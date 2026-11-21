Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen OSC Lille und Olympique Lyon ist 0:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OSC Lille und Olympique Lyon ist 0:1.
93'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) sieht eine Gelbe Karte.
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92'
Ball abgeblockt. Olivier Giroud (OSC Lille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Calvin Verdonk mit einer Flanke.
92'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Maxima Goffi (OSC Lille).
91'
Vorbeigeschossen. Ayase Ueda (OSC Lille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Benjamin André mit einer Flanke.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel Olympique Lyon. Noah Nartey kommt für Khalis Merah.
89'
Khalis Merah (Olympique Lyon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Ethan Mbappé (OSC Lille).
88'
Vorbeigeschossen. Olivier Giroud (OSC Lille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ethan Mbappé mit einer Flanke.
86'
Moussa Niakhaté (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Olivier Giroud (OSC Lille).
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86'
Foul von Ruben Kluivert (Olympique Lyon).
86'
Benjamin André (OSC Lille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ball pariert. Tanner Tessmann (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ruben Kluivert.
82'
Wechsel Olympique Lyon. Kaïl Boudache kommt für Ernest Nuamah.
82'
Wechsel Olympique Lyon. Julien Duranville kommt für Keito Nakamura.
81'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Mads Bidstrup.
80'
Wechsel OSC Lille. Olivier Giroud kommt für Ngal'ayel Mukau.
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80'
Wechsel OSC Lille. Calvin Verdonk kommt für Romain Perraud.
78'
Ball pariert. Ayase Ueda (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Benjamin André.
74'
Wechsel Olympique Lyon. Ruben Kluivert kommt für Zachary Athekame.
74'
Wechsel Olympique Lyon. Nicolás Tagliafico kommt für Abner Vinícius.
74'
Moussa Niakhaté (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Alexsandro (OSC Lille).
73'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Felix Bacher.
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73'
Ball abgeblockt. Nathan Ngoy (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maxima Goffi.
72'
Foul von Abner Vinícius (Olympique Lyon).
72'
Hákon Haraldsson (OSC Lille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Ball abgeblockt. Hákon Haraldsson (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nabil Bentaleb.
70'
Foul von Corentin Tolisso (Olympique Lyon).
70'
Benjamin André (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Khalis Merah (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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69'
Foul von Ngal'ayel Mukau (OSC Lille).
68'
Vorbeigeschossen. Nabil Bentaleb (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ethan Mbappé.
67'
Ball pariert. Ethan Mbappé (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Nabil Bentaleb.
67'
Foul von Khalis Merah (Olympique Lyon).
67'
Ngal'ayel Mukau (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Ball pariert. Ngal'ayel Mukau (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
66'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Tanner Tessmann.
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65'
Vorbeigeschossen. Zachary Athekame (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
64'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Nabil Bentaleb.
63'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Nathan Ngoy.
63'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Nathan Ngoy.
62'
Wechsel OSC Lille. Ethan Mbappé kommt für Dilane Bakwa.
62'
Ernest Nuamah (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Alexsandro (OSC Lille).
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60'
Zachary Athekame (Olympique Lyon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Hákon Haraldsson (OSC Lille).
58'
Ball pariert. Romain Perraud (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Hákon Haraldsson.
56'
Ernest Nuamah (Olympique Lyon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Romain Perraud (OSC Lille).
53'
Das Spiel läuft wieder.
52'
Wechsel OSC Lille. Maxima Goffi kommt für Tanguy Nianzou aufgrund einer Verletzung.
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51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tanguy Nianzou (OSC Lille).
50'
Ball pariert. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Felix Bacher mit einem langen Ball.
49'
Vorbeigeschossen. Ayase Ueda (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Hákon Haraldsson nach einem Konter.
45'
Wechsel OSC Lille. Ayase Ueda kommt für Soriba Diaoune.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OSC Lille und Olympique Lyon ist 0:1.
47'
Abseits OSC Lille. Tanguy Nianzou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dilane Bakwa im Abseits.
46'
Zachary Athekame (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Benjamin André (OSC Lille).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
42'
VAR Entscheidung: Kein Tor OSC Lille 0-1 Olympique Lyon.
42'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Ernest Nuamah (Olympique Lyon) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
42'
Foul von Mads Bidstrup (Olympique Lyon).
42'
Berke Özer (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ball pariert. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Abner Vinícius.
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40'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OSC Lille und Olympique Lyon ist 0:1. Mads Bidstrup (Olympique Lyon) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
39'
Foul von Felix Bacher (Olympique Lyon).
39'
Soriba Diaoune (OSC Lille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Moussa Niakhaté (Olympique Lyon).
39'
Berke Özer (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Romain Perraud.
37'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Berke Özer.
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37'
Ball pariert. Corentin Tolisso (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Felix Bacher.
32'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Alexsandro.
31'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Nabil Bentaleb.
29'
Foul von Corentin Tolisso (Olympique Lyon).
29'
Dilane Bakwa (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ball abgeblockt. Khalis Merah (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Corentin Tolisso.
28'
Ball pariert. Hákon Haraldsson (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Benjamin André.
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26'
Foul von Romain Perraud (OSC Lille).
26'
Ernest Nuamah (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Tanguy Nianzou (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Corentin Tolisso (Olympique Lyon).
25'
Vorbeigeschossen. Nathan Ngoy (OSC Lille) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dilane Bakwa mit einer Flanke nach einer Ecke.
24'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Abner Vinícius.
22'
Abseits Olympique Lyon. Tanner Tessmann spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Khalis Merah im Abseits.
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21'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Khalis Merah.
20'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Tanner Tessmann.
20'
Foul von Abner Vinícius (Olympique Lyon).
20'
Dilane Bakwa (OSC Lille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
16'
Abseits OSC Lille. Nabil Bentaleb spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Romain Perraud im Abseits.
16'
Foul von Keito Nakamura (Olympique Lyon).
16'
Dilane Bakwa (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Foul von Moussa Niakhaté (Olympique Lyon).
13'
Ngal'ayel Mukau (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Vorbeigeschossen. Abner Vinícius (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei.
11'
Ball pariert. Corentin Tolisso (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Khalis Merah mit dem Kopf.
9'
Foul von Nabil Bentaleb (OSC Lille).
9'
Khalis Merah (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Zachary Athekame (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Foul von Soriba Diaoune (OSC Lille).
6'
Das Spiel läuft wieder.
5'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dominik Greif (Olympique Lyon).
4'
Vorbeigeschossen. Nabil Bentaleb (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
4'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Keito Nakamura.
3'
Foul von Ngal'ayel Mukau (OSC Lille).
3'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen OSC Lille und Olympique Lyon.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.