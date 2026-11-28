Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Le Mans und OSC Lille ist 2:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Le Mans und OSC Lille ist 2:1.
96'
Basar Önal (OSC Lille) sieht eine Gelbe Karte.
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96'
Foul von Basar Önal (OSC Lille).
96'
Lucas Buadés (Le Mans) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
95'
Ecke Le Mans. Die Ecke wurde verursacht von Basar Önal.
94'
Ecke Le Mans. Die Ecke wurde verursacht von Maurits Kjærgaard.
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92'
Dilane Bakwa (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Erwan Colas (Le Mans).
92'
Ball pariert. William Harhouz (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Alexandre Lauray mit einem langen Ball.
91'
Foul von Calvin Verdonk (OSC Lille).
91'
William Harhouz (Le Mans) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Dilane Bakwa (OSC Lille) sieht eine Gelbe Karte.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Handspiel von Dilane Bakwa (OSC Lille).
90'
Erwan Colas (Le Mans) sieht eine Gelbe Karte.
89'
Isaac Cossier (OSC Lille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Erwan Colas (Le Mans).
88'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Le Mans und OSC Lille ist 2:1. Antoine Rabillard (Le Mans) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, in die Tormitte unter die Latte.
86'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Raúl Torrente.
86'
Ball abgeblockt. Olivier Giroud (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dilane Bakwa.
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84'
Dilane Bakwa (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von William Harhouz (Le Mans).
82'
Wechsel Le Mans. William Harhouz kommt für Louis Mafouta.
82'
Wechsel Le Mans. Alexandre Lauray kommt für Daouda Traoré.
82'
Wechsel OSC Lille. Olivier Giroud kommt für Soriba Diaoune.
82'
Wechsel OSC Lille. Maurits Kjærgaard kommt für Hákon Haraldsson.
81'
Vorbeigeschossen. Basar Önal (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Soriba Diaoune nach einem Konter.
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81'
Ball abgeblockt. Maxima Goffi (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dilane Bakwa.
80'
Vorbeigeschossen. Dilane Bakwa (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Basar Önal.
79'
Ball abgeblockt. Soriba Diaoune (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dilane Bakwa.
78'
Ayase Ueda (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Samuel Yohou (Le Mans).
77'
Ball pariert. Daouda Traoré (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Louis Mafouta.
77'
Foul von Dilane Bakwa (OSC Lille).
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77'
Raúl Torrente (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Abseits Le Mans. Lucas Calodat spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Antoine Rabillard im Abseits.
76'
Ball pariert. Nathan Ngoy (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Soriba Diaoune.
75'
Das Spiel läuft wieder.
74'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Louis Mafouta (Le Mans).
74'
Soriba Diaoune (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Lucas Buadés (Le Mans).
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71'
Wechsel Le Mans. Antoine Rabillard kommt für Jean Vercruysse.
71'
Wechsel OSC Lille. Calvin Verdonk kommt für Romain Perraud.
71'
Wechsel OSC Lille. Basar Önal kommt für Benjamin André.
70'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Yohou.
69'
Abseits Le Mans. Rayan Bamba spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Louis Mafouta im Abseits.
68'
Maxima Goffi (OSC Lille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Foul von Maxima Goffi (OSC Lille).
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68'
Lucas Calodat (Le Mans) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Ball pariert. Dilane Bakwa (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Hákon Haraldsson mit einem langen Ball.
67'
Benjamin André (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Jean Vercruysse (Le Mans).
67'
Ball abgeblockt. Jean Vercruysse (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Erwan Colas.
62'
Wechsel Le Mans. Raúl Torrente kommt für Harold Voyer.
62'
Wechsel Le Mans. Erwan Colas kommt für Dame Gueye.
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62'
Wechsel OSC Lille. Dilane Bakwa kommt für Ethan Mbappé.
61'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Le Mans und OSC Lille ist 1:1. Ayase Ueda (OSC Lille) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Nathan Ngoy mit einem Steilpass.
60'
Vorbeigeschossen. Ayase Ueda (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Soriba Diaoune.
58'
Vorbeigeschossen. Louis Mafouta (Le Mans) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lucas Calodat mit einer Flanke.
57'
Vorbeigeschossen. Dame Gueye (Le Mans) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
57'
Ball abgeblockt. Lucas Buadés (Le Mans) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lucas Bretelle mit einer Flanke.
56'
Ecke Le Mans. Die Ecke wurde verursacht von Maxima Goffi.
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53'
Rayan Bamba (Le Mans) sieht eine Gelbe Karte.
53'
Nabil Bentaleb (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Daouda Traoré (Le Mans).
52'
Soriba Diaoune (OSC Lille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Lucas Buadés (Le Mans).
51'
Das Spiel läuft wieder.
50'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Benjamin André (OSC Lille).
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49'
Romain Perraud (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Dame Gueye (Le Mans).
48'
Vorbeigeschossen. Dame Gueye (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lucas Calodat mit einer Flanke nach einem Konter.
46'
Ecke Le Mans. Die Ecke wurde verursacht von Isaac Cossier.
46'
Vorbeigeschossen. Dame Gueye (Le Mans) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Le Mans und OSC Lille ist 1:0.
47'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Le Mans und OSC Lille ist 1:0. Louis Mafouta (Le Mans) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Lucas Buadés mit einer Flanke.
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46'
Foul von Maxima Goffi (OSC Lille).
46'
Lucas Calodat (Le Mans) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Benjamin André (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Lucas Bretelle (Le Mans).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Harold Voyer (Le Mans) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Ethan Mbappé (OSC Lille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Foul von Harold Voyer (Le Mans).
41'
Isaac Cossier (OSC Lille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Foul von Isaac Cossier (OSC Lille).
41'
Louis Mafouta (Le Mans) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Isaac Cossier (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Louis Mafouta (Le Mans).
39'
Abseits OSC Lille. Ayase Ueda spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ethan Mbappé im Abseits.
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38'
Ball abgeblockt. Soriba Diaoune (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ayase Ueda.
38'
Ball pariert. Lucas Calodat (Le Mans) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lucas Bretelle.
37'
Vorbeigeschossen. Lucas Buadés (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei.
35'
Das Spiel läuft wieder.
35'
Nabil Bentaleb (OSC Lille) sieht eine Gelbe Karte.
35'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Harold Voyer (Le Mans).
34'
Foul von Ayase Ueda (OSC Lille).
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34'
Harold Voyer (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Nathan Ngoy (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Dame Gueye (Le Mans).
29'
Foul von Nabil Bentaleb (OSC Lille).
29'
Jean Vercruysse (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Isaac Cossier (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Daouda Traoré (Le Mans).
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24'
Ecke Le Mans. Die Ecke wurde verursacht von Isaac Cossier.
23'
Das Spiel läuft wieder.
22'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ethan Mbappé (OSC Lille).
20'
Das Spiel läuft wieder.
19'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lucas Buadés (Le Mans).
18'
Benjamin André (OSC Lille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
18'
Foul von Benjamin André (OSC Lille).
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18'
Lucas Buadés (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Vorbeigeschossen. Lucas Bretelle (Le Mans) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jean Vercruysse.
17'
Ball abgeblockt. Lucas Calodat (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
15'
Foul von Nathan Ngoy (OSC Lille).
15'
Louis Mafouta (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Romain Perraud (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Lucas Buadés (Le Mans).
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9'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Buadés.
5'
Vorbeigeschossen. Harold Voyer (Le Mans) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
4'
Ecke Le Mans. Die Ecke wurde verursacht von Isaac Cossier.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Le Mans und OSC Lille.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.