Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen ES Troyes und Le Havre AC ist 3:1.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen ES Troyes und Le Havre AC ist 3:1.
98'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen ES Troyes und Le Havre AC ist 3:1. Renaud Ripart (ES Troyes) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
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97'
VAR Entscheidung: Elfmeter ES Troyes.
96'
Junior Mwanga verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
96'
Ball abgeblockt. Hugo Picard (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
94'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Arnaud Bodart.
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93'
Ball pariert. Iron Gomis (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Hugo Picard mit einer Flanke.
93'
Wechsel ES Troyes. Timothé Nkada kommt für Kandet Diawara.
92'
Abseits ES Troyes. Hugo Picard spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lucas Maronnier im Abseits.
91'
Ball abgeblockt. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junior Mwanga.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball pariert. Renaud Ripart (ES Troyes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Anis Ouzenadji mit einer Flanke.
89'
Enzo Koffi (Le Havre AC) sieht die Rote Karte.
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88'
VAR Entscheidung: Karte geändert Enzo Koffi (Le Havre AC).
88'
Das Spiel läuft wieder.
88'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lucas Maronnier (ES Troyes).
87'
Foul von Enzo Koffi (Le Havre AC).
87'
Lucas Maronnier (ES Troyes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Wechsel Le Havre AC. Mbwana Samatta kommt für Josh Maja.
87'
Wechsel Le Havre AC. Bocar Wade kommt für Vincent Sasso.
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87'
Wechsel ES Troyes. Iron Gomis kommt für Mouhamed Diop.
86'
Foul von Djibril Ouziad (Le Havre AC).
86'
Anis Ouzenadji (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Djibril Ouziad (Le Havre AC).
86'
Renaud Ripart (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Ball abgeblockt. Amir Richardson (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
85'
Ismaïl Bouneb (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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85'
Foul von Antoine Mille (ES Troyes).
85'
Handspiel von Kandet Diawara (ES Troyes).
83'
Enzo Koffi (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Renaud Ripart (ES Troyes).
83'
Ball pariert. Hugo Picard (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Renaud Ripart.
81'
Foul von Ayumu Seko (Le Havre AC).
81'
Renaud Ripart (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Josh Maja (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Antoine Mille (ES Troyes).
79'
Wechsel Le Havre AC. Ismaïl Bouneb kommt für Simon Ebonog.
79'
Vorbeigeschossen. Mouhamed Diop (ES Troyes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Hugo Picard mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
78'
Wechsel ES Troyes. Hugo Picard kommt für Merwan Ifnaoui aufgrund einer Verletzung.
78'
Wechsel ES Troyes. Renaud Ripart kommt für Jérémy Le Douaron.
78'
Das Spiel läuft wieder.
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77'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Merwan Ifnaoui (ES Troyes).
77'
Ahmed Touba (Le Havre AC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Foul von Ahmed Touba (Le Havre AC).
77'
Merwan Ifnaoui (ES Troyes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Josh Maja (Le Havre AC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Adrien Monfray (ES Troyes).
74'
Foul von Djibril Ouziad (Le Havre AC).
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74'
Anis Ouzenadji (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Amir Richardson (Le Havre AC).
72'
Dermane Karim (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen ES Troyes und Le Havre AC ist 2:1. Antoine Mille (ES Troyes) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Anis Ouzenadji.
67'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Amir Richardson.
66'
Wechsel Le Havre AC. Djibril Ouziad kommt für Kaito Mizuta.
66'
Wechsel Le Havre AC. Hakim Dongopandji kommt für Rayan Fofana.
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65'
Das Spiel läuft wieder.
65'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ayumu Seko (Le Havre AC).
65'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Hillel Konaté (ES Troyes).
64'
Ismaël Boura (ES Troyes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Rayan Fofana (Le Havre AC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Ismaël Boura (ES Troyes).
63'
Vorbeigeschossen. Jérémy Le Douaron (ES Troyes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mouhamed Diop.
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61'
Vorbeigeschossen. Josh Maja (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
61'
Ball abgeblockt. Ayumu Seko (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rayan Fofana mit dem Kopf.
60'
Rayan Fofana (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Dermane Karim (ES Troyes).
59'
Amir Richardson (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Dermane Karim (ES Troyes).
57'
Rayan Fofana (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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57'
Foul von Dermane Karim (ES Troyes).
56'
Simon Ebonog (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Antoine Mille (ES Troyes).
55'
Abseits ES Troyes. Jérémy Le Douaron spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kandet Diawara im Abseits.
53'
Abseits ES Troyes. Kandet Diawara spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mouhamed Diop im Abseits.
53'
Rayan Fofana (Le Havre AC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Ismaël Boura (ES Troyes).
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52'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Junior Mwanga.
51'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Ahmed Touba.
51'
Foul von Josh Maja (Le Havre AC).
51'
Adrien Monfray (ES Troyes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Vorbeigeschossen. Josh Maja (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Amir Richardson.
46'
Vorbeigeschossen. Lucas Maronnier (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Merwan Ifnaoui.
45'
Wechsel ES Troyes. Lucas Maronnier kommt für Yvann Titi.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen ES Troyes und Le Havre AC ist 1:1.
46'
Simon Ebonog (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Dermane Karim (ES Troyes).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Ayumu Seko (Le Havre AC).
45'
Jérémy Le Douaron (ES Troyes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Ball pariert. Josh Maja (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kaito Mizuta mit einer Flanke.
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40'
Dermane Karim (ES Troyes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
40'
Junior Mwanga (Le Havre AC) sieht eine Gelbe Karte.
40'
Amir Richardson (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Dermane Karim (ES Troyes).
39'
Amir Richardson (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Yvann Titi (ES Troyes).
38'
Ball abgeblockt. Yvann Titi (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dermane Karim.
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38'
Foul von Kaito Mizuta (Le Havre AC).
38'
Anis Ouzenadji (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Vorbeigeschossen. Dermane Karim (ES Troyes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
36'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Arnaud Bodart.
36'
Ball pariert. Kandet Diawara (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Anis Ouzenadji.
35'
Foul von Vincent Sasso (Le Havre AC).
35'
Kandet Diawara (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Josh Maja (Le Havre AC) sieht eine Gelbe Karte.
33'
Handspiel von Josh Maja (Le Havre AC).
33'
Simon Ebonog (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Antoine Mille (ES Troyes).
31'
Foul von Kaito Mizuta (Le Havre AC).
31'
Anis Ouzenadji (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Vincent Sasso.
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27'
Foul von Amir Richardson (Le Havre AC).
27'
Dermane Karim (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ahmed Touba (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Jérémy Le Douaron (ES Troyes).
25'
Foul von Ahmed Touba (Le Havre AC).
25'
Jérémy Le Douaron (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ball abgeblockt. Jérémy Le Douaron (ES Troyes) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antoine Mille mit einer Flanke.
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23'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Kaito Mizuta.
20'
Amir Richardson (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Jérémy Le Douaron (ES Troyes).
20'
Foul von Simon Ebonog (Le Havre AC).
20'
Mouhamed Diop (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen ES Troyes und Le Havre AC ist 1:1. Antoine Mille (ES Troyes) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Kandet Diawara.
18'
Josh Maja (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
Foul von Adrien Monfray (ES Troyes).
18'
Vorbeigeschossen. Jérémy Le Douaron (ES Troyes) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Antoine Mille.
18'
Vorbeigeschossen. Antoine Mille (ES Troyes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
18'
Ball abgeblockt. Antoine Mille (ES Troyes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
Foul von Amir Richardson (Le Havre AC).
17'
Mouhamed Diop (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Junior Mwanga (Le Havre AC).
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14'
Jérémy Le Douaron (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Simon Ebonog (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Dermane Karim (ES Troyes).
10'
Foul von Kaito Mizuta (Le Havre AC).
10'
Anis Ouzenadji (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Abseits Le Havre AC. Vincent Sasso spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kaito Mizuta im Abseits.
9'
Vorbeigeschossen. Yvann Titi (ES Troyes) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Adrien Monfray.
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7'
Vorbeigeschossen. Anis Ouzenadji (ES Troyes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dermane Karim.
5'
Foul von Enzo Koffi (Le Havre AC).
5'
Merwan Ifnaoui (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen ES Troyes und Le Havre AC ist 0:1. Josh Maja (Le Havre AC) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, in die Tormitte.
2'
Foul von Ayumu Seko (Le Havre AC).
2'
Jérémy Le Douaron (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen ES Troyes und Le Havre AC.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.