AJ Auxerre und Olympique Marseille ist 0:1. Amine Gouiri (Olympique Marseille) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Amine Harit.
4'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Axel Tuanzebe.
2'
Vorbeigeschossen. Fredrik Oppegård (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pierre Ekwah nach einem Konter.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AJ Auxerre und Olympique Marseille.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.