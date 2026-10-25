Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Le Havre AC ist 4:3.
103'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Le Havre AC ist 4:3.
103'
Vorbeigeschossen. Kaito Mizuta (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Daren Mosengo mit dem Kopf.
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102'
Neal Maupay (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte.
101'
Foul von Neal Maupay (Olympique Marseille).
101'
Ayumu Seko (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
101'
Lamine N'Diaye (Le Havre AC) sieht eine Gelbe Karte.
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101'
Vorbeigeschossen. Ayumu Seko (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Simon Ebonog.
100'
Ayumu Seko (Le Havre AC) sieht eine Gelbe Karte.
96'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter Le Havre AC.
95'
Ball abgeblockt. Kaito Mizuta (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
94'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Timothy Weah.
92'
Wechsel Olympique Marseille. Ulisses Garcia kommt für Igor Paixão.
91'
Jeffrey de Lange (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Foul von Simon Ebonog (Le Havre AC).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
89'
4 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Le Havre AC ist 4:3. Josh Maja (Le Havre AC) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Kaito Mizuta mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
88'
Foul von Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille).
88'
Kaito Mizuta (Le Havre AC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
4 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Le Havre AC ist 4:2. Lamine N'Diaye (Le Havre AC) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte.
86'
Ball pariert. Sota Nakamura (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Kaito Mizuta.
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84'
Wechsel Le Havre AC. Kaito Mizuta kommt für Rayan Fofana.
84'
Wechsel Olympique Marseille. Angel Gomes kommt für Pierre-Emile Højbjerg.
84'
Wechsel Olympique Marseille. Nouhoum Kamissoko kommt für Himad Abdelli.
83'
Simon Ebonog (Le Havre AC) sieht eine Gelbe Karte.
83'
Simon Ebonog (Le Havre AC) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
82'
Ball pariert. Lamine N'Diaye (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rayan Fofana mit einem langen Ball.
80'
Vorbeigeschossen. Rayan Fofana (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lamine N'Diaye mit einer Flanke.
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78'
Foul von Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille).
78'
Rayan Fofana (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Wechsel Olympique Marseille. Neal Maupay kommt für Amine Gouiri.
78'
Wechsel Olympique Marseille. Keyliane Abdallah kommt für Amine Harit.
77'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Le Havre AC ist 4:1. Josh Maja (Le Havre AC) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
77'
Wechsel Le Havre AC. Lamine N'Diaye kommt für Enzo Koffi.
77'
Wechsel Le Havre AC. Daren Mosengo kommt für Amir Richardson.
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75'
Timothy Weah verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
75'
Elfmeter für Le Havre AC. Rayan Fofana wurde im Strafraum gefoult.
73'
Das Spiel läuft wieder.
71'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Himad Abdelli (Olympique Marseille).
70'
Vorbeigeschossen. Sota Nakamura (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ayumu Seko mit einem langen Ball.
69'
Vorbeigeschossen. Simon Ebonog (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Djibril Ouziad.
67'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Ayumu Seko.
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65'
Das Spiel läuft wieder.
63'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Igor Paixão (Olympique Marseille).
63'
Ball abgeblockt. Josh Maja (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sota Nakamura.
61'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Tochukwu Nnadi.
61'
Wechsel Le Havre AC. Sota Nakamura kommt für Mbwana Samatta.
61'
Wechsel Le Havre AC. Josh Maja kommt für Rassoul Ndiaye.
60'
Foul von Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille).
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60'
Simon Ebonog (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Ball pariert. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pierre-Emile Højbjerg.
59'
Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Amir Richardson (Le Havre AC).
58'
Igor Paixão (Olympique Marseille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Djibril Ouziad (Le Havre AC).
57'
Foul von Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille).
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57'
Simon Ebonog (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Himad Abdelli (Olympique Marseille).
56'
Rayan Fofana (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Le Havre AC ist 4:0. Himad Abdelli (Olympique Marseille) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links nach einer Standardsituation.
55'
Timothy Weah (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Rayan Fofana (Le Havre AC).
54'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Simon Ebonog.
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52'
Amine Gouiri (Olympique Marseille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Enzo Koffi (Le Havre AC).
50'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Le Havre AC ist 3:0. Igor Paixão (Olympique Marseille) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Amine Gouiri nach einer Standardsituation.
49'
Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Amir Richardson (Le Havre AC).
47'
Vorbeigeschossen. Ayumu Seko (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mbwana Samatta.
47'
Abseits Olympique Marseille. Jeffrey de Lange spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amine Gouiri im Abseits.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Le Havre AC ist 2:0.
47'
Vorbeigeschossen. Himad Abdelli (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
46'
Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Rassoul Ndiaye (Le Havre AC).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille).
45'
Simon Ebonog (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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41'
Vorbeigeschossen. Djibril Ouziad (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Rassoul Ndiaye mit einer Flanke.
40'
Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Simon Ebonog (Le Havre AC).
39'
Foul von Himad Abdelli (Olympique Marseille).
39'
Simon Ebonog (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Abseits Olympique Marseille. Amine Gouiri spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Igor Paixão im Abseits.
37'
Vorbeigeschossen. Djibril Ouziad (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Rayan Fofana.
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36'
Foul von Amine Harit (Olympique Marseille).
36'
Enzo Koffi (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille).
35'
Rayan Fofana (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Le Havre AC ist 2:0. Timothy Weah (Olympique Marseille) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
32'
Ball abgeblockt. Rayan Fofana (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Enzo Koffi.
31'
Foul von Nayef Aguerd (Olympique Marseille).
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31'
Rayan Fofana (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Abseits Le Havre AC. Djibril Ouziad spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rassoul Ndiaye im Abseits.
25'
Foul von Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille).
25'
Rassoul Ndiaye (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Handspiel von Himad Abdelli (Olympique Marseille).
23'
Ball pariert. Rayan Fofana (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ahmed Touba.
22'
Vorbeigeschossen. Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Igor Paixão.
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21'
Vorbeigeschossen. Djibril Ouziad (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Mbwana Samatta.
20'
Vorbeigeschossen. Himad Abdelli (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Amine Harit.
20'
Vorbeigeschossen. Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
19'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Enzo Koffi.
19'
Ball abgeblockt. Emerson (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Igor Paixão.
18'
Amine Harit (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Amir Richardson (Le Havre AC).
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15'
Ball abgeblockt. Amir Richardson (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ayumu Seko.
13'
Handspiel von Amine Gouiri (Olympique Marseille).
12'
Vorbeigeschossen. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Djibril Ouziad mit einer Flanke.
9'
Ball abgeblockt. Enzo Koffi (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Tochukwu Nnadi.
5'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Le Havre AC ist 1:0. CJ Egan-Riley (Olympique Marseille) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Emerson mit einer Flanke nach einer Ecke.
5'
Ball abgeblockt. Nayef Aguerd (Olympique Marseille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amine Harit mit einer Flanke.
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4'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Enzo Koffi.
3'
Abseits Olympique Marseille. Pierre-Emile Højbjerg spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amine Gouiri im Abseits.
2'
Amine Harit (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Ahmed Touba (Le Havre AC).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Olympique Marseille und Le Havre AC.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.