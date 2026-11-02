Wechsel Stade Brest. Mamady Diambou kommt für Pathé Mboup.
82'
Vorbeigeschossen. Noah Edjouma (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
81'
Nathaniel Adjei (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Foul von Ludovic Ajorque (Stade Brest).
79'
Das Spiel läuft wieder.
79'
Wechsel FC Lorient. Théo Le Bris kommt für Jean-Victor Makengo.
79'
Wechsel FC Lorient. Noah Mbamba kommt für Noah Cadiou.
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79'
Das Spiel ist unterbrochen (Stade Brest).
76'
Wechsel Stade Brest. Noah Edjouma kommt für Mama Baldé.
76'
Wechsel Stade Brest. Giovani Versini kommt für Kamory Doumbia.
76'
Foul von Arthur Avom (FC Lorient).
76'
Kamory Doumbia (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Jean-Victor Makengo (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Hugo Magnetti (Stade Brest).
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74'
Foul von Arsène Kouassi (FC Lorient).
74'
Hugo Magnetti (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Bradley Locko.
73'
Ball abgeblockt. Dembo Sylla (FC Lorient) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gabin Bernardeau mit einer Flanke.
71'
Foul von Gautier Lloris (Stade Brest).
71'
Aiyegun Tosin (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lorient und Stade Brest ist 0:1. Ludovic Ajorque (Stade Brest) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts.
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69'
Ball abgeblockt. Kamory Doumbia (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ludovic Ajorque.
69'
Ball abgeblockt. Hugo Magnetti (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kamory Doumbia.
68'
Ball pariert. Kamory Doumbia (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Joris Chotard.
68'
Ball abgeblockt. Joris Chotard (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pathé Mboup mit einer Flanke.
68'
Vorbeigeschossen. Pathé Mboup (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
68'
Vorbeigeschossen. Ludovic Ajorque (Stade Brest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
66'
Wechsel FC Lorient. Gabin Bernardeau kommt für Souleymane Faye.
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66'
Wechsel FC Lorient. Aiyegun Tosin kommt für Ibrahima Baldé.
65'
Foul von Bradley Locko (Stade Brest).
65'
Jean-Victor Makengo (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Isaak Touré (FC Lorient) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Ludovic Ajorque (Stade Brest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Isaak Touré (FC Lorient).
57'
Vorbeigeschossen. Souleymane Faye (FC Lorient) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jean-Victor Makengo mit einer Flanke nach einer Ecke.
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57'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Egil Selvik.
54'
Vorbeigeschossen. Noah Cadiou (FC Lorient) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Montassar Talbi nach einer Ecke.
54'
Vorbeigeschossen. Montassar Talbi (FC Lorient) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Arthur Avom mit einer Flanke nach einer Ecke.
53'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Mama Baldé.
51'
Foul von Kamory Doumbia (Stade Brest).
51'
Isaak Touré (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Ball abgeblockt. Jean-Victor Makengo (FC Lorient) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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47'
Foul von Souleymane Faye (FC Lorient).
47'
Lucas Tousart (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Dembo Sylla (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Gautier Lloris (Stade Brest).
46'
Foul von Isaak Touré (FC Lorient).
46'
Pathé Mboup (Stade Brest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lorient und Stade Brest ist 0:0.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Ibrahima Baldé (FC Lorient) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dembo Sylla mit einer Flanke.
45'
Foul von Ludovic Ajorque (Stade Brest).
45'
Montassar Talbi (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Noah Cadiou (FC Lorient).
42'
Pathé Mboup (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Magnetti.
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41'
Mama Baldé (Stade Brest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Foul von Mama Baldé (Stade Brest).
41'
Arsène Kouassi (FC Lorient) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Vorbeigeschossen. Jean-Victor Makengo (FC Lorient) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Noah Cadiou mit einer Flanke.
34'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Ludovic Ajorque.
34'
Ball abgeblockt. Jean-Victor Makengo (FC Lorient) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Isaak Touré.
34'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Magnetti.
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33'
Ball abgeblockt. Jean-Victor Makengo (FC Lorient) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Isaak Touré.
33'
Ball abgeblockt. Noah Cadiou (FC Lorient) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nathaniel Adjei.
33'
Vorbeigeschossen. Ibrahima Baldé (FC Lorient) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Arsène Kouassi mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
32'
Foul von Mama Baldé (Stade Brest).
32'
Souleymane Faye (FC Lorient) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Hugo Magnetti (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Souleymane Faye (FC Lorient).
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27'
Foul von Ibrahima Baldé (FC Lorient).
27'
Gautier Lloris (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Ludovic Ajorque (Stade Brest).
25'
Isaak Touré (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ibrahima Baldé (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Gautier Lloris (Stade Brest).
23'
Ball abgeblockt. Ludovic Ajorque (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pathé Mboup.
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22'
Foul von Jean-Victor Makengo (FC Lorient).
22'
Pathé Mboup (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ball pariert. Pathé Mboup (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kamory Doumbia.
17'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Tousart.
17'
Ball abgeblockt. Jean-Victor Makengo (FC Lorient) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dembo Sylla.
12'
Handspiel von Mama Baldé (Stade Brest).
11'
Ecke Stade Brest. Die Ecke wurde verursacht von Montassar Talbi.
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11'
Ball abgeblockt. Joris Chotard (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bradley Locko.
9'
Abseits FC Lorient. Arsène Kouassi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Souleymane Faye im Abseits.
5'
Vorbeigeschossen. Souleymane Faye (FC Lorient) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Arthur Avom.
2'
Ecke Stade Brest. Die Ecke wurde verursacht von Isaak Touré.
1'
Foul von Ludovic Ajorque (Stade Brest).
1'
Isaak Touré (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Lorient und Stade Brest.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.