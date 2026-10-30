Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen OGC Nizza und Stade Rennes ist 5:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OGC Nizza und Stade Rennes ist 5:2.
95'
Foul von Issa Soumaré (Stade Rennes).
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95'
Mohamed Abdelmonem (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Das Spiel läuft wieder.
94'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mahdi Camara (Stade Rennes).
93'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Charlie Cresswell.
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91'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Yéhvann Diouf.
91'
Ball pariert. Issa Soumaré (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Charlie Cresswell mit einem langen Ball.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Issa Soumaré (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Mohamed Abdelmonem (OGC Nizza).
91'
Ball pariert. Nathan Ngoumou (OGC Nizza) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mohammed Amoura mit dem Kopf.
89'
Foul von Djaoui Cissé (Stade Rennes).
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89'
Gauthier Hein (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Ball pariert. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sebastian Szymanski mit einem langen Ball.
88'
Mohammed Amoura (OGC Nizza) sieht eine Gelbe Karte.
88'
Bryan Reynolds (Stade Rennes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Hicham Boudaoui (OGC Nizza).
86'
Ball pariert. Mahdi Camara (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sebastian Szymanski.
85'
Wechsel OGC Nizza. Nathan Ngoumou kommt für Elye Wahi.
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85'
Wechsel OGC Nizza. Hamza Koutoune kommt für Jonathan Clauss.
84'
Youssouf Ndayishimiye (OGC Nizza) sieht eine Gelbe Karte.
84'
Mahdi Camara (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte.
84'
Mohamed Abdelmonem (OGC Nizza) sieht eine Gelbe Karte.
84'
Charlie Cresswell (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte.
83'
Foul von Charlie Cresswell (Stade Rennes).
83'
Mohamed Abdelmonem (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Foul von Charlie Cresswell (Stade Rennes).
79'
Elye Wahi (OGC Nizza) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Vorbeigeschossen. Eliezer Mayenda (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Bryan Reynolds.
76'
Aboubakar Nagida (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Morgan Sanson (OGC Nizza).
75'
Abseits Stade Rennes. Eliezer Mayenda spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aboubakar Nagida im Abseits.
74'
Wechsel OGC Nizza. Morgan Sanson kommt für Djibril Coulibaly.
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74'
Wechsel Stade Rennes. Eliezer Mayenda kommt für Mousa Al Tamari.
73'
5 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und Stade Rennes ist 5:2. Elye Wahi (OGC Nizza) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Gauthier Hein.
72'
Foul von Djaoui Cissé (Stade Rennes).
72'
Djibril Coulibaly (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Abseits Stade Rennes. Mahdi Camara spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aboubakar Nagida im Abseits.
69'
Ball pariert. Gauthier Hein (OGC Nizza) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
68'
Wechsel OGC Nizza. Gauthier Hein kommt für Sofiane Diop aufgrund einer Verletzung.
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68'
Wechsel Stade Rennes. Issa Soumaré kommt für Boulaye Dia.
68'
Wechsel Stade Rennes. Djaoui Cissé kommt für Valentin Rongier.
65'
Vorbeigeschossen. Mousa Al Tamari (Stade Rennes) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sebastian Szymanski mit einer Flanke nach einer Ecke.
64'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Mohammed Amoura.
62'
Elye Wahi (OGC Nizza) sieht eine Gelbe Karte.
61'
Anthony Rouault (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
Foul von Anthony Rouault (Stade Rennes).
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61'
Elye Wahi (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Ball pariert. Anthony Rouault (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Sebastian Szymanski.
60'
Mousa Al Tamari (Stade Rennes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Hicham Boudaoui (OGC Nizza).
58'
4 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und Stade Rennes ist 4:2. Boulaye Dia (Stade Rennes) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
57'
Elfmeter für Stade Rennes. Mousa Al Tamari wurde im Strafraum gefoult.
57'
Niels Nkounkou verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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57'
Vorbeigeschossen. Elye Wahi (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jonathan Clauss mit einer Flanke nach einem Konter.
54'
Ball abgeblockt. Djibril Coulibaly (OGC Nizza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sofiane Diop.
52'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und Stade Rennes ist 4:1. Mohammed Amoura (OGC Nizza) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Sofiane Diop.
52'
Vorbeigeschossen. Valentin Rongier (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Boulaye Dia nach einer Ecke.
51'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Xavier Mandza.
50'
Foul von Anthony Rouault (Stade Rennes).
50'
Sofiane Diop (OGC Nizza) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Abseits OGC Nizza. Yéhvann Diouf spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohammed Amoura im Abseits.
47'
Vorbeigeschossen. Mohammed Amoura (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Sofiane Diop.
45'
Wechsel Stade Rennes. Mahdi Camara kommt für Adrien Thomasson.
45'
Wechsel Stade Rennes. Bryan Reynolds kommt für Przemyslaw Frankowski.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OGC Nizza und Stade Rennes ist 3:1.
48'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
47'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und Stade Rennes ist 3:1. Jonathan Clauss (OGC Nizza) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, oben rechts. Vorbereitet von Elye Wahi.
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45'
Abseits OGC Nizza. Yéhvann Diouf spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Elye Wahi im Abseits.
44'
Mohammed Amoura (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes).
42'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Hicham Boudaoui.
40'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Charlie Cresswell.
40'
Ball abgeblockt. Elye Wahi (OGC Nizza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niels Nkounkou mit einer Flanke.
40'
Vorbeigeschossen. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sebastian Szymanski mit einer Flanke nach einer Ecke.
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39'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Yéhvann Diouf.
39'
Ball pariert. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
38'
Ball pariert. Boulaye Dia (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adrien Thomasson.
37'
Foul von Sofiane Diop (OGC Nizza).
37'
Adrien Thomasson (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und Stade Rennes ist 2:1. Elye Wahi (OGC Nizza) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
33'
Elfmeter für OGC Nizza. Jonathan Clauss wurde im Strafraum gefoult.
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33'
Valentin Rongier verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
31'
Vorbeigeschossen. Mousa Al Tamari (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Przemyslaw Frankowski mit einem Steilpass nach einem Konter.
30'
Vorbeigeschossen. Mohammed Amoura (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
30'
Ball abgeblockt. Hicham Boudaoui (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan Clauss mit einer Flanke.
29'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Aboubakar Nagida.
28'
Vorbeigeschossen. Sofiane Diop (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Hicham Boudaoui nach einer Ecke.
27'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Charlie Cresswell.
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26'
Ball abgeblockt. Mousa Al Tamari (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sebastian Szymanski.
25'
Vorbeigeschossen. Hicham Boudaoui (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Niels Nkounkou.
22'
Vorbeigeschossen. Hicham Boudaoui (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
15'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und Stade Rennes ist 1:1. Sebastian Szymanski (Stade Rennes) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Aboubakar Nagida mit einer Flanke.
12'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und Stade Rennes ist 1:0. Elye Wahi (OGC Nizza) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
11'
Elfmeter für OGC Nizza. Elye Wahi wurde im Strafraum gefoult.
11'
Nicolas Lemaître verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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9'
Vorbeigeschossen. Mousa Al Tamari (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Boulaye Dia mit einem langen Ball nach einem Konter.
8'
Ball pariert. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
8'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Youssouf Ndayishimiye.
6'
Ball pariert. Elye Wahi (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Djibril Coulibaly mit einem Steilpass.
4'
Vorbeigeschossen. Adrien Thomasson (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
4'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Xavier Mandza.
4'
Ball abgeblockt. Sebastian Szymanski (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Boulaye Dia.
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3'
Abseits Stade Rennes. Valentin Rongier spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Przemyslaw Frankowski im Abseits.
2'
Aboubakar Nagida (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Sofiane Diop (OGC Nizza).
2'
Adrien Thomasson (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Jonathan Clauss (OGC Nizza).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen OGC Nizza und Stade Rennes.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.