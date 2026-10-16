Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Le Mans und FC Toulouse ist 0:3.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Le Mans und FC Toulouse ist 0:3.
97'
Vorbeigeschossen. Habib Diallo (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lucas Calodat nach einer Ecke.
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96'
Ecke Le Mans. Die Ecke wurde verursacht von Rafik Messali.
96'
Ball abgeblockt. Billal Brahimi (Le Mans) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
95'
Vorbeigeschossen. Casper Tengstedt (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
95'
Ball abgeblockt. Thomas Jørgensen (FC Toulouse) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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94'
Djibril Sidibé (Le Mans) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Foul von Djibril Sidibé (Le Mans).
94'
Julián Vignolo (FC Toulouse) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball abgeblockt. Billal Brahimi (Le Mans) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rayan Bamba.
92'
Vorbeigeschossen. Casper Tengstedt (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Alexis Vossah.
91'
Vorbeigeschossen. Thomas Jørgensen (FC Toulouse) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Samuel Yohou (Le Mans) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Foul von Samuel Yohou (Le Mans).
90'
Alexis Vossah (FC Toulouse) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Le Mans und FC Toulouse ist 0:3. Casper Tengstedt (FC Toulouse) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Cristian Cásseres mit einem langen Ball.
86'
Vorbeigeschossen. Lucas Bretelle (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Billal Brahimi.
85'
Ball abgeblockt. Habib Diallo (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
85'
Wechsel FC Toulouse. Seny Koumbassa kommt für Rasmus Nicolaisen.
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82'
Ball pariert. Lucas Calodat (Le Mans) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links oben gehalten.
79'
Ecke Le Mans. Die Ecke wurde verursacht von Thomas Jørgensen.
78'
VAR Entscheidung: Kein Tor Le Mans 0-2 FC Toulouse.
77'
Wechsel Le Mans. Noa Boissé kommt für Harold Voyer aufgrund einer Verletzung.
77'
Das Spiel läuft wieder.
76'
Wechsel FC Toulouse. Julián Vignolo kommt für Jacen Russell-Rowe.
76'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Harold Voyer (Le Mans).
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75'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Casper Tengstedt (FC Toulouse) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
75'
Abseits FC Toulouse. Thomas Jørgensen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Casper Tengstedt im Abseits.
75'
Foul von Niko Sigur (FC Toulouse).
75'
Jean Vercruysse (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Rasmus Nicolaisen (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Louis Mafouta (Le Mans).
73'
Rasmus Nicolaisen (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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73'
Foul von Habib Diallo (Le Mans).
71'
Alexis Vossah (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Billal Brahimi (Le Mans).
69'
Wechsel Le Mans. Rayan Bamba kommt für Lucas Buadés.
66'
Vorbeigeschossen. Jean Vercruysse (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Lucas Calodat mit einer Flanke.
66'
Ball abgeblockt. Louis Mafouta (Le Mans) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Billal Brahimi mit einer Flanke.
64'
Wechsel FC Toulouse. Alexis Vossah kommt für Aron Dønnum.
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64'
Foul von Christ Tapé (FC Toulouse).
64'
Lucas Buadés (Le Mans) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Wechsel Le Mans. Billal Brahimi kommt für Daouda Traoré.
61'
Wechsel Le Mans. Habib Diallo kommt für Dame Gueye.
61'
Wechsel Le Mans. Lucas Calodat kommt für Yasser Larouci.
59'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Le Mans und FC Toulouse ist 0:2. Aron Dønnum (FC Toulouse) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
57'
Das Spiel läuft wieder.
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57'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Toulouse).
54'
Foul von Rasmus Nicolaisen (FC Toulouse).
54'
Harold Voyer (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Casper Tengstedt (FC Toulouse) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Lucas Buadés (Le Mans).
51'
Ecke FC Toulouse. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Yohou.
50'
Vorbeigeschossen. Casper Tengstedt (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Aron Dønnum mit einem langen Ball.
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50'
Foul von Jacen Russell-Rowe (FC Toulouse).
50'
Lucas Bretelle (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Jacen Russell-Rowe (FC Toulouse) sieht eine Gelbe Karte.
49'
Foul von Rasmus Nicolaisen (FC Toulouse).
49'
Daouda Traoré (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Le Mans und FC Toulouse ist 0:1. Jacen Russell-Rowe (FC Toulouse) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, oben links. Vorbereitet von Aron Dønnum.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Le Mans und FC Toulouse ist 0:0.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Jacen Russell-Rowe (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Cristian Cásseres.
43'
Cristian Cásseres (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Dame Gueye (Le Mans).
39'
Aron Dønnum (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Daouda Traoré (Le Mans).
37'
Foul von Cristian Cásseres (FC Toulouse).
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37'
Daouda Traoré (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Mark McKenzie (FC Toulouse).
36'
Dame Gueye (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Cristian Cásseres (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Jean Vercruysse (Le Mans).
32'
Abseits FC Toulouse. Aron Dønnum spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Casper Tengstedt im Abseits.
31'
Vorbeigeschossen. Christ Tapé (FC Toulouse) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Cristian Cásseres nach einer Standardsituation.
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30'
Aron Dønnum (FC Toulouse) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Lucas Bretelle (Le Mans).
27'
Mark McKenzie (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Dame Gueye (Le Mans).
27'
Vorbeigeschossen. Daouda Traoré (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dame Gueye.
24'
Foul von Louis Mafouta (Le Mans).
24'
Mark McKenzie (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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22'
Foul von Lucas Buadés (Le Mans).
22'
Niko Sigur (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Das Spiel läuft wieder.
17'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Toulouse).
15'
Vorbeigeschossen. Casper Tengstedt (FC Toulouse) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Rafik Messali mit einer Flanke.
13'
Vorbeigeschossen. Jean Vercruysse (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Dame Gueye.
12'
Foul von Aron Dønnum (FC Toulouse).
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12'
Yasser Larouci (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Vorbeigeschossen. Louis Mafouta (Le Mans) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Djibril Sidibé mit einer Flanke.
9'
Rafik Messali (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Dame Gueye (Le Mans).
8'
Foul von Christ Tapé (FC Toulouse).
8'
Louis Mafouta (Le Mans) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Abseits FC Toulouse. Niko Sigur spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Casper Tengstedt im Abseits.
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6'
Ecke FC Toulouse. Die Ecke wurde verursacht von Daouda Traoré.
6'
Ball pariert. Casper Tengstedt (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
3'
Vorbeigeschossen. Cristian Cásseres (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
3'
Aron Dønnum (FC Toulouse) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Samuel Yohou (Le Mans).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Le Mans und FC Toulouse.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.