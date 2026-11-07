Abseits AJ Auxerre. Pierre Ekwah spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kévin Danois im Abseits.
93'
Moustapha Mbow (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Rémy Labeau Lascary (AJ Auxerre).
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92'
Luca Koleosho (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Axel Tuanzebe (AJ Auxerre).
92'
Omar Sissoko (Paris FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Axel Tuanzebe (AJ Auxerre).
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Otávio (Paris FC).
90'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Wechsel Paris FC. Moustapha Mbow kommt für Pablo Pagis.
90'
Wechsel Paris FC. Omar Sissoko kommt für Lassine Sinayoko.
89'
Rudy Matondo (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Rayan Mandengue (AJ Auxerre).
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88'
Kévin Danois (AJ Auxerre) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
88'
Luca Koleosho (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Kévin Danois (AJ Auxerre).
86'
Foul von Patrick Zabi (Paris FC).
86'
Rayan Mandengue (AJ Auxerre) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Wechsel AJ Auxerre. Rayan Mandengue kommt für Fredrik Oppegård.
85'
Otávio (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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85'
Foul von Rémy Labeau Lascary (AJ Auxerre).
83'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Lamine Sy.
83'
Ball abgeblockt. Luca Koleosho (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Otávio mit einem langen Ball.
82'
Foul von Lassine Sinayoko (Paris FC).
82'
Pierre Ekwah (AJ Auxerre) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ball abgeblockt. Rudy Matondo (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
81'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Oppegård.
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80'
Luca Koleosho (Paris FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Lamine Sy (AJ Auxerre).
78'
Pierre Lees-Melou (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Kévin Danois (AJ Auxerre).
78'
Ball abgeblockt. Lassine Sinayoko (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hamari Traoré mit einem langen Ball.
77'
Ball pariert. Cameron Archer (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kévin Danois.
74'
Wechsel AJ Auxerre. Rémy Labeau Lascary kommt für Danny Namaso.
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74'
Wechsel AJ Auxerre. Kévin Danois kommt für Naouirou Ahamada.
73'
Wechsel Paris FC. Patrick Zabi kommt für Ilan Kebbal.
73'
Pierre Lees-Melou (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Cameron Archer (AJ Auxerre).
72'
Ball abgeblockt. Cameron Archer (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
72'
Ball abgeblockt. Romain Faivre (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
67'
Pablo Pagis (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Foul von Naouirou Ahamada (AJ Auxerre).
67'
Ball abgeblockt. Naouirou Ahamada (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
66'
Wechsel Paris FC. Luca Koleosho kommt für Moses Simon.
65'
Wechsel AJ Auxerre. Lamine Sy kommt für Marvin Senaya.
65'
Wechsel AJ Auxerre. Clément Akpa kommt für Telli Siwe.
63'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AJ Auxerre und Paris FC ist 0:1. Lassine Sinayoko (Paris FC) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Pablo Pagis.
63'
Vorbeigeschossen. Pablo Pagis (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ilan Kebbal.
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61'
Diego Coppola (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Sinaly Diomandé (AJ Auxerre).
60'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Hamari Traoré.
60'
Moses Simon (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Marvin Senaya (AJ Auxerre).
59'
Pablo Pagis (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Pierre Ekwah (AJ Auxerre).
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59'
Ball abgeblockt. Romain Faivre (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pierre Ekwah.
57'
Otávio (Paris FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Romain Faivre (AJ Auxerre).
55'
Foul von Otávio (Paris FC).
55'
Marvin Senaya (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Maxime Lopez (Paris FC).
54'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Vorbeigeschossen. Maxime Lopez (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ilan Kebbal nach einer Ecke.
52'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Axel Tuanzebe.
51'
Rudy Matondo (Paris FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Danny Namaso (AJ Auxerre).
50'
Ball pariert. Pierre Ekwah (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Cameron Archer.
48'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Naouirou Ahamada.
48'
Ball pariert. Pablo Pagis (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Lassine Sinayoko.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AJ Auxerre und Paris FC ist 0:0.
47'
Gefährliches Spiel von Pierre Lees-Melou (Paris FC).
47'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Hamari Traoré (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Danny Namaso (AJ Auxerre).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Otávio (Paris FC).
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45'
Cameron Archer (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ball pariert. Diego Coppola (Paris FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pablo Pagis mit einer Flanke.
39'
VAR Entscheidung: Kein Tor AJ Auxerre 0-0 Paris FC.
39'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Cameron Archer (AJ Auxerre) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
38'
Handspiel von Fredrik Oppegård (AJ Auxerre).
35'
Foul von Pablo Pagis (Paris FC).
35'
Marvin Senaya (AJ Auxerre) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Vorbeigeschossen. Pierre Lees-Melou (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pablo Pagis mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
33'
Otávio (Paris FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Marvin Senaya (AJ Auxerre).
32'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Axel Tuanzebe.
32'
Ball abgeblockt. Otávio (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Moses Simon.
30'
Handspiel von Romain Faivre (AJ Auxerre).
27'
Foul von Lassine Sinayoko (Paris FC).
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27'
Sinaly Diomandé (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ilan Kebbal (Paris FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Fredrik Oppegård (AJ Auxerre).
22'
Foul von Lassine Sinayoko (Paris FC).
22'
Telli Siwe (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Vorbeigeschossen. Marvin Senaya (AJ Auxerre) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Romain Faivre mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
20'
Foul von Rudy Matondo (Paris FC).
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20'
Cameron Archer (AJ Auxerre) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Moses Simon (Paris FC).
18'
Sinaly Diomandé (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Sinaly Diomandé (AJ Auxerre) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
16'
Lassine Sinayoko (Paris FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Sinaly Diomandé (AJ Auxerre).
15'
Cameron Archer (AJ Auxerre) sieht eine Gelbe Karte.
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15'
Pierre Lees-Melou (Paris FC) sieht eine Gelbe Karte.
14'
Pierre Lees-Melou (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Cameron Archer (AJ Auxerre).
11'
Pablo Pagis (Paris FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Marvin Senaya (AJ Auxerre).
10'
Foul von Hamari Traoré (Paris FC).
10'
Cameron Archer (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Foul von Pablo Pagis (Paris FC).
8'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Das Spiel läuft wieder.
4'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Hamari Traoré (Paris FC).
4'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Danny Namaso (AJ Auxerre).
2'
Ilan Kebbal (Paris FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Fredrik Oppegård (AJ Auxerre).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AJ Auxerre und Paris FC.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.