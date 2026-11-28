Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen OGC Nizza und ES Troyes ist 4:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OGC Nizza und ES Troyes ist 4:1.
97'
Vorbeigeschossen. Djibril Coulibaly (OGC Nizza) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Gauthier Hein mit einer Flanke nach einer Ecke.
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96'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Idrissa Soukouna.
93'
Vorbeigeschossen. Morgan Sanson (OGC Nizza) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nathan Ngoumou mit dem Kopf.
91'
Foul von Ali Abdi (OGC Nizza).
91'
Antoine Mille (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Hicham Boudaoui (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Iron Gomis (ES Troyes).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Morgan Sanson (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Alexandre Phliponeau (ES Troyes).
89'
Gauthier Hein (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Antoine Mille (ES Troyes).
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87'
Wechsel ES Troyes. Alexandre Phliponeau kommt für Dermane Karim.
86'
Alidu Seidu (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Renaud Ripart (ES Troyes).
82'
Foul von Morgan Sanson (OGC Nizza).
82'
Antoine Mille (ES Troyes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel OGC Nizza. Nathan Ngoumou kommt für Elye Wahi.
81'
Foul von Morgan Sanson (OGC Nizza).
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81'
Dermane Karim (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Vorbeigeschossen. Idrissa Soukouna (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Hugo Picard mit einer Flanke nach einer Ecke.
80'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Abdelmonem.
79'
Foul von Mohamed Abdelmonem (OGC Nizza).
79'
Renaud Ripart (ES Troyes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Wechsel ES Troyes. Idrissa Soukouna kommt für Kandet Diawara.
78'
Wechsel ES Troyes. Iron Gomis kommt für Mouhamed Diop.
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74'
Wechsel OGC Nizza. Ali Abdi kommt für Niels Nkounkou.
74'
Wechsel OGC Nizza. Djibril Coulibaly kommt für Axel Witsel.
74'
Wechsel OGC Nizza. Morgan Sanson kommt für Sofiane Diop.
73'
Vorbeigeschossen. Jonathan Clauss (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Hicham Boudaoui.
72'
Ball pariert. Elye Wahi (OGC Nizza) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Niels Nkounkou.
72'
Ball abgeblockt. Renaud Ripart (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Picard mit einer Flanke.
71'
Foul von Niels Nkounkou (OGC Nizza).
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71'
Lucas Maronnier (ES Troyes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Sofiane Diop (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Antoine Mille (ES Troyes).
69'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und ES Troyes ist 4:1. Elye Wahi (OGC Nizza) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Niels Nkounkou mit einer Flanke.
66'
Wechsel ES Troyes. Hugo Picard kommt für Merwan Ifnaoui.
66'
Wechsel ES Troyes. Renaud Ripart kommt für Jérémy Le Douaron.
65'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und ES Troyes ist 3:1. Elye Wahi (OGC Nizza) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben rechts. Vorbereitet von Niels Nkounkou mit einer Flanke.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
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64'
Hicham Boudaoui (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Dermane Karim (ES Troyes).
62'
Foul von Alidu Seidu (OGC Nizza).
62'
Kandet Diawara (ES Troyes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Wechsel OGC Nizza. Gauthier Hein kommt für Mohammed Amoura.
60'
Foul von Mohammed Amoura (OGC Nizza).
60'
Dermane Karim (ES Troyes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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59'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Clauss.
58'
Ball abgeblockt. Merwan Ifnaoui (ES Troyes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
57'
Abseits OGC Nizza. Sofiane Diop spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Elye Wahi im Abseits.
54'
Hicham Boudaoui (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Mouhamed Diop (ES Troyes).
54'
Kandet Diawara (ES Troyes) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum,. Vorbereitet von Antoine Mille mit einer Flanke.
51'
Ball abgeblockt. Mouhamed Diop (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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50'
Das Spiel läuft wieder.
48'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Youssouf Ndayishimiye (OGC Nizza).
47'
Sofiane Diop (OGC Nizza) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Foul von Sofiane Diop (OGC Nizza).
47'
Mouhamed Diop (ES Troyes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OGC Nizza und ES Troyes ist 2:1.
47'
Foul von Hicham Boudaoui (OGC Nizza).
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47'
Dermane Karim (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball abgeblockt. Kandet Diawara (ES Troyes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Hicham Boudaoui (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Mouhamed Diop (ES Troyes).
43'
Vorbeigeschossen. Mohammed Amoura (OGC Nizza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Sofiane Diop.
40'
Vorbeigeschossen. Niels Nkounkou (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
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40'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Anis Ouzenadji.
40'
Ball abgeblockt. Hicham Boudaoui (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohammed Amoura.
38'
Ball abgeblockt. Mouhamed Diop (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antoine Mille.
36'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und ES Troyes ist 2:1. Elye Wahi (OGC Nizza) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Mohammed Amoura nach einem Konter.
35'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Youssouf Ndayishimiye.
34'
Vorbeigeschossen. Adrien Monfray (ES Troyes) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Merwan Ifnaoui mit einer Flanke nach einer Ecke.
33'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Hicham Boudaoui.
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30'
Vorbeigeschossen. Mohammed Amoura (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Elye Wahi.
29'
Vorbeigeschossen. Jérémy Le Douaron (ES Troyes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Anis Ouzenadji mit einer Flanke.
27'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Clauss.
26'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Ismaël Boura.
26'
Ball abgeblockt. Elye Wahi (OGC Nizza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohammed Amoura mit dem Kopf.
24'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und ES Troyes ist 1:1. Mouhamed Diop (ES Troyes) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Kandet Diawara.
23'
Foul von Mohamed Abdelmonem (OGC Nizza).
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23'
Merwan Ifnaoui (ES Troyes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Hillel Konaté.
18'
Ball pariert. Sofiane Diop (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jonathan Clauss.
18'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Maronnier.
18'
Ball abgeblockt. Niels Nkounkou (OGC Nizza) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sofiane Diop.
17'
Ball pariert. Jérémy Le Douaron (ES Troyes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Merwan Ifnaoui mit einer Flanke.
13'
Foul von Sofiane Diop (OGC Nizza).
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13'
Anis Ouzenadji (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Niels Nkounkou.
11'
Foul von Jonathan Clauss (OGC Nizza).
11'
Anis Ouzenadji (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Hicham Boudaoui (OGC Nizza).
10'
Mouhamed Diop (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und ES Troyes ist 1:0. Youssouf Ndayishimiye (OGC Nizza) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Jonathan Clauss mit einer Flanke nach einer Ecke.
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7'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Hillel Konaté.
7'
Ball pariert. Jonathan Clauss (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Elye Wahi.
7'
Ball abgeblockt. Sofiane Diop (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan Clauss.
6'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Anis Ouzenadji.
3'
Alidu Seidu (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Kandet Diawara (ES Troyes).
1'
Vorbeigeschossen. Ismaël Boura (ES Troyes) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Merwan Ifnaoui mit einer Flanke nach einer Ecke.
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1'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Abdelmonem.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen OGC Nizza und ES Troyes.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.