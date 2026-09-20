Ball pariert. Tiago Santos (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ayase Ueda.
92'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
92'
Ball abgeblockt. Maurits Kjærgaard (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Osame Sahraoui.
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91'
Maurits Kjærgaard (OSC Lille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Foul von Maurits Kjærgaard (OSC Lille).
91'
Everton Pereira (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Tiago Santos (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Foul von Everton Pereira (OGC Nizza).
85'
Foul von Tiago Santos (OSC Lille).
85'
Sofiane Diop (OGC Nizza) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Vorbeigeschossen. Alexsandro (OSC Lille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Dilane Bakwa mit einer Flanke nach einer Ecke.
83'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Clauss.
83'
Ball abgeblockt. Romain Perraud (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
82'
Osame Sahraoui (OSC Lille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Foul von Alidu Seidu (OGC Nizza).
82'
Tiago Santos (OSC Lille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Ali Abdi (OGC Nizza).
82'
Ball pariert. Ayase Ueda (OSC Lille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tiago Santos mit einer Flanke.
82'
Osame Sahraoui (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Axel Witsel (OGC Nizza).
79'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und OSC Lille ist 2:1. Ayase Ueda (OSC Lille) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte. Vorbereitet von Maurits Kjærgaard mit einem Steilpass.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
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78'
Wechsel OGC Nizza. Ali Abdi kommt für Niels Nkounkou.
77'
Wechsel OGC Nizza. Nathan Ngoumou kommt für Mohammed Amoura.
77'
Wechsel OSC Lille. Ngal'ayel Mukau kommt für Nabil Bentaleb.
76'
Foul von Tiago Santos (OSC Lille).
76'
Xavier Mandza (OGC Nizza) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Wechsel OGC Nizza. Sofiane Diop kommt für Elye Wahi.
73'
Wechsel OGC Nizza. Everton Pereira kommt für Djibril Coulibaly.
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73'
Vorbeigeschossen. Alexsandro (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Osame Sahraoui nach einer Standardsituation.
72'
Dilane Bakwa (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Niels Nkounkou (OGC Nizza).
72'
Ball abgeblockt. Olivier Giroud (OSC Lille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tiago Santos mit einer Flanke.
70'
Romain Perraud (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Gauthier Hein (OGC Nizza).
67'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und OSC Lille ist 2:0. Mohammed Amoura (OGC Nizza) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Gauthier Hein.
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66'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Alexsandro.
66'
Ball pariert. Elye Wahi (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gauthier Hein.
65'
Ball pariert. Nabil Bentaleb (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maurits Kjærgaard.
64'
Wechsel OSC Lille. Olivier Giroud kommt für Hákon Haraldsson.
64'
Wechsel OSC Lille. Maurits Kjærgaard kommt für Benjamin André.
64'
Wechsel OSC Lille. Osame Sahraoui kommt für Basar Önal.
64'
Ball abgeblockt. Hákon Haraldsson (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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64'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Alidu Seidu.
63'
Vorbeigeschossen. Gauthier Hein (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Niels Nkounkou nach einem Konter.
61'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Nathan Ngoy.
59'
Foul von Romain Perraud (OSC Lille).
59'
Djibril Coulibaly (OGC Nizza) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Wechsel OGC Nizza. Alidu Seidu kommt für Youssouf Ndayishimiye.
57'
Mohammed Amoura (OGC Nizza) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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56'
Tiago Santos (OSC Lille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Mohammed Amoura (OGC Nizza).
56'
Hákon Haraldsson (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Djibril Coulibaly (OGC Nizza).
55'
Wechsel OSC Lille. Dilane Bakwa kommt für Ethan Mbappé aufgrund einer Verletzung.
54'
Das Spiel läuft wieder.
54'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ethan Mbappé (OSC Lille).
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54'
Ball pariert. Gauthier Hein (OGC Nizza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mohammed Amoura.
53'
Vorbeigeschossen. Ethan Mbappé (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alexsandro nach einer Ecke.
53'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Yéhvann Diouf.
53'
Ball pariert. Tiago Santos (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Benjamin André.
50'
Foul von Benjamin André (OSC Lille).
50'
Axel Witsel (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Vorbeigeschossen. Niels Nkounkou (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Elye Wahi.
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49'
Abseits OSC Lille. Benjamin André spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ayase Ueda im Abseits.
48'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Yéhvann Diouf.
48'
Ball pariert. Ayase Ueda (OSC Lille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Tiago Santos mit einer Flanke.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OGC Nizza und OSC Lille ist 1:0.
48'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Yéhvann Diouf.
46'
Xavier Mandza (OGC Nizza) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Ethan Mbappé (OSC Lille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Xavier Mandza (OGC Nizza).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Hákon Haraldsson (OSC Lille).
45'
Djibril Coulibaly (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Alexsandro (OSC Lille).
43'
Elye Wahi (OGC Nizza) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Abseits OGC Nizza. Xavier Mandza spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gauthier Hein im Abseits.
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39'
Ethan Mbappé (OSC Lille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Niels Nkounkou (OGC Nizza).
36'
Ball pariert. Ayase Ueda (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Basar Önal.
36'
Ball abgeblockt. Hákon Haraldsson (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
36'
Tiago Santos (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Mohammed Amoura (OGC Nizza).
35'
Vorbeigeschossen. Tiago Santos (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Basar Önal mit einer Flanke nach einer Ecke.
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35'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Djibril Coulibaly.
34'
Ball pariert. Djibril Coulibaly (OGC Nizza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jonathan Clauss.
32'
Niels Nkounkou (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Tiago Santos (OSC Lille).
30'
Elye Wahi (OGC Nizza) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Mohammed Amoura nach einem Konter.
30'
Foul von Djibril Coulibaly (OGC Nizza).
30'
Hákon Haraldsson (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Vorbeigeschossen. Axel Witsel (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jonathan Clauss.
22'
1 : 0
Pech für OSC Lille - Eigentor von Nathan Ngoy! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und OSC Lille ist 1:0. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor hoch ins eigene Netz.
21'
Das Spiel läuft wieder.
20'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Berke Özer (OSC Lille).
19'
Abseits OGC Nizza. Mohammed Amoura spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Elye Wahi im Abseits.
18'
Vorbeigeschossen. Mohammed Amoura (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
16'
Foul von Djibril Coulibaly (OGC Nizza).
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16'
Basar Önal (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ball pariert. Basar Önal (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Hákon Haraldsson mit einem Steilpass.
13'
Abseits OGC Nizza. Niels Nkounkou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Elye Wahi im Abseits.
13'
Foul von Nabil Bentaleb (OSC Lille).
13'
Gauthier Hein (OGC Nizza) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Vorbeigeschossen. Alexsandro (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hákon Haraldsson mit einer Flanke nach einer Ecke.
11'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Abdelmonem.
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11'
Ball abgeblockt. Romain Perraud (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nabil Bentaleb.
11'
Ball abgeblockt. Hákon Haraldsson (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nabil Bentaleb.
10'
Nabil Bentaleb (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Djibril Coulibaly (OGC Nizza).
8'
Foul von Elye Wahi (OGC Nizza).
8'
Berke Özer (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Alexsandro.
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5'
Mohamed Abdelmonem (OGC Nizza) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
5'
Foul von Mohamed Abdelmonem (OGC Nizza).
5'
Romain Perraud (OSC Lille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Vorbeigeschossen. Djibril Coulibaly (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jonathan Clauss.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen OGC Nizza und OSC Lille.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.