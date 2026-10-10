Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen OSC Lille und Le Havre AC ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OSC Lille und Le Havre AC ist 1:0.
94'
Das Spiel läuft wieder.
Werbung
92'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dilane Bakwa (OSC Lille).
92'
Maxima Goffi (OSC Lille) sieht eine Gelbe Karte.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ball pariert. Rassoul Ndiaye (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
Werbung
86'
Ball pariert. Simon Ebonog (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rassoul Ndiaye.
85'
Ahmed Touba (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Dilane Bakwa (OSC Lille).
85'
Maurits Kjærgaard (OSC Lille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Rassoul Ndiaye (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Maurits Kjærgaard (OSC Lille).
84'
Foul von Rassoul Ndiaye (Le Havre AC).
Werbung
84'
Hákon Haraldsson (OSC Lille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel Le Havre AC. Kaito Mizuta kommt für Amir Richardson.
82'
Vorbeigeschossen. Lamine N'Diaye (Le Havre AC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Rassoul Ndiaye mit einer Flanke nach einer Ecke.
81'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Osame Sahraoui.
80'
Abseits OSC Lille. Osame Sahraoui spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dilane Bakwa im Abseits.
79'
Vorbeigeschossen. Dilane Bakwa (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Osame Sahraoui.
78'
Rayan Fofana (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
78'
Foul von Nabil Bentaleb (OSC Lille).
77'
Nabil Bentaleb (OSC Lille) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Distanz, - nach einem direkten Freistoss.
76'
Djibril Ouziad (Le Havre AC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Foul von Djibril Ouziad (Le Havre AC).
76'
Hákon Haraldsson (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Lamine N'Diaye (Le Havre AC).
75'
Dilane Bakwa (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
75'
Vorbeigeschossen. Djibril Ouziad (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
75'
Ball abgeblockt. Rassoul Ndiaye (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Simon Ebonog mit einer Flanke.
75'
Simon Ebonog (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Nabil Bentaleb (OSC Lille).
74'
Abseits OSC Lille. Calvin Verdonk spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ayase Ueda im Abseits.
73'
Wechsel OSC Lille. Osame Sahraoui kommt für Ngal'ayel Mukau.
73'
Wechsel OSC Lille. Calvin Verdonk kommt für Romain Perraud aufgrund einer Verletzung.
Werbung
72'
Rayan Fofana (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Alexsandro (OSC Lille).
71'
Amir Richardson (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Ayase Ueda (OSC Lille).
70'
Foul von Amir Richardson (Le Havre AC).
70'
Dilane Bakwa (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Simon Ebonog (Le Havre AC).
Werbung
70'
Maxima Goffi (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Wechsel Le Havre AC. Junior Mwanga kommt für Josh Maja.
69'
Wechsel Le Havre AC. Rayan Fofana kommt für Sota Nakamura.
69'
Amir Richardson (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Nabil Bentaleb (OSC Lille).
68'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Lamine N'Diaye.
68'
Vorbeigeschossen. Tanguy Nianzou (OSC Lille) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Hákon Haraldsson mit einer Flanke nach einer Ecke.
Werbung
68'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Lamine N'Diaye.
67'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Mbwana Samatta.
67'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Ahmed Touba.
64'
Abseits OSC Lille. Nabil Bentaleb spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ayase Ueda im Abseits.
63'
Rassoul Ndiaye (Le Havre AC) sieht eine Gelbe Karte.
61'
Ayumu Seko (Le Havre AC) sieht die Rote Karte.
61'
Foul von Ayumu Seko (Le Havre AC).
Werbung
61'
Hákon Haraldsson (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Vorbeigeschossen. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Rassoul Ndiaye mit einer Flanke.
60'
Ball abgeblockt. Josh Maja (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amir Richardson.
59'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Romain Perraud.
58'
Simon Ebonog (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Nabil Bentaleb (OSC Lille).
57'
Ball abgeblockt. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rassoul Ndiaye.
Werbung
57'
Wechsel OSC Lille. Ayase Ueda kommt für Olivier Giroud.
57'
Wechsel OSC Lille. Hákon Haraldsson kommt für Gaëtan Perrin.
56'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Alexsandro.
54'
Rassoul Ndiaye (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Maxima Goffi (OSC Lille).
51'
Foul von Simon Ebonog (Le Havre AC).
51'
Gaëtan Perrin (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
50'
Djibril Ouziad (Le Havre AC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Romain Perraud (OSC Lille).
48'
Vorbeigeschossen. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Sota Nakamura.
47'
Vorbeigeschossen. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sota Nakamura.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OSC Lille und Le Havre AC ist 1:0.
52'
Vorbeigeschossen. Simon Ebonog (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lamine N'Diaye.
50'
Ball abgeblockt. Rassoul Ndiaye (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Simon Ebonog.
Werbung
49'
Abseits Le Havre AC. Rassoul Ndiaye spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ahmed Touba im Abseits.
48'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Maxima Goffi.
48'
Foul von Lamine N'Diaye (Le Havre AC).
48'
Maxima Goffi (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Djibril Ouziad (Le Havre AC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Dilane Bakwa (OSC Lille).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
45'
Vorbeigeschossen. Maurits Kjærgaard (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dilane Bakwa mit einer Flanke.
41'
Foul von Amir Richardson (Le Havre AC).
41'
Olivier Giroud (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Josh Maja.
39'
Lamine N'Diaye (Le Havre AC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Dilane Bakwa (OSC Lille).
39'
Lamine N'Diaye (Le Havre AC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
39'
Foul von Dilane Bakwa (OSC Lille).
38'
Vorbeigeschossen. Lamine N'Diaye (Le Havre AC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Djibril Ouziad nach einer Standardsituation.
37'
Josh Maja (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Ngal'ayel Mukau (OSC Lille).
36'
Simon Ebonog (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Nabil Bentaleb (OSC Lille).
32'
Ecke Le Havre AC. Die Ecke wurde verursacht von Alexsandro.
Werbung
31'
Das Spiel läuft wieder.
29'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dilane Bakwa (OSC Lille).
23'
Das Spiel läuft wieder.
22'
Wechsel OSC Lille. Maxima Goffi kommt für Tiago Santos aufgrund einer Verletzung.
18'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tiago Santos (OSC Lille).
17'
Foul von Amir Richardson (Le Havre AC).
17'
Tiago Santos (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
17'
Ball abgeblockt. Amir Richardson (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rassoul Ndiaye.
14'
Vorbeigeschossen. Mbwana Samatta (Le Havre AC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Rassoul Ndiaye mit einer Flanke.
12'
Vorbeigeschossen. Josh Maja (Le Havre AC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lamine N'Diaye mit einer Flanke.
12'
Simon Ebonog (Le Havre AC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Gaëtan Perrin (OSC Lille).
11'
Foul von Amir Richardson (Le Havre AC).
11'
Maurits Kjærgaard (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
5'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen OSC Lille und Le Havre AC ist 1:0. Dilane Bakwa (OSC Lille) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Tanguy Nianzou mit einem langen Ball.
5'
Handspiel von Rassoul Ndiaye (Le Havre AC).
4'
Foul von Dilane Bakwa (OSC Lille).
4'
Lamine N'Diaye (Le Havre AC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Abseits OSC Lille. Nabil Bentaleb spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ngal'ayel Mukau im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen OSC Lille und Le Havre AC.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.