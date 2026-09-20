Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AJ Auxerre und Stade Brest ist 2:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AJ Auxerre und Stade Brest ist 2:1.
94'
Foul von Pierre Ekwah (AJ Auxerre).
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94'
Mathis Lainé (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Ball abgeblockt. Pierre Ekwah (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Romain Faivre.
93'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Raphaël Le Guen.
93'
Ball abgeblockt. Lamine Sy (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kévin Danois mit einem langen Ball.
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91'
Foul von Axel Tuanzebe (AJ Auxerre).
91'
Mathis Lainé (Stade Brest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Foul von Rayan Mandengue (AJ Auxerre).
89'
Kenny Lala (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Wechsel AJ Auxerre. Pierre Ekwah kommt für Danny Namaso.
86'
Wechsel AJ Auxerre. Rayan Mandengue kommt für Fredrik Oppegård.
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86'
Wechsel Stade Brest. Mathis Lainé kommt für Ludovic Ajorque.
86'
Wechsel Stade Brest. Joseph Nonge kommt für Joris Chotard.
85'
Foul von Lamine Sy (AJ Auxerre).
85'
Djylian N'Guessan (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Kévin Danois (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Joris Chotard (Stade Brest).
83'
2 : 1
Pech für Stade Brest - Eigentor von Raphaël Le Guen! Der Spielstand zwischen AJ Auxerre und Stade Brest ist 2:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
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82'
Kenny Lala (Stade Brest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
82'
Danny Namaso (AJ Auxerre) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Kenny Lala (Stade Brest).
81'
Ball pariert. Naouirou Ahamada (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Fredrik Oppegård.
81'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Tousart.
81'
Ball abgeblockt. Naouirou Ahamada (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Romain Faivre.
79'
Kévin Danois (AJ Auxerre) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Foul von Djylian N'Guessan (Stade Brest).
79'
Ball pariert. Danny Namaso (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Cameron Archer.
78'
Wechsel Stade Brest. Djylian N'Guessan kommt für Pathé Mboup.
78'
Wechsel Stade Brest. Lucas Tousart kommt für Gautier Lloris.
75'
Kévin Danois (AJ Auxerre) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Pathé Mboup (Stade Brest).
73'
Christ Makosso (AJ Auxerre) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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73'
Foul von Christ Makosso (AJ Auxerre).
73'
Pathé Mboup (Stade Brest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Kévin Danois (AJ Auxerre).
70'
Kamory Doumbia (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Wechsel Stade Brest. Mama Baldé kommt für Giovani Versini.
67'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Gautier Lloris.
66'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Foul von Joris Chotard (Stade Brest).
65'
Foul von Christ Makosso (AJ Auxerre).
65'
Pathé Mboup (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Pathé Mboup (Stade Brest).
63'
Ball pariert. Gautier Lloris (Stade Brest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joris Chotard mit einer Flanke.
62'
Ecke Stade Brest. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Oppegård.
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61'
Foul von Axel Tuanzebe (AJ Auxerre).
61'
Ludovic Ajorque (Stade Brest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Lamine Sy (AJ Auxerre).
60'
Bradley Locko (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Raphaël Le Guen.
58'
Ball abgeblockt. Danny Namaso (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Romain Faivre.
56'
Vorbeigeschossen. Lamine Sy (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
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56'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Raphaël Le Guen.
55'
Foul von Axel Tuanzebe (AJ Auxerre).
55'
Ludovic Ajorque (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Egil Selvik.
53'
Ball pariert. Cameron Archer (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Kévin Danois.
52'
Foul von Clément Akpa (AJ Auxerre).
52'
Giovani Versini (Stade Brest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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50'
Vorbeigeschossen. Naouirou Ahamada (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kévin Danois.
49'
Clément Akpa (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Giovani Versini (Stade Brest).
47'
Danny Namaso (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Raphaël Le Guen (Stade Brest).
46'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AJ Auxerre und Stade Brest ist 1:1. Cameron Archer (AJ Auxerre) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Danny Namaso mit einem Steilpass.
45'
Wechsel AJ Auxerre. Naouirou Ahamada kommt für Arthur Piedfort.
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45'
Wechsel AJ Auxerre. Romain Faivre kommt für Rémy Labeau Lascary.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AJ Auxerre und Stade Brest ist 0:1.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Abseits AJ Auxerre. Fredrik Oppegård spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cameron Archer im Abseits.
42'
Joris Chotard (Stade Brest) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel - nach einem direkten Freistoss.
41'
Joris Chotard (Stade Brest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Rémy Labeau Lascary (AJ Auxerre).
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40'
Kamory Doumbia (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Kévin Danois (AJ Auxerre).
40'
Pathé Mboup (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Arthur Piedfort (AJ Auxerre).
36'
Vorbeigeschossen. Arthur Piedfort (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
35'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Bradley Locko.
34'
Hugo Magnetti (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Foul von Kévin Danois (AJ Auxerre).
32'
Vorbeigeschossen. Pathé Mboup (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Raphaël Le Guen mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
32'
Abseits AJ Auxerre. Clément Akpa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rémy Labeau Lascary im Abseits.
32'
Vorbeigeschossen. Raphaël Le Guen (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Joris Chotard.
29'
Kamory Doumbia (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Danny Namaso (AJ Auxerre).
27'
Abseits AJ Auxerre. Kévin Danois spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rémy Labeau Lascary im Abseits.
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26'
Abseits Stade Brest. Gautier Lloris spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pathé Mboup im Abseits.
23'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AJ Auxerre und Stade Brest ist 0:1. Pathé Mboup (Stade Brest) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Joris Chotard mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
22'
Giovani Versini (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Fredrik Oppegård (AJ Auxerre).
19'
Foul von Pathé Mboup (Stade Brest).
19'
Lamine Sy (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Kamory Doumbia (Stade Brest).
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17'
Kévin Danois (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Vorbeigeschossen. Joris Chotard (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pathé Mboup nach einer Ecke.
16'
Ecke Stade Brest. Die Ecke wurde verursacht von Axel Tuanzebe.
15'
Gautier Lloris (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Rémy Labeau Lascary (AJ Auxerre).
14'
Vorbeigeschossen. Kamory Doumbia (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kenny Lala.
12'
Vorbeigeschossen. Pathé Mboup (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ludovic Ajorque.
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9'
Foul von Ludovic Ajorque (Stade Brest).
9'
Clément Akpa (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Giovani Versini (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Fredrik Oppegård (AJ Auxerre).
7'
Ecke Stade Brest. Die Ecke wurde verursacht von Axel Tuanzebe.
6'
Foul von Ludovic Ajorque (Stade Brest).
6'
Clément Akpa (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Raphaël Le Guen.
4'
Foul von Giovani Versini (Stade Brest).
4'
Fredrik Oppegård (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Abseits AJ Auxerre. Lamine Sy spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cameron Archer im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AJ Auxerre und Stade Brest.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.