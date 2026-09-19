Rayan Fofana (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ball pariert. Josh Maja (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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38'
Ecke FC Toulouse. Die Ecke wurde verursacht von Ahmed Touba.
37'
Cristian Cásseres (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Simon Ebonog (Le Havre AC).
36'
Foul von Ilyas Azizi (FC Toulouse).
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36'
Djibril Ouziad (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ball abgeblockt. Ayumu Seko (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
35'
Ball abgeblockt. Djibril Ouziad (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
34'
Christ Tapé (FC Toulouse) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
34'
Foul von Christ Tapé (FC Toulouse).
34'
Djibril Ouziad (Le Havre AC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Casper Tengstedt.
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32'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Mark McKenzie.
31'
Foul von Seny Koumbassa (FC Toulouse).
31'
Josh Maja (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Niko Sigur (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Rayan Fofana (Le Havre AC).
29'
Vorbeigeschossen. Amir Richardson (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Josh Maja nach einem Konter.
26'
Ball abgeblockt. Ilyas Azizi (FC Toulouse) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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26'
Ball abgeblockt. Jacen Russell-Rowe (FC Toulouse) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cristian Cásseres.
25'
Foul von Christ Tapé (FC Toulouse).
25'
Djibril Ouziad (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Niko Sigur (FC Toulouse).
25'
Rayan Fofana (Le Havre AC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Thomas Jørgensen (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Ayumu Seko (Le Havre AC).
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23'
Abseits Le Havre AC. Ahmed Touba spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Josh Maja im Abseits.
23'
Abseits FC Toulouse. Niko Sigur spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Casper Tengstedt im Abseits.
22'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Mark McKenzie.
21'
Vorbeigeschossen. Casper Tengstedt (FC Toulouse) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Rafik Messali mit einer Flanke.
20'
Foul von Rafik Messali (FC Toulouse).
20'
Mbwana Samatta (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Das Spiel läuft wieder.
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18'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Amir Richardson (Le Havre AC).
16'
Ball pariert. Rayan Fofana (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Josh Maja.
15'
Foul von Christ Tapé (FC Toulouse).
15'
Rayan Fofana (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Djibril Ouziad mit einer Flanke nach einer Ecke.
14'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Casper Tengstedt.
14'
Vorbeigeschossen. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Djibril Ouziad mit einer Flanke nach einer Ecke.
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13'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Guillaume Restes.
13'
Ball pariert. Rayan Fofana (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Josh Maja.
12'
Vorbeigeschossen. Ilyas Azizi (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Christ Tapé.
11'
Niko Sigur (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Mbwana Samatta (Le Havre AC).
9'
Abseits FC Toulouse. Thomas Jørgensen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Casper Tengstedt im Abseits.
8'
Vorbeigeschossen. Josh Maja (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mbwana Samatta mit einer Flanke.
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6'
Ball pariert. Jacen Russell-Rowe (FC Toulouse) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Thomas Jørgensen.
4'
Foul von Ahmed Touba (Le Havre AC).
4'
Casper Tengstedt (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Rayan Fofana (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Cristian Cásseres (FC Toulouse).
2'
Rayan Fofana (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Christ Tapé (FC Toulouse).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Toulouse und Le Havre AC.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.