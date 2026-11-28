Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Le Havre AC und Racing Strassburg ist 1:3.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Le Havre AC und Racing Strassburg ist 1:3.
96'
Ball abgeblockt. Mateo del Blanco (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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96'
Ball abgeblockt. Mateo del Blanco (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Diogo Sousa.
94'
Vorbeigeschossen. Rassoul Ndiaye (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sota Nakamura.
94'
Ball pariert. Pape Diop (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mateo del Blanco.
93'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Ayumu Seko.
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92'
Ball abgeblockt. Kaito Mizuta (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rassoul Ndiaye.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Le Havre AC und Racing Strassburg ist 1:3. Sota Nakamura (Le Havre AC) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten links. Vorbereitet von Ayumu Seko mit einem langen Ball.
88'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Le Havre AC und Racing Strassburg ist 0:3. Samir El Mourabet (Racing Strassburg) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Sam Amo-Ameyaw.
86'
Wechsel Le Havre AC. Guy Noël Zohouri kommt für Junior Mwanga aufgrund einer Verletzung.
86'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Kaito Mizuta.
85'
Ball pariert. Sam Amo-Ameyaw (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Samir El Mourabet.
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85'
Das Spiel läuft wieder.
84'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Junior Mwanga (Le Havre AC).
84'
Ball pariert. Sam Amo-Ameyaw (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Diogo Sousa.
80'
Vorbeigeschossen. Kaito Mizuta (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Rayan Fofana.
80'
Vorbeigeschossen. Rayan Fofana (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
79'
Wechsel Racing Strassburg. Diogo Sousa kommt für Martial Godo.
79'
Wechsel Racing Strassburg. Sam Amo-Ameyaw kommt für Gessime Yassine.
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78'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Giovanni Reyna.
77'
Vorbeigeschossen. Ayumu Seko (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei nach einem Konter.
75'
Abseits Racing Strassburg. Samir El Mourabet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giovanni Reyna im Abseits.
74'
Abseits Le Havre AC. Junior Mwanga spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sota Nakamura im Abseits.
71'
Abseits Racing Strassburg. Martial Godo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jacobo Ortega im Abseits.
71'
Ball abgeblockt. Martial Godo (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Karim Coulibaly.
70'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Foul von Lamine N'Diaye (Le Havre AC).
69'
Wechsel Le Havre AC. Lamine N'Diaye kommt für Elias Jelert.
69'
Wechsel Le Havre AC. Rassoul Ndiaye kommt für Amir Richardson.
69'
Wechsel Le Havre AC. Sota Nakamura kommt für Hakim Dongopandji.
69'
Wechsel Le Havre AC. Rayan Fofana kommt für Josh Maja.
66'
Wechsel Racing Strassburg. Jacobo Ortega kommt für Conrad Harder.
66'
Wechsel Racing Strassburg. Giovanni Reyna kommt für Sebastian Nanasi.
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66'
Vorbeigeschossen. Conrad Harder (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sebastian Nanasi.
65'
Ball pariert. Pape Diop (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Martial Godo.
60'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Mateo del Blanco.
60'
Abseits Racing Strassburg. Martial Godo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Conrad Harder im Abseits.
58'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Le Havre AC und Racing Strassburg ist 0:2. Sebastian Nanasi (Racing Strassburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Gessime Yassine mit einem Steilpass.
58'
Mateo del Blanco (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Elias Jelert (Le Havre AC).
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57'
Samir El Mourabet (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Junior Mwanga (Le Havre AC).
57'
Vorbeigeschossen. Mateo del Blanco (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Conrad Harder.
57'
Ball abgeblockt. Pape Diop (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
Ball pariert. Conrad Harder (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mateo del Blanco mit einem Steilpass.
53'
Tyrese Noubissie (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Foul von Tyrese Noubissie (Racing Strassburg).
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53'
Josh Maja (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Vorbeigeschossen. Conrad Harder (Racing Strassburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Martial Godo mit einer Flanke.
51'
Foul von Samir El Mourabet (Racing Strassburg).
51'
Djibril Ouziad (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Mbwana Samatta (Le Havre AC) sieht die Rote Karte.
48'
VAR Entscheidung: Karte geändert Mbwana Samatta (Le Havre AC).
47'
Das Spiel läuft wieder.
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46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tyrese Noubissie (Racing Strassburg).
46'
Tyrese Noubissie (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Mbwana Samatta (Le Havre AC).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Le Havre AC und Racing Strassburg ist 0:1.
49'
Abseits Racing Strassburg. Mateo del Blanco spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Conrad Harder im Abseits.
48'
Abseits Racing Strassburg. Sebastian Nanasi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Conrad Harder im Abseits.
47'
Mateo del Blanco (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Hakim Dongopandji (Le Havre AC).
47'
Foul von Lucas Høgsberg (Racing Strassburg).
47'
Josh Maja (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Martial Godo (Racing Strassburg).
44'
Elias Jelert (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Abseits Le Havre AC. Junior Mwanga spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hakim Dongopandji im Abseits.
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43'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Kaito Mizuta (Le Havre AC).
40'
Foul von Tyrese Noubissie (Racing Strassburg).
40'
Kaito Mizuta (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Djibril Ouziad (Le Havre AC).
38'
Lucas Høgsberg (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Foul von Mbwana Samatta (Le Havre AC).
36'
Abseits Racing Strassburg. Mateo del Blanco spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Conrad Harder im Abseits.
35'
Lucas Høgsberg (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Mbwana Samatta (Le Havre AC).
34'
Wechsel Racing Strassburg. Tyrese Noubissie kommt für Ismaël Doukouré aufgrund einer Verletzung.
34'
Das Spiel läuft wieder.
34'
Ismaël Doukouré (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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32'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ismaël Doukouré (Racing Strassburg).
31'
Foul von Ismaël Doukouré (Racing Strassburg).
31'
Djibril Ouziad (Le Havre AC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Das Spiel läuft wieder.
29'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mbwana Samatta (Le Havre AC).
27'
Ball pariert. Sebastian Nanasi (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
26'
Martial Godo (Racing Strassburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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26'
Foul von Hakim Dongopandji (Le Havre AC).
25'
Ball pariert. Josh Maja (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mbwana Samatta.
25'
Vorbeigeschossen. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kaito Mizuta mit einer Flanke nach einer Ecke.
24'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Mateo del Blanco.
22'
Ball abgeblockt. Samir El Mourabet (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
21'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Amir Richardson.
21'
Ball abgeblockt. Pape Diop (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gessime Yassine.
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19'
Abseits Le Havre AC. Kaito Mizuta spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amir Richardson im Abseits.
18'
Foul von Mateo del Blanco (Racing Strassburg).
18'
Hakim Dongopandji (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Conrad Harder (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Ahmed Touba (Le Havre AC).
17'
Foul von Lucas Høgsberg (Racing Strassburg).
17'
Djibril Ouziad (Le Havre AC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Foul von Conrad Harder (Racing Strassburg).
16'
Ahmed Touba (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Samir El Mourabet (Racing Strassburg).
15'
Mbwana Samatta (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Pape Diop.
12'
Vorbeigeschossen. Ayumu Seko (Le Havre AC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kaito Mizuta mit einer Flanke nach einer Ecke.
11'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Karim Coulibaly.
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10'
Conrad Harder (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Ahmed Touba (Le Havre AC).
7'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Le Havre AC und Racing Strassburg ist 0:1. Conrad Harder (Racing Strassburg) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts.
7'
Ball pariert. Martial Godo (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
7'
Ball abgeblockt. Sebastian Nanasi (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Ball abgeblockt. Sebastian Nanasi (Racing Strassburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lucas Høgsberg mit einer Flanke.
6'
Vorbeigeschossen. Gessime Yassine (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Samir El Mourabet.
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5'
Ball pariert. Sebastian Nanasi (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Martial Godo.
4'
Ball pariert. Pape Diop (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
4'
Ball pariert. Sebastian Nanasi (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Martial Godo.
4'
Ball abgeblockt. Martial Godo (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gessime Yassine mit einem langen Ball.
3'
Vorbeigeschossen. Kaito Mizuta (Le Havre AC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Hakim Dongopandji mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Le Havre AC und Racing Strassburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.