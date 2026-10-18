Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lorient und AS Monaco ist 1:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lorient und AS Monaco ist 1:0.
95'
Handspiel von Lamine Camara (AS Monaco).
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94'
Foul von Folarin Balogun (AS Monaco).
94'
Arthur Avom (FC Lorient) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Lamine Camara (AS Monaco) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Jean-Victor Makengo (FC Lorient).
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91'
Vorbeigeschossen. Folarin Balogun (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Flávio Nazinho.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Handspiel von Sadibou Sané (AS Monaco).
87'
Ball pariert. Mathys Detourbet (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aleksandr Golovin.
86'
Abseits FC Lorient. Arsène Kouassi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mamadou Koné im Abseits.
83'
Vorbeigeschossen. Mamadou Koné (FC Lorient) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jean-Victor Makengo.
83'
Ball pariert. Arsène Kouassi (FC Lorient) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Isaak Touré.
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83'
Ball pariert. Dembo Sylla (FC Lorient) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mamadou Koné.
82'
Foul von Edan Diop (AS Monaco).
82'
Noah Cadiou (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Vorbeigeschossen. Mamadou Koné (FC Lorient) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Arthur Avom mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
80'
Christian Mawissa (AS Monaco) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
80'
Foul von Christian Mawissa (AS Monaco).
80'
Jean-Victor Makengo (FC Lorient) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Ball pariert. Folarin Balogun (AS Monaco) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Edan Diop mit einer Flanke.
79'
Wechsel FC Lorient. Souleymane Faye kommt für Gabin Bernardeau.
77'
Das Spiel läuft wieder.
77'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Vanderson (AS Monaco).
76'
Arsène Kouassi (FC Lorient) sieht eine Gelbe Karte.
76'
Vanderson (AS Monaco) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Arsène Kouassi (FC Lorient).
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75'
Wechsel AS Monaco. Mika Biereth kommt für Matthis Abline.
74'
Ball abgeblockt. Gabin Bernardeau (FC Lorient) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Isaak Touré.
73'
Foul von Mathys Detourbet (AS Monaco).
73'
Nathaniel Adjei (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Wechsel FC Lorient. Mamadou Koné kommt für Ibrahima Baldé.
71'
Lamine Camara (AS Monaco) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Arthur Avom (FC Lorient).
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70'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Nathaniel Adjei.
70'
Ball abgeblockt. Folarin Balogun (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vanderson mit einer Flanke.
69'
Mathys Detourbet (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Dembo Sylla (FC Lorient).
68'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Nathaniel Adjei.
66'
Noah Cadiou (FC Lorient) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66'
Matthis Abline (AS Monaco) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Foul von Noah Cadiou (FC Lorient).
66'
Wechsel AS Monaco. Christian Mawissa kommt für Mohammed Salisu.
66'
Wechsel AS Monaco. Mathys Detourbet kommt für Denis Zakaria.
66'
Wechsel AS Monaco. Folarin Balogun kommt für Ansu Fati.
64'
Ball pariert. Denis Zakaria (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
61'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lorient und AS Monaco ist 1:0. Noah Cadiou (FC Lorient) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
60'
Flávio Nazinho (AS Monaco) sieht eine Gelbe Karte.
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60'
Denis Zakaria (AS Monaco) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Denis Zakaria verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
60'
Elfmeter für FC Lorient. Dembo Sylla wurde im Strafraum gefoult.
59'
Foul von Aleksandr Golovin (AS Monaco).
59'
Jean-Victor Makengo (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Ball abgeblockt. Ansu Fati (AS Monaco) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleksandr Golovin mit einer Flanke.
58'
Foul von Edan Diop (AS Monaco).
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58'
Isaak Touré (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Mohammed Salisu (AS Monaco) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Foul von Mohammed Salisu (AS Monaco).
57'
Arthur Avom (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Noah Cadiou.
56'
Ecke AS Monaco. Die Ecke wurde verursacht von Jean-Victor Makengo.
55'
Matthis Abline (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Foul von Isaak Touré (FC Lorient).
52'
Wechsel AS Monaco. Edan Diop kommt für Takumi Minamino.
51'
Mohammed Salisu (AS Monaco) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Jean-Victor Makengo (FC Lorient).
50'
Vorbeigeschossen. Gabin Bernardeau (FC Lorient) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
49'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Mohammed Salisu.
48'
Foul von Ansu Fati (AS Monaco).
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48'
Dembo Sylla (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ball abgeblockt. Ansu Fati (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleksandr Golovin.
46'
Ball pariert. Matthis Abline (AS Monaco) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
46'
Ball abgeblockt. Lamine Camara (AS Monaco) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lorient und AS Monaco ist 0:0.
46'
Vorbeigeschossen. Flávio Nazinho (AS Monaco) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Aleksandr Golovin - nach einem direkten Freistoss.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Lamine Camara (AS Monaco) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Arthur Avom (FC Lorient).
40'
Takumi Minamino (AS Monaco) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Isaak Touré (FC Lorient).
39'
Ball abgeblockt. Lamine Camara (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Denis Zakaria.
37'
Vorbeigeschossen. Aleksandr Golovin (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
34'
Vorbeigeschossen. Matthis Abline (AS Monaco) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Takumi Minamino mit einer Flanke.
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32'
Foul von Nathaniel Adjei (FC Lorient).
32'
Aleksandr Golovin (AS Monaco) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Denis Zakaria.
31'
Ball abgeblockt. Ibrahima Baldé (FC Lorient) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gabin Bernardeau mit einem langen Ball.
29'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Denis Zakaria.
29'
Ball abgeblockt. Gabin Bernardeau (FC Lorient) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
24'
Foul von Matthis Abline (AS Monaco).
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24'
Nathaniel Adjei (FC Lorient) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Vorbeigeschossen. Matthis Abline (AS Monaco) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lamine Camara.
17'
Foul von Denis Zakaria (AS Monaco).
17'
Jean-Victor Makengo (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Jean-Victor Makengo (FC Lorient) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Denis Zakaria (AS Monaco).
10'
Noah Cadiou (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Foul von Lamine Camara (AS Monaco).
9'
Vorbeigeschossen. Ansu Fati (AS Monaco) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Vanderson mit einem Steilpass.
1'
Foul von Matthis Abline (AS Monaco).
1'
Nathaniel Adjei (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Lorient und AS Monaco.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.