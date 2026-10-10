Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lorient und Paris FC ist 1:0.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lorient und Paris FC ist 1:0.
96'
Ball abgeblockt. Luca Koleosho (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Werbung
95'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Nosa Obaretin.
93'
Maxime Lopez (Paris FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Jean-Victor Makengo (FC Lorient).
92'
Maxime Lopez (Paris FC) sieht eine Gelbe Karte.
Werbung
92'
Foul von Rudy Matondo (Paris FC).
92'
Noah Cadiou (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Diego Coppola.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Omar Sissoko (Paris FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Hamari Traoré mit einer Flanke.
89'
Patrick Zabi (Paris FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Nosa Obaretin (FC Lorient).
Werbung
88'
Foul von Jean-Philippe Krasso (Paris FC).
88'
Noah Cadiou (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Wechsel FC Lorient. Nosa Obaretin kommt für Isaak Touré.
86'
Wechsel Paris FC. Jean-Philippe Krasso kommt für Lassine Sinayoko.
85'
Ball abgeblockt. Lassine Sinayoko (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hamari Traoré.
85'
Das Spiel läuft wieder.
84'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Otávio (Paris FC).
Werbung
84'
Ball abgeblockt. Rudy Matondo (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
83'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Montassar Talbi.
82'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Isaak Touré.
80'
Ball abgeblockt. Pablo Pagis (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
79'
Omar Sissoko (Paris FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Isaak Touré (FC Lorient).
78'
Wechsel FC Lorient. Arthur Avom kommt für Alec Georgen.
Werbung
78'
Wechsel Paris FC. Omar Sissoko kommt für Pierre Lees-Melou.
77'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Nathaniel Adjei.
75'
Vorbeigeschossen. Arsène Kouassi (FC Lorient) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
74'
Patrick Zabi (Paris FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Foul von Patrick Zabi (Paris FC).
74'
Dembo Sylla (FC Lorient) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Vorbeigeschossen. Pablo Pagis (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
Werbung
72'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Jean-Victor Makengo.
71'
Vorbeigeschossen. Pablo Pagis (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
70'
Montassar Talbi (FC Lorient) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70'
Lassine Sinayoko (Paris FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Montassar Talbi (FC Lorient).
68'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lorient und Paris FC ist 1:0. Gabin Bernardeau (FC Lorient) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Jean-Victor Makengo mit einer Flanke.
67'
Foul von Rudy Matondo (Paris FC).
Werbung
67'
Gabin Bernardeau (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Wechsel FC Lorient. Gabin Bernardeau kommt für Isak Jensen.
66'
Wechsel FC Lorient. Ibrahima Baldé kommt für Mamadou Koné aufgrund einer Verletzung.
66'
Wechsel Paris FC. Otávio kommt für Samir Chergui aufgrund einer Verletzung.
65'
Wechsel Paris FC. Patrick Zabi kommt für Ilan Kebbal.
65'
Wechsel Paris FC. Rudy Matondo kommt für Adama Camara.
65'
Das Spiel läuft wieder.
Werbung
64'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Samir Chergui (Paris FC).
64'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mamadou Koné (FC Lorient).
63'
Vorbeigeschossen. Mamadou Koné (FC Lorient) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei.
63'
Ball pariert. Adama Camara (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Maxime Lopez.
62'
Ball pariert. Lassine Sinayoko (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten.
61'
Foul von Luca Koleosho (Paris FC).
61'
Dembo Sylla (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
58'
Hamari Traoré (Paris FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Samir Chergui (Paris FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Foul von Samir Chergui (Paris FC).
58'
Isak Jensen (FC Lorient) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Ball pariert. Mamadou Koné (FC Lorient) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dembo Sylla.
55'
Foul von Samir Chergui (Paris FC).
55'
Mamadou Koné (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
52'
Lassine Sinayoko (Paris FC) sieht eine Gelbe Karte.
52'
Foul von Adama Camara (Paris FC).
52'
Noah Cadiou (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Ball pariert. Jean-Victor Makengo (FC Lorient) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mamadou Koné.
49'
Foul von Lassine Sinayoko (Paris FC).
49'
Alec Georgen (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Samir Chergui (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
49'
Foul von Arsène Kouassi (FC Lorient).
47'
Abseits Paris FC. Diego Coppola spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lassine Sinayoko im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lorient und Paris FC ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Pablo Pagis (Paris FC).
45'
Jean-Victor Makengo (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Luca Koleosho (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
42'
Foul von Nathaniel Adjei (FC Lorient).
40'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Nathaniel Adjei.
40'
Ball abgeblockt. Lassine Sinayoko (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ilan Kebbal.
40'
Ball abgeblockt. Ilan Kebbal (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
40'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Dembo Sylla.
40'
Ball abgeblockt. Luca Koleosho (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lassine Sinayoko.
34'
Vorbeigeschossen. Isaak Touré (FC Lorient) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp.
Werbung
33'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Maxime Lopez.
33'
Ball abgeblockt. Montassar Talbi (FC Lorient) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arsène Kouassi mit einer Flanke.
32'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Trapp.
32'
Ball pariert. Jean-Victor Makengo (FC Lorient) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Dembo Sylla.
31'
Foul von Hamari Traoré (Paris FC).
31'
Jean-Victor Makengo (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ball pariert. Ilan Kebbal (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adama Camara.
Werbung
30'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Alec Georgen.
30'
Ball abgeblockt. Ilan Kebbal (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lassine Sinayoko.
27'
Foul von Lassine Sinayoko (Paris FC).
27'
Isak Jensen (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Arsène Kouassi.
24'
Pablo Pagis (Paris FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Noah Cadiou (FC Lorient).
Werbung
22'
Abseits Paris FC. Luca Koleosho spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hamari Traoré im Abseits.
20'
Ilan Kebbal (Paris FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Arsène Kouassi (FC Lorient).
11'
Vorbeigeschossen. Maxime Lopez (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
11'
Ball abgeblockt. Pablo Pagis (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pierre Lees-Melou.
10'
Abseits Paris FC. Maxime Lopez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luca Koleosho im Abseits.
6'
Pablo Pagis (Paris FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
6'
Foul von Alec Georgen (FC Lorient).
4'
Foul von Lassine Sinayoko (Paris FC).
4'
Montassar Talbi (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Lorient und Paris FC.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.