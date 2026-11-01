Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Marseille und FC Toulouse ist 2:0.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Marseille und FC Toulouse ist 2:0.
97'
Casper Tengstedt (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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97'
Foul von Nayef Aguerd (Olympique Marseille).
96'
Foul von Christ Tapé (FC Toulouse).
96'
Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Cristian Cásseres (FC Toulouse) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Neal Maupay (Olympique Marseille).
92'
Das Spiel läuft wieder.
92'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Toulouse).
92'
Vorbeigeschossen. Cristian Cásseres (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Santiago Hidalgo.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Casper Tengstedt (FC Toulouse).
90'
CJ Egan-Riley (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Wechsel FC Toulouse. Seny Koumbassa kommt für Rasmus Nicolaisen.
89'
Wechsel FC Toulouse. Julián Vignolo kommt für Niko Sigur.
88'
Cristian Cásseres (FC Toulouse) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Neal Maupay (Olympique Marseille).
87'
Mark McKenzie (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Neal Maupay (Olympique Marseille).
87'
Wechsel Olympique Marseille. Angel Gomes kommt für Tochukwu Nnadi.
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87'
Wechsel Olympique Marseille. Neal Maupay kommt für Amine Gouiri.
86'
Santiago Hidalgo (FC Toulouse) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Foul von Santiago Hidalgo (FC Toulouse).
86'
Ulisses Garcia (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Ecke FC Toulouse. Die Ecke wurde verursacht von CJ Egan-Riley.
82'
Vorbeigeschossen. Timothy Weah (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Amine Gouiri.
81'
Santiago Hidalgo (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Foul von Geoffrey Kondogbia (Olympique Marseille).
80'
Foul von Mark McKenzie (FC Toulouse).
80'
Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Vorbeigeschossen. Cristian Cásseres (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
78'
Guillaume Restes (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Amine Gouiri (Olympique Marseille).
78'
CJ Egan-Riley (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte.
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77'
Abseits FC Toulouse. Thomas Jørgensen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Casper Tengstedt im Abseits.
76'
Ecke FC Toulouse. Die Ecke wurde verursacht von CJ Egan-Riley.
76'
Ball abgeblockt. Timothy Weah (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pierre-Emile Højbjerg.
75'
Foul von Rasmus Nicolaisen (FC Toulouse).
75'
Amine Gouiri (Olympique Marseille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Santiago Hidalgo (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille).
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73'
Wechsel Olympique Marseille. Geoffrey Kondogbia kommt für Himad Abdelli.
73'
Wechsel Olympique Marseille. Kelyann Bezahaf kommt für Amine Harit aufgrund einer Verletzung.
72'
Vorbeigeschossen. Sion Oppong (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Christ Tapé.
68'
VAR Entscheidung: Kein Tor Olympique Marseille 2-0 FC Toulouse.
68'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Casper Tengstedt (FC Toulouse) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
68'
Abseits FC Toulouse. Santiago Hidalgo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Casper Tengstedt im Abseits.
68'
Ecke FC Toulouse. Die Ecke wurde verursacht von Ulisses Garcia.
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67'
Wechsel FC Toulouse. Niklas Schmidt kommt für Ismaïl Diallo.
64'
Ball pariert. Thomas Jørgensen (FC Toulouse) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
61'
Vorbeigeschossen. Amine Gouiri (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Igor Paixão.
60'
Igor Paixão (Olympique Marseille) trifft den linken Pfosten per Kopf links im Fünfmeterraum,.
60'
Ball abgeblockt. Amine Gouiri (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amine Harit.
60'
Vorbeigeschossen. Casper Tengstedt (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber nach einem Konter.
59'
Himad Abdelli (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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59'
Foul von Cristian Cásseres (FC Toulouse).
57'
Ball pariert. Cristian Cásseres (FC Toulouse) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Santiago Hidalgo.
57'
Wechsel FC Toulouse. Santiago Hidalgo kommt für Jacen Russell-Rowe.
56'
Foul von Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille).
56'
Cristian Cásseres (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Igor Paixão (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Ismaïl Diallo (FC Toulouse).
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49'
Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Niko Sigur (FC Toulouse).
48'
Ball pariert. Jacen Russell-Rowe (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Christ Tapé.
46'
Abseits Olympique Marseille. Nayef Aguerd spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ulisses Garcia im Abseits.
45'
Wechsel FC Toulouse. Sion Oppong kommt für Aron Dønnum.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Marseille und FC Toulouse ist 2:0.
47'
Ball abgeblockt. Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amine Gouiri.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Amine Gouiri (Olympique Marseille).
45'
Niko Sigur (FC Toulouse) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Foul von Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille).
44'
Cristian Cásseres (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Amine Harit (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Foul von Aron Dønnum (FC Toulouse).
42'
Ball pariert. Nayef Aguerd (Olympique Marseille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Amine Harit mit einer Flanke.
41'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Thomas Jørgensen.
40'
Ball abgeblockt. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Timothy Weah.
39'
Ball pariert. Jacen Russell-Rowe (FC Toulouse) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
36'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Niko Sigur.
35'
Foul von Christ Tapé (FC Toulouse).
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35'
Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Cristian Cásseres (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille).
33'
Foul von Ismaïl Diallo (FC Toulouse).
33'
Ulisses Garcia (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ball abgeblockt. Jacen Russell-Rowe (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thomas Jørgensen mit einem Steilpass.
30'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Aron Dønnum.
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28'
Vorbeigeschossen. Himad Abdelli (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber.
27'
Foul von Rasmus Nicolaisen (FC Toulouse).
27'
Amine Gouiri (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Abseits FC Toulouse. Ismaïl Diallo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Casper Tengstedt im Abseits.
25'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und FC Toulouse ist 2:0. Amine Gouiri (Olympique Marseille) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Igor Paixão mit dem Kopf.
24'
Vorbeigeschossen. Nayef Aguerd (Olympique Marseille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Amine Harit mit einer Flanke nach einer Ecke.
23'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Cristian Cásseres.
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22'
Foul von Christ Tapé (FC Toulouse).
22'
Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Rasmus Nicolaisen (FC Toulouse) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Amine Gouiri (Olympique Marseille).
19'
Wechsel Olympique Marseille. Ulisses Garcia kommt für Emerson aufgrund einer Verletzung.
16'
Ball abgeblockt. Niko Sigur (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cristian Cásseres.
15'
Aron Dønnum (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Foul von Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille).
14'
Das Spiel läuft wieder.
14'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Emerson (Olympique Marseille).
13'
Abseits FC Toulouse. Aron Dønnum spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Niko Sigur im Abseits.
12'
Ball abgeblockt. Cristian Cásseres (FC Toulouse) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thomas Jørgensen.
12'
Ball abgeblockt. Casper Tengstedt (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
12'
Ball pariert. Thomas Jørgensen (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jacen Russell-Rowe.
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9'
Foul von Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille).
9'
Thomas Jørgensen (FC Toulouse) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Amine Harit (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Christ Tapé (FC Toulouse).
5'
Ball pariert. Jacen Russell-Rowe (FC Toulouse) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Cristian Cásseres mit einem langen Ball.
3'
Vorbeigeschossen. Timothy Weah (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Igor Paixão.
1'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und FC Toulouse ist 1:0. Amine Harit (Olympique Marseille) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Amine Gouiri.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Olympique Marseille und FC Toulouse.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.