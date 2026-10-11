Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen OGC Nizza und Racing Strassburg ist 2:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OGC Nizza und Racing Strassburg ist 2:1.
91'
Abseits Racing Strassburg. Giovanni Reyna spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jacobo Ortega im Abseits.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Vorbeigeschossen. Isak Jansson (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mohamed Abdelmonem mit einem langen Ball nach einem Konter.
87'
Vorbeigeschossen. Pape Diop (Racing Strassburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Giovanni Reyna mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
87'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Foul von Niels Nkounkou (OGC Nizza).
86'
Wechsel OGC Nizza. Isak Jansson kommt für Gauthier Hein.
86'
Wechsel OGC Nizza. Everton Pereira kommt für Axel Witsel.
83'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Niels Nkounkou (OGC Nizza).
81'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und Racing Strassburg ist 2:1. Jonathan Clauss (OGC Nizza) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Sofiane Diop.
78'
Vorbeigeschossen. Jonathan Clauss (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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76'
Wechsel Racing Strassburg. Lucas Høgsberg kommt für Jeyland Mitchell.
76'
Foul von Fabio Baldé (Racing Strassburg).
76'
Mohamed Abdelmonem (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Sofiane Diop (OGC Nizza) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Jeyland Mitchell.
73'
Wechsel OGC Nizza. Sofiane Diop kommt für Elye Wahi.
73'
Wechsel Racing Strassburg. Fabio Baldé kommt für Sam Amo-Ameyaw.
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73'
Wechsel Racing Strassburg. Samir El Mourabet kommt für Dário Essugo.
71'
Vorbeigeschossen. Dário Essugo (Racing Strassburg) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Gessime Yassine mit einer Flanke nach einer Ecke.
71'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Youssouf Ndayishimiye.
69'
Vorbeigeschossen. Oso (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
68'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Xavier Mandza (OGC Nizza).
66'
Vorbeigeschossen. Sam Amo-Ameyaw (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Giovanni Reyna.
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63'
Wechsel Racing Strassburg. Giovanni Reyna kommt für Diogo Sousa.
63'
Wechsel Racing Strassburg. Jacobo Ortega kommt für Conrad Harder.
62'
Abseits OGC Nizza. Niels Nkounkou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Elye Wahi im Abseits.
61'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Niels Nkounkou.
59'
Vorbeigeschossen. Elye Wahi (OGC Nizza) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Jonathan Clauss mit einer Flanke.
58'
Foul von Conrad Harder (Racing Strassburg).
58'
Niels Nkounkou (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Abseits OGC Nizza. Jonathan Clauss spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Elye Wahi im Abseits.
53'
Vorbeigeschossen. Hicham Boudaoui (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mohammed Amoura.
53'
Ball abgeblockt. Jonathan Clauss (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
53'
Ball pariert. Mohammed Amoura (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
53'
Ball pariert. Mohammed Amoura (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Gauthier Hein.
52'
Foul von Karim Coulibaly (Racing Strassburg).
52'
Axel Witsel (OGC Nizza) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Ball pariert. Axel Witsel (OGC Nizza) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gauthier Hein mit einer Flanke.
47'
Oso (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Foul von Oso (Racing Strassburg).
47'
Gauthier Hein (OGC Nizza) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OGC Nizza und Racing Strassburg ist 1:1.
47'
1 : 1
Pech für Racing Strassburg - Eigentor von Pape Diop! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und Racing Strassburg ist 1:1. Unglücklicherweise köpft er den Ball ins eigene Tor flach ins Netz.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Ball pariert. Jonathan Clauss (OGC Nizza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Hicham Boudaoui mit einem Steilpass.
43'
Abseits OGC Nizza. Mohamed Abdelmonem spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Niels Nkounkou im Abseits.
43'
Foul von Conrad Harder (Racing Strassburg).
43'
Youssouf Ndayishimiye (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und Racing Strassburg ist 0:1. Dário Essugo (Racing Strassburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Conrad Harder.
38'
Hicham Boudaoui (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Diogo Sousa (Racing Strassburg).
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37'
Wechsel OGC Nizza. Hicham Boudaoui kommt für Djibril Coulibaly aufgrund einer Verletzung.
37'
Das Spiel läuft wieder.
35'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Djibril Coulibaly (OGC Nizza).
35'
Vorbeigeschossen. Diogo Sousa (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jeyland Mitchell.
34'
Ball abgeblockt. Diogo Sousa (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oso.
32'
Axel Witsel (OGC Nizza) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Jeyland Mitchell (Racing Strassburg).
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31'
Axel Witsel (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Pape Diop (Racing Strassburg).
28'
Ball pariert. Sam Amo-Ameyaw (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Pape Diop mit einem langen Ball.
22'
Vorbeigeschossen. Mohammed Amoura (OGC Nizza) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jonathan Clauss mit einer Flanke nach einer Ecke.
21'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Jeyland Mitchell.
19'
Abseits OGC Nizza. Gauthier Hein spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohammed Amoura im Abseits.
19'
Ball abgeblockt. Conrad Harder (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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18'
Ball abgeblockt. Pape Diop (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
11'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Abdelmonem.
11'
Ball pariert. Conrad Harder (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Diogo Sousa.
3'
Abseits OGC Nizza. Jonathan Clauss spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Elye Wahi im Abseits.
2'
Abseits Racing Strassburg. Conrad Harder spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oso im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen OGC Nizza und Racing Strassburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.