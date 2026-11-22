Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Le Mans ist 2:3.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Le Mans ist 2:3.
95'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Le Mans ist 2:3. Jean Vercruysse (Le Mans) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Rayan Bamba.
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94'
Rayan Bamba (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Alexi Koum (Olympique Marseille).
92'
Himad Abdelli (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Jean Vercruysse (Le Mans).
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Foul von CJ Egan-Riley (Olympique Marseille).
89'
Jean Vercruysse (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Wechsel Olympique Marseille. Keyliane Abdallah kommt für Amine Harit.
88'
Wechsel Olympique Marseille. Alexi Koum kommt für Ulisses Garcia.
88'
Daouda Traoré (Le Mans) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
88'
Igor Paixão (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Foul von Daouda Traoré (Le Mans).
88'
Ball abgeblockt. Rayan Bamba (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daouda Traoré.
87'
Foul von Amine Harit (Olympique Marseille).
87'
Lucas Calodat (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Vorbeigeschossen. Nouhoum Kamissoko (Olympique Marseille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ulisses Garcia mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
86'
Himad Abdelli (Olympique Marseille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Rayan Bamba (Le Mans).
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84'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Le Mans ist 2:2. Erwan Colas (Le Mans) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links.
84'
Ball pariert. Erwan Colas (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Lucas Calodat mit einer Flanke.
83'
Ball pariert. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nayef Aguerd.
83'
Wechsel Le Mans. William Harhouz kommt für Louis Mafouta.
82'
Wechsel Le Mans. Raúl Torrente kommt für Harold Voyer.
82'
Wechsel Le Mans. Noa Boissé kommt für Lucas Buadés.
80'
Rayan Bamba (Le Mans) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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80'
Himad Abdelli (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte.
79'
Himad Abdelli (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Rayan Bamba (Le Mans).
79'
Elfmeter pariert! Louis Mafouta (Le Mans) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, in der Mitte des Kastens gehalten.
78'
Ulisses Garcia verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
78'
Vorbeigeschossen. Daouda Traoré (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lucas Bretelle.
76'
Timothy Weah (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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76'
Foul von Louis Mafouta (Le Mans).
75'
Foul von Angel Gomes (Olympique Marseille).
75'
Lucas Bretelle (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Wechsel Olympique Marseille. Angel Gomes kommt für Tochukwu Nnadi.
74'
Wechsel Olympique Marseille. Nouhoum Kamissoko kommt für Geoffrey Kondogbia.
71'
Harold Voyer (Le Mans) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Amine Harit (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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71'
Foul von Harold Voyer (Le Mans).
70'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Le Mans ist 2:1. Louis Mafouta (Le Mans) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss oben rechts.
69'
Geoffrey Kondogbia (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Foul von Geoffrey Kondogbia (Olympique Marseille).
69'
Lucas Buadés (Le Mans) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Vorbeigeschossen. Louis Mafouta (Le Mans) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
67'
Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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67'
Foul von Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille).
67'
Erwan Colas (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Ball abgeblockt. Louis Mafouta (Le Mans) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Erwan Colas.
65'
Vorbeigeschossen. Erwan Colas (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei.
65'
Ball pariert. Erwan Colas (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jean Vercruysse.
63'
Wechsel Le Mans. Erwan Colas kommt für Dame Gueye.
63'
Wechsel Le Mans. Jean Vercruysse kommt für Antoine Rabillard.
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61'
Ecke Le Mans. Die Ecke wurde verursacht von CJ Egan-Riley.
60'
Foul von Ulisses Garcia (Olympique Marseille).
60'
Lucas Buadés (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Rayan Bamba.
56'
Ball abgeblockt. Amine Gouiri (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Igor Paixão.
55'
Abseits Olympique Marseille. Himad Abdelli spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amine Harit im Abseits.
53'
Antoine Rabillard (Le Mans) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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53'
Nayef Aguerd (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Antoine Rabillard (Le Mans).
52'
Ecke Le Mans. Die Ecke wurde verursacht von Jeffrey de Lange.
52'
Ball pariert. Antoine Rabillard (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lucas Bretelle mit einem langen Ball.
51'
Ecke Le Mans. Die Ecke wurde verursacht von Nayef Aguerd.
50'
Foul von Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille).
50'
Daouda Traoré (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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49'
Vorbeigeschossen. Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Amine Gouiri nach einer Ecke.
48'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Yohou.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Le Mans ist 2:0.
46'
Ball pariert. Dame Gueye (Le Mans) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
46'
Ball pariert. Dame Gueye (Le Mans) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lucas Calodat.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
40'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Le Mans ist 2:0. Igor Paixão (Olympique Marseille) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Amine Gouiri.
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37'
Foul von Geoffrey Kondogbia (Olympique Marseille).
37'
Antoine Rabillard (Le Mans) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille).
36'
Dame Gueye (Le Mans) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Le Mans ist 1:0. Amine Gouiri (Olympique Marseille) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von CJ Egan-Riley mit einem Steilpass.
30'
Foul von CJ Egan-Riley (Olympique Marseille).
30'
Dame Gueye (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Ball pariert. Timothy Weah (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Himad Abdelli.
27'
Vorbeigeschossen. Dame Gueye (Le Mans) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Lucas Calodat mit einer Flanke.
26'
Vorbeigeschossen. Amine Harit (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Himad Abdelli nach einem Konter.
25'
Ecke Le Mans. Die Ecke wurde verursacht von Timothy Weah.
23'
Abseits Olympique Marseille. Ulisses Garcia spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amine Harit im Abseits.
22'
Vorbeigeschossen. Daouda Traoré (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
21'
Vorbeigeschossen. Geoffrey Kondogbia (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Himad Abdelli mit dem Kopf.
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21'
Igor Paixão (Olympique Marseille) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Timothy Weah.
20'
Ball pariert. Amine Gouiri (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
18'
Abseits Olympique Marseille. Jeffrey de Lange spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Igor Paixão im Abseits.
16'
Foul von Himad Abdelli (Olympique Marseille).
16'
Lucas Bretelle (Le Mans) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Nayef Aguerd (Olympique Marseille).
15'
Louis Mafouta (Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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14'
Timothy Weah (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Dame Gueye (Le Mans).
12'
Ball abgeblockt. Louis Mafouta (Le Mans) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Harold Voyer mit einem langen Ball.
9'
Ecke Le Mans. Die Ecke wurde verursacht von Tochukwu Nnadi.
9'
Ball abgeblockt. Daouda Traoré (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antoine Rabillard mit einem langen Ball.
7'
Abseits Olympique Marseille. Timothy Weah spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amine Harit im Abseits.
6'
CJ Egan-Riley (Olympique Marseille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Foul von Louis Mafouta (Le Mans).
5'
Foul von Antoine Rabillard (Le Mans).
5'
Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Geoffrey Kondogbia (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Antoine Rabillard (Le Mans).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Olympique Marseille und Le Mans.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.