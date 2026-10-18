Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Le Havre AC und AJ Auxerre ist 1:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Le Havre AC und AJ Auxerre ist 1:3.
94'
Abseits Le Havre AC. Kaito Mizuta spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rayan Fofana im Abseits.
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94'
Vorbeigeschossen. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
93'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Arthur Piedfort.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Rayan Fofana (Le Havre AC).
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90'
Arthur Piedfort (AJ Auxerre) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Kaito Mizuta (Le Havre AC).
89'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Wechsel AJ Auxerre. Elikya Legros kommt für Lamine Sy.
85'
Foul von Enzo Koffi (Le Havre AC).
85'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Wechsel Le Havre AC. Kaito Mizuta kommt für Djibril Ouziad.
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84'
Wechsel Le Havre AC. Guy Noël Zohouri kommt für Rassoul Ndiaye.
84'
Kévin Danois (AJ Auxerre) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Rassoul Ndiaye (Le Havre AC).
83'
Ball abgeblockt. Danny Namaso (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kévin Danois.
83'
Vorbeigeschossen. Rayan Fofana (Le Havre AC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Amir Richardson mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
82'
Rassoul Ndiaye (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Arthur Piedfort (AJ Auxerre).
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82'
Wechsel AJ Auxerre. Arthur Piedfort kommt für Naouirou Ahamada.
81'
Ball pariert. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Enzo Koffi.
80'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Le Havre AC und AJ Auxerre ist 1:3. Romain Faivre (AJ Auxerre) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Danny Namaso.
79'
Foul von Mbwana Samatta (Le Havre AC).
79'
Christ Makosso (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Vorbeigeschossen. Rayan Fofana (Le Havre AC) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
75'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Paul Nardi.
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74'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Kévin Danois.
74'
Ball abgeblockt. Simon Ebonog (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
74'
Foul von Lamine Sy (AJ Auxerre).
74'
Enzo Koffi (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Abseits AJ Auxerre. Lamine Sy spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Naouirou Ahamada im Abseits.
72'
Romain Faivre (AJ Auxerre) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Fredrik Oppegård.
72'
Ball abgeblockt. Danny Namaso (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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72'
Ball pariert. Romain Faivre (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Danny Namaso.
71'
Foul von Cameron Archer (AJ Auxerre).
71'
Junior Mwanga (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Danny Namaso (AJ Auxerre).
70'
Djibril Ouziad (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Vorbeigeschossen. Cameron Archer (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kévin Danois.
68'
Naouirou Ahamada (AJ Auxerre) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Foul von Rassoul Ndiaye (Le Havre AC).
67'
Foul von Romain Faivre (AJ Auxerre).
67'
Ahmed Touba (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Le Havre AC und AJ Auxerre ist 1:2. Rayan Fofana (Le Havre AC) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Hakim Dongopandji nach einem Konter.
64'
Foul von Romain Faivre (AJ Auxerre).
64'
Amir Richardson (Le Havre AC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Naouirou Ahamada (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Foul von Amir Richardson (Le Havre AC).
63'
Amir Richardson (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Kévin Danois (AJ Auxerre).
62'
Wechsel Le Havre AC. Enzo Koffi kommt für Lamine N'Diaye.
62'
Wechsel Le Havre AC. Hakim Dongopandji kommt für Josh Maja.
62'
Wechsel Le Havre AC. Rayan Fofana kommt für Sota Nakamura.
61'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Le Havre AC und AJ Auxerre ist 0:2. Danny Namaso (AJ Auxerre) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Romain Faivre mit einem Steilpass.
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60'
Clément Akpa (AJ Auxerre) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Rassoul Ndiaye (Le Havre AC).
58'
Foul von Danny Namaso (AJ Auxerre).
58'
Djibril Ouziad (Le Havre AC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Lamine N'Diaye.
56'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Amir Richardson (Le Havre AC).
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54'
Lamine N'Diaye (Le Havre AC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Lamine Sy (AJ Auxerre) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Lamine N'Diaye (Le Havre AC).
53'
Vorbeigeschossen. Cameron Archer (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Naouirou Ahamada nach einem Konter.
50'
Danny Namaso (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Djibril Ouziad (Le Havre AC).
50'
Naouirou Ahamada (AJ Auxerre) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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50'
Foul von Naouirou Ahamada (AJ Auxerre).
50'
Simon Ebonog (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Kévin Danois (AJ Auxerre).
49'
Simon Ebonog (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Abseits Le Havre AC. Lamine N'Diaye spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rassoul Ndiaye im Abseits.
47'
Danny Namaso (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Djibril Ouziad (Le Havre AC).
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Le Havre AC und AJ Auxerre ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Djibril Ouziad mit einer Flanke.
44'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Clément Akpa.
44'
Ball abgeblockt. Josh Maja (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amir Richardson.
43'
Vorbeigeschossen. Rassoul Ndiaye (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Djibril Ouziad.
43'
Clément Akpa (AJ Auxerre) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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43'
Foul von Clément Akpa (AJ Auxerre).
43'
Amir Richardson (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Le Havre AC und AJ Auxerre ist 0:1. Danny Namaso (AJ Auxerre) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum unten rechts. Vorbereitet von Kévin Danois.
40'
Ball pariert. Josh Maja (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sota Nakamura mit dem Kopf.
39'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Oppegård.
39'
Ball abgeblockt. Amir Richardson (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rassoul Ndiaye.
38'
Foul von Danny Namaso (AJ Auxerre).
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38'
Lamine N'Diaye (Le Havre AC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Vorbeigeschossen. Axel Tuanzebe (AJ Auxerre) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Romain Faivre mit einer Flanke nach einer Ecke.
34'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Simon Ebonog.
33'
Foul von Clément Akpa (AJ Auxerre).
33'
Sota Nakamura (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Kévin Danois (AJ Auxerre).
32'
Djibril Ouziad (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Foul von Naouirou Ahamada (AJ Auxerre).
31'
Amir Richardson (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Christ Makosso.
28'
Ball abgeblockt. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
27'
Foul von Kévin Danois (AJ Auxerre).
27'
Sota Nakamura (Le Havre AC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Paul Nardi.
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26'
Ball pariert. Sota Nakamura (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Amir Richardson.
25'
Ball pariert. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Djibril Ouziad mit einer Flanke.
24'
Foul von Lamine Sy (AJ Auxerre).
24'
Lamine N'Diaye (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Josh Maja (Le Havre AC).
22'
Clément Akpa (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ahmed Touba (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Foul von Cameron Archer (AJ Auxerre).
18'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Amir Richardson (Le Havre AC).
17'
Ball pariert. Cameron Archer (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Danny Namaso.
14'
Amir Richardson (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Christ Makosso (AJ Auxerre).
12'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Amir Richardson.
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11'
Amir Richardson (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Clément Akpa (AJ Auxerre).
11'
Vorbeigeschossen. Axel Tuanzebe (AJ Auxerre) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Romain Faivre mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
10'
Foul von Josh Maja (Le Havre AC).
10'
Kévin Danois (AJ Auxerre) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Gauthier Gallon.
9'
Ball pariert. Romain Faivre (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Fredrik Oppegård.
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7'
Foul von Simon Ebonog (Le Havre AC).
7'
Kévin Danois (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Vorbeigeschossen. Josh Maja (Le Havre AC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
3'
Sota Nakamura (Le Havre AC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Fredrik Oppegård (AJ Auxerre).
1'
Djibril Ouziad (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Danny Namaso (AJ Auxerre).
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1'
Abseits AJ Auxerre. Axel Tuanzebe spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cameron Archer im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Le Havre AC und AJ Auxerre.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.