Quentin Merlin (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Vorbeigeschossen. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Zachary Athekame.
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34'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Przemyslaw Frankowski (Stade Rennes).
34'
Vorbeigeschossen. Valentin Rongier (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Przemyslaw Frankowski mit einer Flanke.
30'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Stade Rennes ist 2:0. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Pavel Sulc nach einem Konter.
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28'
Abseits Olympique Lyon. Zachary Athekame spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Corentin Tolisso im Abseits.
27'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Abdelhamid Aït Boudlal.
26'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Przemyslaw Frankowski (Stade Rennes).
24'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Zachary Athekame.
22'
Ball pariert. Loïs Openda (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pavel Sulc.
21'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Eliezer Mayenda.
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20'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Brice Samba.
20'
Ball pariert. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Loïs Openda.
18'
Ball abgeblockt. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
16'
Quentin Merlin (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
16'
Ernest Nuamah (Olympique Lyon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Quentin Merlin (Stade Rennes).
15'
Vorbeigeschossen. Charlie Cresswell (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Adrien Thomasson mit einer Flanke nach einer Ecke.
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15'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Zachary Athekame.
15'
Ball abgeblockt. Eliezer Mayenda (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
15'
Ball pariert. Arnaud Nordin (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
14'
Tyler Morton (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Adrien Thomasson (Stade Rennes).
11'
Vorbeigeschossen. Felix Bacher (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ernest Nuamah mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
10'
Loïs Openda (Olympique Lyon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Foul von Charlie Cresswell (Stade Rennes).
10'
Handspiel von Przemyslaw Frankowski (Stade Rennes).
9'
Vorbeigeschossen. Quentin Merlin (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
8'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Mads Bidstrup.
7'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Lyon und Stade Rennes ist 1:0. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Corentin Tolisso.
6'
Adrien Thomasson (Stade Rennes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Abner Vinícius (Olympique Lyon).
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4'
Vorbeigeschossen. Przemyslaw Frankowski (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
3'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Zachary Athekame.
2'
Moussa Niakhaté (Olympique Lyon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
2'
Arnaud Nordin (Stade Rennes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Moussa Niakhaté (Olympique Lyon).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Olympique Lyon und Stade Rennes.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.