Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Lyon und OGC Nizza ist 2:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Lyon und OGC Nizza ist 2:1.
94'
Elye Wahi (OGC Nizza) sieht eine Gelbe Karte für exzessiven Jubel.
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93'
VAR Entscheidung: Kein Tor Olympique Lyon 2-1 OGC Nizza.
93'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Elye Wahi (OGC Nizza) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
93'
Abseits OGC Nizza. Morgan Sanson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Elye Wahi im Abseits.
92'
Foul von Hicham Boudaoui (OGC Nizza).
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92'
Rémy Descamps (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball pariert. Niels Nkounkou (OGC Nizza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mohammed Amoura.
89'
Vorbeigeschossen. Alidu Seidu (OGC Nizza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
88'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Rémy Descamps.
88'
Ball pariert. Isak Jansson (OGC Nizza) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Mohammed Amoura mit einer Flanke.
87'
Wechsel OGC Nizza. Isak Jansson kommt für Gauthier Hein.
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87'
Wechsel OGC Nizza. Morgan Sanson kommt für Axel Witsel.
87'
Wechsel OGC Nizza. Sofiane Diop kommt für Xavier Mandza.
86'
Vorbeigeschossen. Elye Wahi (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mohammed Amoura.
86'
Vorbeigeschossen. Mads Bidstrup (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Khalis Merah.
85'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Felix Bacher.
84'
Zachary Athekame (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Niels Nkounkou (OGC Nizza).
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81'
Wechsel Olympique Lyon. Ruben Kluivert kommt für Abner Vinícius.
81'
Wechsel Olympique Lyon. Khalis Merah kommt für Pavel Sulc.
81'
Wechsel OGC Nizza. Alidu Seidu kommt für Mohamed Abdelmonem.
80'
Vorbeigeschossen. Xavier Mandza (OGC Nizza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mohamed Abdelmonem.
78'
Foul von Pavel Sulc (Olympique Lyon).
78'
Hicham Boudaoui (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Mads Bidstrup (Olympique Lyon).
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77'
Jonathan Clauss (OGC Nizza) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Wechsel Olympique Lyon. Felix Bacher kommt für Kaïl Boudache.
74'
Elye Wahi (OGC Nizza) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus kürzester Distanz. Vorbereitet von Niels Nkounkou mit einer Flanke.
72'
Das Spiel läuft wieder.
71'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Youssouf Ndayishimiye (OGC Nizza).
70'
Keito Nakamura (Olympique Lyon) sieht die Rote Karte.
70'
Foul von Keito Nakamura (Olympique Lyon).
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70'
Mohamed Abdelmonem (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Ball abgeblockt. Gauthier Hein (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
65'
Mohammed Amoura (OGC Nizza) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Mohammed Amoura (OGC Nizza).
62'
Kaïl Boudache (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Hicham Boudaoui (OGC Nizza).
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61'
Wechsel Olympique Lyon. Keito Nakamura kommt für Julien Duranville.
61'
Wechsel Olympique Lyon. Corentin Tolisso kommt für Noah Nartey.
61'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Moussa Niakhaté.
61'
Ball abgeblockt. Hicham Boudaoui (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
58'
Zachary Athekame (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Niels Nkounkou (OGC Nizza).
57'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Mads Bidstrup.
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56'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Clinton Mata.
56'
Ball abgeblockt. Mohammed Amoura (OGC Nizza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan Clauss.
55'
Tanner Tessmann (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Hicham Boudaoui (OGC Nizza).
55'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Rémy Descamps.
55'
Ball pariert. Niels Nkounkou (OGC Nizza) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Hicham Boudaoui.
53'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Zachary Athekame.
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53'
Axel Witsel (OGC Nizza) trifft die Latte per Kopf rechts im Fünfmeterraum. Vorbereitet von Jonathan Clauss mit einer Flanke nach einer Ecke.
53'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Abner Vinícius.
50'
Abner Vinícius (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Youssouf Ndayishimiye (OGC Nizza).
48'
Mohamed Abdelmonem (OGC Nizza) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Julien Duranville (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Mohamed Abdelmonem (OGC Nizza).
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Lyon und OGC Nizza ist 2:1.
47'
Abseits OGC Nizza. Gauthier Hein spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohammed Amoura im Abseits.
46'
Foul von Mads Bidstrup (Olympique Lyon).
46'
Hicham Boudaoui (OGC Nizza) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Foul von Julien Duranville (Olympique Lyon).
46'
Mohamed Abdelmonem (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Abseits OGC Nizza. Niels Nkounkou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohammed Amoura im Abseits.
39'
Vorbeigeschossen. Moussa Niakhaté (Olympique Lyon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Kaïl Boudache mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
39'
Zachary Athekame (Olympique Lyon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Mohammed Amoura (OGC Nizza).
36'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Lyon und OGC Nizza ist 2:1. Tanner Tessmann (Olympique Lyon) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Zachary Athekame mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
36'
Kaïl Boudache (Olympique Lyon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Niels Nkounkou (OGC Nizza).
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34'
Kaïl Boudache (Olympique Lyon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Hicham Boudaoui (OGC Nizza).
32'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Lyon und OGC Nizza ist 1:1. Pavel Sulc (Olympique Lyon) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links.
32'
Ball pariert. Julien Duranville (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Abner Vinícius.
30'
Foul von Tanner Tessmann (Olympique Lyon).
30'
Gauthier Hein (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ball pariert. Noah Nartey (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kaïl Boudache.
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22'
Kaïl Boudache (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Mohammed Amoura (OGC Nizza).
21'
Clinton Mata (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Mohammed Amoura (OGC Nizza).
20'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Abner Vinícius.
18'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Lyon und OGC Nizza ist 0:1. Elye Wahi (OGC Nizza) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Jonathan Clauss mit einer Flanke.
10'
Niels Nkounkou (OGC Nizza) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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10'
Kaïl Boudache (Olympique Lyon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Niels Nkounkou (OGC Nizza).
9'
Ball abgeblockt. Tanner Tessmann (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kaïl Boudache.
7'
Vorbeigeschossen. Abner Vinícius (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Moussa Niakhaté.
4'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Mohammed Amoura.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Olympique Lyon und OGC Nizza.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.