Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen OSC Lille und Stade Brest ist 1:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OSC Lille und Stade Brest ist 1:1.
94'
Ball abgeblockt. Nabil Bentaleb (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hákon Haraldsson.
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93'
Foul von Maxima Goffi (OSC Lille).
93'
Ibrahim Kanté (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Ball pariert. Tanguy Nianzou (OSC Lille) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nathan Ngoy mit dem Kopf.
92'
Handspiel von Ibrahim Kanté (Stade Brest).
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Calvin Verdonk (OSC Lille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Foul von Calvin Verdonk (OSC Lille).
90'
Joris Chotard (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Ball pariert. Ibrahim Kanté (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Joseph Nonge.
88'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Kenny Lala.
87'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Kenny Lala.
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86'
Olivier Giroud (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Mamady Diambou (Stade Brest).
85'
Vorbeigeschossen. Maxima Goffi (OSC Lille) versucht es per Kopf aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber nach einer Ecke.
84'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Kenny Lala.
84'
Ball abgeblockt. Nabil Bentaleb (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
83'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Kanté (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lucas Tousart mit einem langen Ball.
82'
Abseits OSC Lille. Hákon Haraldsson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Olivier Giroud im Abseits.
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82'
Wechsel Stade Brest. Mamady Diambou kommt für Kamory Doumbia.
81'
Foul von Tanguy Nianzou (OSC Lille).
81'
Kamory Doumbia (Stade Brest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Calvin Verdonk (OSC Lille).
79'
Kenny Lala (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Vorbeigeschossen. Maurits Kjærgaard (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Hákon Haraldsson.
78'
Calvin Verdonk (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Foul von Ludovic Ajorque (Stade Brest).
77'
Wechsel OSC Lille. Maurits Kjærgaard kommt für Ngal'ayel Mukau.
77'
Wechsel Stade Brest. Ibrahim Kanté kommt für Pathé Mboup.
74'
Foul von Nabil Bentaleb (OSC Lille).
74'
Hugo Magnetti (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Soriba Diaoune (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Hugo Magnetti (Stade Brest).
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72'
Ball pariert. Nabil Bentaleb (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
70'
Ethan Mbappé (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Hugo Magnetti (Stade Brest).
70'
Olivier Giroud (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Lucas Tousart (Stade Brest).
69'
Vorbeigeschossen. Bradley Locko (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Hugo Magnetti.
68'
Abseits OSC Lille. Hákon Haraldsson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Soriba Diaoune im Abseits.
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67'
Foul von Calvin Verdonk (OSC Lille).
67'
Joseph Nonge (Stade Brest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Wechsel OSC Lille. Nabil Bentaleb kommt für Benjamin André.
65'
Wechsel OSC Lille. Soriba Diaoune kommt für Dilane Bakwa.
64'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OSC Lille und Stade Brest ist 1:1. Olivier Giroud (OSC Lille) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss oben links.
63'
Elfmeter für OSC Lille. Ethan Mbappé wurde im Strafraum gefoult.
63'
Bradley Locko verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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62'
Maxima Goffi (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Pathé Mboup (Stade Brest).
61'
Vorbeigeschossen. Ngal'ayel Mukau (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Maxima Goffi.
61'
Ball abgeblockt. Ethan Mbappé (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Benjamin André.
58'
Bradley Locko (Stade Brest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Ethan Mbappé (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Bradley Locko (Stade Brest).
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58'
Ball abgeblockt. Joseph Nonge (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
Ball pariert. Olivier Giroud (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ethan Mbappé mit einer Flanke.
54'
Wechsel OSC Lille. Calvin Verdonk kommt für Romain Perraud.
53'
Foul von Ethan Mbappé (OSC Lille).
53'
Joseph Nonge (Stade Brest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Nathan Ngoy (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Kamory Doumbia (Stade Brest).
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51'
Vorbeigeschossen. Tanguy Nianzou (OSC Lille) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
51'
Ball pariert. Benjamin André (OSC Lille) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dilane Bakwa mit einer Flanke.
50'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Magnetti.
48'
Romain Perraud (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Joseph Nonge (Stade Brest).
46'
Ngal'ayel Mukau (OSC Lille) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Pathé Mboup (Stade Brest).
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46'
Hákon Haraldsson (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Joseph Nonge (Stade Brest).
45'
Wechsel Stade Brest. Joseph Nonge kommt für Mama Baldé.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen OSC Lille und Stade Brest ist 0:1.
46'
Foul von Olivier Giroud (OSC Lille).
46'
Kamory Doumbia (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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43'
Tanguy Nianzou (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Ludovic Ajorque (Stade Brest).
37'
Vorbeigeschossen. Benjamin André (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
34'
Vorbeigeschossen. Maxima Goffi (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Romain Perraud mit einer Flanke.
30'
Foul von Ngal'ayel Mukau (OSC Lille).
30'
Kamory Doumbia (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Vorbeigeschossen. Romain Perraud (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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29'
Vorbeigeschossen. Dilane Bakwa (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Maxima Goffi mit einer Flanke.
27'
Ball abgeblockt. Gautier Lloris (Stade Brest) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joris Chotard mit einem langen Ball.
27'
Foul von Ethan Mbappé (OSC Lille).
27'
Kamory Doumbia (Stade Brest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Benjamin André (OSC Lille).
24'
Kamory Doumbia (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Ngal'ayel Mukau (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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22'
Foul von Hugo Magnetti (Stade Brest).
17'
Vorbeigeschossen. Maxima Goffi (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dilane Bakwa.
16'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Egil Selvik.
13'
Kamory Doumbia (Stade Brest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
13'
Maxima Goffi (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Kamory Doumbia (Stade Brest).
13'
Vorbeigeschossen. Gautier Lloris (Stade Brest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Joris Chotard mit einer Flanke nach einer Ecke.
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12'
Ecke Stade Brest. Die Ecke wurde verursacht von Tanguy Nianzou.
10'
Tanguy Nianzou (OSC Lille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Ludovic Ajorque (Stade Brest).
9'
Dilane Bakwa (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Ludovic Ajorque (Stade Brest).
7'
Romain Perraud (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Mama Baldé (Stade Brest).
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6'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen OSC Lille und Stade Brest ist 0:1. Mama Baldé (Stade Brest) trifft nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Gautier Lloris nach einer Ecke.
6'
Ball abgeblockt. Gautier Lloris (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
5'
Ecke Stade Brest. Die Ecke wurde verursacht von Maxima Goffi.
2'
Foul von Hákon Haraldsson (OSC Lille).
2'
Joris Chotard (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Benjamin André (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Ludovic Ajorque (Stade Brest).
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1'
Abseits OSC Lille. Ngal'ayel Mukau spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Olivier Giroud im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen OSC Lille und Stade Brest.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.