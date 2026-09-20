Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Paris Saint-Germain ist 1:2.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Paris Saint-Germain ist 1:2.
96'
Vorbeigeschossen. Nayef Aguerd (Olympique Marseille) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Faris Moumbagna mit einer Flanke.
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94'
Das Spiel läuft wieder.
93'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Matvey Safonov (Paris Saint-Germain).
93'
Matvey Safonov (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von CJ Egan-Riley (Olympique Marseille).
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93'
Ball abgeblockt. Ulisses Garcia (Olympique Marseille) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
93'
Ball abgeblockt. Nayef Aguerd (Olympique Marseille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Angel Gomes.
92'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Vitinha.
91'
Vorbeigeschossen. João Neves (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Angel Gomes (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Beraldo (Paris Saint-Germain) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Foul von Angel Gomes (Olympique Marseille).
90'
Vorbeigeschossen. Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nuno Mendes.
86'
Ball abgeblockt. Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nuno Mendes.
85'
Handspiel von Faris Moumbagna (Olympique Marseille).
84'
Wechsel Olympique Marseille. Ulisses Garcia kommt für Emerson.
84'
Wechsel Olympique Marseille. Faris Moumbagna kommt für Neal Maupay.
84'
Wechsel Olympique Marseille. Kelyann Bezahaf kommt für Himad Abdelli.
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84'
Abseits Paris Saint-Germain. Maghnes Akliouche spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ferran Torres im Abseits.
83'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von CJ Egan-Riley.
83'
Ball abgeblockt. Ferran Torres (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
82'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Jeffrey de Lange.
82'
Ball pariert. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Vitinha.
81'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Himad Abdelli.
81'
Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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80'
Mika Godts (Paris Saint-Germain) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Keyliane Abdallah (Olympique Marseille).
79'
Wechsel Paris Saint-Germain. Beraldo kommt für Désiré Doué.
79'
Wechsel Paris Saint-Germain. Mika Godts kommt für Ousmane Dembélé.
78'
Ball pariert. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nuno Mendes mit einem langen Ball.
77'
Gelb-Rote Karte für Timothy Weah (Olympique Marseille) für überhartes Einsteigen.
76'
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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76'
Foul von Timothy Weah (Olympique Marseille).
76'
Ball pariert. Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Amine Gouiri.
74'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Paris Saint-Germain ist 1:2. Marquinhos (Paris Saint-Germain) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.
74'
Ball pariert. Marquinhos (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nuno Mendes mit einer Flanke.
74'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von CJ Egan-Riley.
72'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Paris Saint-Germain ist 1:1. Angel Gomes (Olympique Marseille) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Amine Gouiri.
70'
Ball pariert. Ferran Torres (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Désiré Doué.
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68'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Nayef Aguerd.
68'
Ball pariert. Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Himad Abdelli.
67'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Willian Pacho.
67'
Ball abgeblockt. Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Neal Maupay.
66'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Paris Saint-Germain ist 0:1. Ferran Torres (Paris Saint-Germain) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Désiré Doué mit einer Flanke.
65'
Wechsel Paris Saint-Germain. Maghnes Akliouche kommt für Fabián Ruiz.
63'
Wechsel Olympique Marseille. Keyliane Abdallah kommt für Amine Harit aufgrund einer Verletzung.
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62'
Ball abgeblockt. Neal Maupay (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amine Gouiri.
61'
Vorbeigeschossen. Désiré Doué (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Nuno Mendes.
61'
Ball abgeblockt. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ferran Torres.
60'
Abseits Olympique Marseille. CJ Egan-Riley spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amine Gouiri im Abseits.
59'
Wechsel Paris Saint-Germain. Ferran Torres kommt für Khvicha Kvaratskhelia.
56'
Vorbeigeschossen. João Neves (Paris Saint-Germain) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nuno Mendes mit dem Kopf.
55'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Nayef Aguerd.
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55'
Ball abgeblockt. Vitinha (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ousmane Dembélé.
54'
Foul von Nuno Mendes (Paris Saint-Germain).
54'
Neal Maupay (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Vorbeigeschossen. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nuno Mendes mit einer Flanke.
52'
Vorbeigeschossen. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ousmane Dembélé.
50'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Nuno Mendes.
50'
Ball abgeblockt. Timothy Weah (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amine Harit mit einem langen Ball.
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49'
Ball pariert. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Désiré Doué.
48'
Ball pariert. João Neves (Paris Saint-Germain) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Désiré Doué mit einer Flanke.
47'
Ball pariert. Désiré Doué (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vitinha.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Olympique Marseille und Paris Saint-Germain ist 0:0.
49'
Vorbeigeschossen. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Marquinhos.
48'
Ball abgeblockt. Vitinha (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ousmane Dembélé.
47'
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Angel Gomes (Olympique Marseille).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Vorbeigeschossen. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Vitinha.
43'
Ball abgeblockt. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ousmane Dembélé.
42'
Vorbeigeschossen. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Warren Zaïre-Emery.
42'
Vorbeigeschossen. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Désiré Doué.
40'
Vorbeigeschossen. Angel Gomes (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
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39'
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Foul von Nuno Mendes (Paris Saint-Germain).
39'
Amine Harit (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. Neal Maupay (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Amine Gouiri.
36'
João Neves (Paris Saint-Germain) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille).
35'
Vorbeigeschossen. Vitinha (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Khvicha Kvaratskhelia.
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33'
Das Spiel läuft wieder.
32'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nuno Mendes (Paris Saint-Germain).
32'
Timothy Weah (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Timothy Weah (Olympique Marseille).
30'
Wechsel Olympique Marseille. Angel Gomes kommt für Igor Paixão aufgrund einer Verletzung.
29'
Das Spiel läuft wieder.
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26'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Igor Paixão (Olympique Marseille).
25'
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille).
24'
Ball pariert. Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Neal Maupay.
19'
Abseits Paris Saint-Germain. Matvey Safonov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marquinhos im Abseits.
18'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Emerson.
12'
Vorbeigeschossen. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Fabián Ruiz.
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12'
Ball abgeblockt. Désiré Doué (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
12'
Ball abgeblockt. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Khvicha Kvaratskhelia.
10'
Ball pariert. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Khvicha Kvaratskhelia.
8'
Ball abgeblockt. Désiré Doué (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ousmane Dembélé.
5'
Emerson (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von João Neves (Paris Saint-Germain).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Olympique Marseille und Paris Saint-Germain.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.