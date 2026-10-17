Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen ES Troyes und RC Lens ist 1:3.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen ES Troyes und RC Lens ist 1:3.
94'
Saud Abdulhamid (RC Lens) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Dermane Karim (ES Troyes).
93'
Samson Baidoo (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Jérémy Le Douaron (ES Troyes).
93'
Ball abgeblockt. Mezian Mesloub (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Franjo Ivanovic.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Michal Skóras (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Dermane Karim (ES Troyes).
84'
Ismaëlo Ganiou kann verletzungsbedingt nicht weiterspielen. RC Lens hat das Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft und kann folglich nicht auffüllen..
84'
Foul von Michal Skóras (RC Lens).
84'
Merwan Ifnaoui (ES Troyes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Handspiel von Kandet Diawara (ES Troyes).
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82'
Amadou Haidara (RC Lens) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
82'
Foul von Amadou Haidara (RC Lens).
82'
Merwan Ifnaoui (ES Troyes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Das Spiel läuft wieder.
80'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ismaëlo Ganiou (RC Lens).
79'
Wechsel ES Troyes. Iron Gomis kommt für Lucas Maronnier.
79'
Wechsel ES Troyes. Jérémy Le Douaron kommt für Mouhamed Diop.
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77'
Samson Baidoo (RC Lens) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Foul von Samson Baidoo (RC Lens).
77'
Renaud Ripart (ES Troyes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Renaud Ripart (ES Troyes) sieht eine Gelbe Karte.
76'
Junior Diaz (ES Troyes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Amadou Haidara (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Junior Diaz (ES Troyes).
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75'
Ball abgeblockt. Lucas Maronnier (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antoine Mille.
72'
Wechsel RC Lens. Saud Abdulhamid kommt für Ruben Aguilar aufgrund einer Verletzung.
71'
Ball pariert. Andrija Bulatovic (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
70'
Das Spiel läuft wieder.
69'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ruben Aguilar (RC Lens).
69'
Mezian Mesloub (RC Lens) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Noah Donkor (ES Troyes).
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68'
Ruben Aguilar (RC Lens) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Noah Donkor (ES Troyes).
67'
Foul von Franjo Ivanovic (RC Lens).
67'
Adrien Monfray (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Wechsel RC Lens. Amadou Haidara kommt für Yacine Titraoui.
67'
Wechsel RC Lens. Franjo Ivanovic kommt für Odsonne Édouard.
67'
Wechsel RC Lens. Mezian Mesloub kommt für Florian Thauvin.
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64'
Ball abgeblockt. Ruben Aguilar (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florian Thauvin.
64'
Wechsel ES Troyes. Noah Donkor kommt für Paolo Gozzi aufgrund einer Verletzung.
63'
Das Spiel läuft wieder.
63'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Paolo Gozzi (ES Troyes).
62'
Abseits RC Lens. Ruben Aguilar spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Michal Skóras im Abseits.
61'
Florian Thauvin (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Dermane Karim (ES Troyes).
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61'
Florian Thauvin (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Dermane Karim (ES Troyes).
60'
Wechsel ES Troyes. Kandet Diawara kommt für Timothé Nkada.
60'
Wechsel RC Lens. Samson Baidoo kommt für Jean-Clair Todibo aufgrund einer Verletzung.
60'
Das Spiel läuft wieder.
58'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jean-Clair Todibo (RC Lens).
55'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen ES Troyes und RC Lens ist 1:3. Ruben Aguilar (RC Lens) trifft per Kopf rechts im Fünfmeterraum in die Tormitte. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke nach einem Konter.
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54'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Robin Risser.
53'
Ball pariert. Renaud Ripart (ES Troyes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Merwan Ifnaoui mit einer Flanke.
53'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Yacine Titraoui.
51'
Vorbeigeschossen. Renaud Ripart (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Dermane Karim.
49'
Das Spiel läuft wieder.
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Florian Sotoca (RC Lens).
48'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Andrija Bulatovic.
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47'
Vorbeigeschossen. Dermane Karim (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
46'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Michal Skóras.
46'
Ball abgeblockt. Renaud Ripart (ES Troyes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Timothé Nkada mit einer Flanke.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen ES Troyes und RC Lens ist 1:2.
50'
Ball pariert. Timothé Nkada (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Renaud Ripart.
49'
Ball pariert. Paolo Gozzi (ES Troyes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Antoine Mille mit einer Flanke.
48'
Foul von Kyllian Antonio (RC Lens).
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48'
Renaud Ripart (ES Troyes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen ES Troyes und RC Lens ist 1:2. Odsonne Édouard (RC Lens) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke nach einem Konter.
46'
Vorbeigeschossen. Timothé Nkada (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Junior Diaz.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Paolo Gozzi.
43'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Aguilar.
42'
Foul von Ismaëlo Ganiou (RC Lens).
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42'
Junior Diaz (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Yacine Titraoui (RC Lens) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Mouhamed Diop (ES Troyes).
41'
Yacine Titraoui (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Renaud Ripart (ES Troyes).
40'
Vorbeigeschossen. Ruben Aguilar (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
39'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Dermane Karim.
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39'
Andrija Bulatovic (RC Lens) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Odsonne Édouard.
38'
Foul von Ruben Aguilar (RC Lens).
38'
Timothé Nkada (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Vorbeigeschossen. Odsonne Édouard (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke.
35'
Andrija Bulatovic (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Antoine Mille (ES Troyes).
34'
Das Spiel läuft wieder.
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32'
Das Spiel ist unterbrochen (RC Lens).
31'
Vorbeigeschossen. Odsonne Édouard (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke nach einer Ecke.
31'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Adrien Monfray.
31'
Ball abgeblockt. Michal Skóras (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
26'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen ES Troyes und RC Lens ist 1:1. Timothé Nkada (ES Troyes) trifft mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, unten links.
26'
Ball pariert. Antoine Mille (ES Troyes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
25'
Foul von Florian Thauvin (RC Lens).
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25'
Paolo Gozzi (ES Troyes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Andrija Bulatovic (RC Lens).
18'
Dermane Karim (ES Troyes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Vorbeigeschossen. Andrija Bulatovic (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Florian Sotoca.
13'
0 : 1
Pech für ES Troyes - Eigentor von Adrien Monfray! Der Spielstand zwischen ES Troyes und RC Lens ist 0:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
13'
Ball abgeblockt. Ruben Aguilar (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jean-Clair Todibo.
13'
Vorbeigeschossen. Jean-Clair Todibo (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke nach einer Ecke.
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12'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Maronnier.
9'
Foul von Florian Sotoca (RC Lens).
9'
Merwan Ifnaoui (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Vorbeigeschossen. Timothé Nkada (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Antoine Mille mit einem langen Ball.
8'
Foul von Andrija Bulatovic (RC Lens).
8'
Dermane Karim (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Renaud Ripart (ES Troyes).
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3'
Ismaëlo Ganiou (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Ball abgeblockt. Dermane Karim (ES Troyes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
1'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Ismaëlo Ganiou.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen ES Troyes und RC Lens.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.