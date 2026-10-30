Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen OSC Lille und RC Lens ist 1:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OSC Lille und RC Lens ist 1:0.
94'
Benjamin André (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Yacine Titraoui (RC Lens).
91'
Wechsel OSC Lille. Gaëtan Perrin kommt für Hákon Haraldsson.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Dilane Bakwa (OSC Lille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Foul von Matthieu Udol (RC Lens).
86'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen OSC Lille und RC Lens ist 1:0. Olivier Giroud (OSC Lille) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
86'
Ball pariert. Nabil Bentaleb (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alexsandro.
84'
Foul von Calvin Verdonk (OSC Lille).
84'
Saud Abdulhamid (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Vorbeigeschossen. Andrija Bulatovic (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
83'
Foul von Benjamin André (OSC Lille).
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83'
Junior Kadile (RC Lens) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Dilane Bakwa (OSC Lille).
82'
Kyllian Antonio (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ball abgeblockt. Dilane Bakwa (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
80'
Wechsel RC Lens. Andrija Bulatovic kommt für Amadou Haidara.
80'
Vorbeigeschossen. Olivier Giroud (OSC Lille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
78'
Wechsel OSC Lille. Calvin Verdonk kommt für Romain Perraud.
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74'
Soriba Diaoune (OSC Lille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Florian Thauvin (RC Lens).
73'
Ball pariert. Maxima Goffi (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
73'
Ball abgeblockt. Olivier Giroud (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Romain Perraud mit einer Flanke.
73'
Wechsel OSC Lille. Dilane Bakwa kommt für Ngal'ayel Mukau.
73'
Wechsel OSC Lille. Olivier Giroud kommt für Ethan Mbappé.
71'
Ball pariert. Samson Baidoo (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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69'
Wechsel RC Lens. Yacine Titraoui kommt für Michaël Cuisance.
69'
Wechsel RC Lens. Franjo Ivanovic kommt für Thorgan Hazard.
67'
Abseits OSC Lille. Nathan Ngoy spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ngal'ayel Mukau im Abseits.
66'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Saud Abdulhamid.
66'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Robin Risser.
66'
Ball pariert. Hákon Haraldsson (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ethan Mbappé mit einem langen Ball.
63'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Kyllian Antonio.
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62'
Wechsel RC Lens. Kyllian Antonio kommt für Jean-Clair Todibo.
62'
Wechsel RC Lens. Junior Kadile kommt für Florian Sotoca.
60'
Foul von Romain Perraud (OSC Lille).
60'
Thorgan Hazard (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Ngal'ayel Mukau (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Michaël Cuisance (RC Lens).
57'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Saud Abdulhamid.
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57'
Ball abgeblockt. Soriba Diaoune (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nabil Bentaleb.
53'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Saud Abdulhamid.
53'
Ball pariert. Ethan Mbappé (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nabil Bentaleb.
53'
Handspiel von Ruben Aguilar (RC Lens).
52'
Soriba Diaoune (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Ruben Aguilar (RC Lens).
49'
Alexsandro (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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49'
Foul von Thorgan Hazard (RC Lens).
48'
Ball pariert. Ethan Mbappé (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ngal'ayel Mukau.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OSC Lille und RC Lens ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Das Spiel läuft wieder.
44'
Das Spiel ist unterbrochen (OSC Lille).
44'
Ball abgeblockt. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Saud Abdulhamid.
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39'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Romain Perraud.
39'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Alexsandro.
39'
Ball pariert. Saud Abdulhamid (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Florian Thauvin.
38'
Ball abgeblockt. Nabil Bentaleb (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
37'
Ngal'ayel Mukau (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Florian Sotoca (RC Lens).
35'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Jean-Clair Todibo.
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33'
Soriba Diaoune (OSC Lille) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, nach einer Ecke.
33'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Robin Risser.
32'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Aguilar.
32'
Ball abgeblockt. Soriba Diaoune (OSC Lille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maxima Goffi mit einer Flanke.
30'
Foul von Benjamin André (OSC Lille).
30'
Florian Thauvin (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Vorbeigeschossen. Romain Perraud (OSC Lille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Hákon Haraldsson mit einer Flanke nach einer Ecke.
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28'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Amadou Haidara.
24'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Samson Baidoo.
22'
Romain Perraud (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Florian Thauvin (RC Lens).
20'
Ball pariert. Soriba Diaoune (OSC Lille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nabil Bentaleb mit einer Flanke.
19'
Hákon Haraldsson (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Amadou Haidara (RC Lens).
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18'
Vorbeigeschossen. Ethan Mbappé (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Benjamin André.
17'
Hákon Haraldsson (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Ruben Aguilar (RC Lens).
11'
Ball pariert. Thorgan Hazard (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Florian Thauvin.
10'
Saud Abdulhamid (RC Lens) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
10'
Romain Perraud (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Saud Abdulhamid (RC Lens).
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9'
Maxima Goffi (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Florian Sotoca (RC Lens).
9'
Matthieu Udol (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Maxima Goffi (OSC Lille).
7'
Das Spiel läuft wieder.
6'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ethan Mbappé (OSC Lille).
3'
Foul von Michaël Cuisance (RC Lens).
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3'
Romain Perraud (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Matthieu Udol (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Ethan Mbappé (OSC Lille).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen OSC Lille und RC Lens.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.