Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Le Havre AC und Paris Saint-Germain ist 1:5.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Le Havre AC und Paris Saint-Germain ist 1:5.
94'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Digne.
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93'
David Boly (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Enzo Koffi (Le Havre AC).
93'
Ball pariert. Rassoul Ndiaye (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
92'
Vorbeigeschossen. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Josh Maja.
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91'
Foul von Lucas Digne (Paris Saint-Germain).
91'
Hakim Dongopandji (Le Havre AC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Matvey Safonov.
87'
Ball pariert. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Daren Mosengo.
87'
Lucas Digne (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Hakim Dongopandji (Le Havre AC).
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86'
Vorbeigeschossen. Quentin Ndjantou (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Warren Zaïre-Emery nach einem Konter.
85'
Foul von Quentin Ndjantou (Paris Saint-Germain).
85'
Djibril Ouziad (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Quentin Ndjantou (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Djibril Ouziad (Le Havre AC).
83'
Wechsel Le Havre AC. Daren Mosengo kommt für Simon Ebonog.
82'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Djibril Ouziad.
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81'
Foul von Senny Mayulu (Paris Saint-Germain).
81'
Rassoul Ndiaye (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Wechsel Le Havre AC. Hakim Dongopandji kommt für Rayan Fofana.
78'
Ball abgeblockt. Ferran Torres (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Quentin Ndjantou.
76'
Abseits Paris Saint-Germain. Dro Fernández spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Quentin Ndjantou im Abseits.
73'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Matvey Safonov.
73'
Ball pariert. Ahmed Touba (Le Havre AC) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Rassoul Ndiaye.
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72'
Foul von Beraldo (Paris Saint-Germain).
72'
Simon Ebonog (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
David Boly (Paris Saint-Germain) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Enzo Koffi (Le Havre AC).
71'
Wechsel Paris Saint-Germain. David Boly kommt für Achraf Hakimi.
71'
Wechsel Paris Saint-Germain. Quentin Ndjantou kommt für Mika Godts.
69'
1 : 5
Tor! Der Spielstand zwischen Le Havre AC und Paris Saint-Germain ist 1:5. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) trifft nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, unten rechts.
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69'
Ball pariert. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mika Godts.
66'
Ball pariert. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Djibril Ouziad mit einer Flanke.
65'
Wechsel Le Havre AC. Rassoul Ndiaye kommt für Lamine N'Diaye.
65'
Wechsel Le Havre AC. Enzo Koffi kommt für Amir Richardson.
65'
Wechsel Le Havre AC. Mbwana Samatta kommt für Sota Nakamura.
64'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Hernández.
63'
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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63'
Foul von Sota Nakamura (Le Havre AC).
63'
Wechsel Paris Saint-Germain. Beraldo kommt für Maghnes Akliouche.
62'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Le Havre AC und Paris Saint-Germain ist 1:4. Senny Mayulu (Paris Saint-Germain) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, in die Tormitte. Vorbereitet von Achraf Hakimi mit einem Steilpass nach einem Konter.
62'
Josh Maja (Le Havre AC) trifft den linken Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Djibril Ouziad mit einer Flanke nach einem Konter.
60'
Ball abgeblockt. Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Senny Mayulu.
57'
Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Josh Maja (Le Havre AC).
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56'
Ball pariert. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ferran Torres.
55'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Le Havre AC und Paris Saint-Germain ist 1:3. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss unten rechts.
54'
Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Amir Richardson (Le Havre AC).
52'
Foul von Dro Fernández (Paris Saint-Germain).
52'
Simon Ebonog (Le Havre AC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Abseits Le Havre AC. Lamine N'Diaye spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sota Nakamura im Abseits.
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48'
Mika Godts (Paris Saint-Germain) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Djibril Ouziad (Le Havre AC).
47'
Dro Fernández (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Amir Richardson (Le Havre AC).
46'
Foul von Dro Fernández (Paris Saint-Germain).
46'
Rayan Fofana (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Le Havre AC und Paris Saint-Germain ist 1:2.
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47'
Senny Mayulu (Paris Saint-Germain) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Amir Richardson (Le Havre AC).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball abgeblockt. Lamine N'Diaye (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
45'
Handspiel von Ferran Torres (Paris Saint-Germain).
43'
Ball abgeblockt. Rayan Fofana (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Djibril Ouziad mit einem langen Ball.
41'
Ball pariert. Dro Fernández (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Warren Zaïre-Emery.
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39'
Handspiel von Sota Nakamura (Le Havre AC).
38'
Ball abgeblockt. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mika Godts.
36'
Abseits Le Havre AC. Sota Nakamura spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Josh Maja im Abseits.
34'
Ball abgeblockt. Djibril Ouziad (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Foul von Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain).
33'
Rayan Fofana (Le Havre AC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Lucas Digne (Paris Saint-Germain).
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33'
Rayan Fofana (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Mika Godts (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Djibril Ouziad (Le Havre AC).
28'
VAR Entscheidung: Tor Le Havre AC 1-2 Paris Saint-Germain (Achraf Hakimi).
28'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Le Havre AC und Paris Saint-Germain ist 1:2. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten rechts. Vorbereitet von Senny Mayulu mit einem Steilpass.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
27'
Vorbeigeschossen. Rayan Fofana (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Djibril Ouziad.
26'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Le Havre AC und Paris Saint-Germain ist 1:1. Mika Godts (Paris Saint-Germain) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Achraf Hakimi.
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24'
Vorbeigeschossen. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dro Fernández nach einer Ecke.
23'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Lamine N'Diaye.
23'
Ball pariert. Ferran Torres (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Senny Mayulu.
18'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Le Havre AC und Paris Saint-Germain ist 1:0. Josh Maja (Le Havre AC) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Rayan Fofana nach einem Konter.
17'
Ball pariert. Ferran Torres (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Achraf Hakimi mit einem Steilpass.
16'
Matvey Safonov (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Lamine N'Diaye (Le Havre AC).
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16'
Vorbeigeschossen. Amir Richardson (Le Havre AC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ahmed Touba nach einer Ecke.
16'
Vorbeigeschossen. Ahmed Touba (Le Havre AC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Djibril Ouziad mit einer Flanke nach einer Ecke.
16'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Hernández.
16'
Ball abgeblockt. Djibril Ouziad (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
15'
Foul von Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain).
15'
Lamine N'Diaye (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Abseits Le Havre AC. Arnaud Bodart spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Josh Maja im Abseits.
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6'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Amir Richardson.
5'
Ferran Torres (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Lamine N'Diaye (Le Havre AC).
3'
Foul von Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain).
3'
Lamine N'Diaye (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Le Havre AC und Paris Saint-Germain.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.