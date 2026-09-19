Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paris FC und Racing Strassburg ist 2:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paris FC und Racing Strassburg ist 2:1.
95'
Foul von Patrick Zabi (Paris FC).
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95'
Diogo Sousa (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Vorbeigeschossen. Ismaël Doukouré (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
94'
Luca Koleosho (Paris FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Foul von Luca Koleosho (Paris FC).
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94'
Genesis Antwi (Racing Strassburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Rudy Matondo (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Sam Amo-Ameyaw (Racing Strassburg).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Thibault De Smet (Paris FC) sieht eine Gelbe Karte.
89'
Thibault De Smet (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Sam Amo-Ameyaw (Racing Strassburg).
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88'
2 : 1
Pech für Paris FC - Eigentor von Moustapha Mbow! Der Spielstand zwischen Paris FC und Racing Strassburg ist 2:1. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor flach ins Netz.
87'
Wechsel Racing Strassburg. Yaya Diémé kommt für Gessime Yassine.
87'
Das Spiel läuft wieder.
87'
Wechsel Paris FC. Patrick Zabi kommt für Lassine Sinayoko.
86'
Wechsel Paris FC. Vincent Marchetti kommt für Maxime Lopez.
86'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ismaël Doukouré (Racing Strassburg).
82'
Lassine Sinayoko (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Foul von Pape Diop (Racing Strassburg).
81'
Foul von Moustapha Mbow (Paris FC).
81'
Dário Essugo (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Vorbeigeschossen. Sam Amo-Ameyaw (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Diogo Sousa.
75'
Pierre Lees-Melou (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Sam Amo-Ameyaw (Racing Strassburg).
74'
Ball pariert. Rudy Matondo (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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70'
Abseits Paris FC. Pierre Lees-Melou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lassine Sinayoko im Abseits.
69'
Foul von Pierre Lees-Melou (Paris FC).
69'
Dário Essugo (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Wechsel Paris FC. Rudy Matondo kommt für Ilan Kebbal.
68'
Wechsel Paris FC. Jonathan Ikoné kommt für Pablo Pagis.
67'
Wechsel Racing Strassburg. Sam Amo-Ameyaw kommt für Sebastian Nanasi.
67'
Wechsel Racing Strassburg. Pape Diop kommt für Samir El Mourabet.
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67'
Wechsel Racing Strassburg. Dário Essugo kommt für Giovanni Reyna.
67'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66'
Pablo Pagis (Paris FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Gessime Yassine (Racing Strassburg).
65'
Vorbeigeschossen. Luca Koleosho (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pablo Pagis nach einem Konter.
65'
Ball pariert. Luca Koleosho (Paris FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maxime Lopez mit einer Flanke.
64'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Genesis Antwi.
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63'
Diogo Sousa (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
63'
Thibault De Smet (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Diogo Sousa (Racing Strassburg).
63'
Foul von Pablo Pagis (Paris FC).
63'
Ismaël Doukouré (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Ilan Kebbal (Paris FC).
59'
Ismaël Doukouré (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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58'
Wechsel Racing Strassburg. Conrad Harder kommt für Jacobo Ortega.
57'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Paris FC und Racing Strassburg ist 2:0. Pablo Pagis (Paris FC) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Maxime Lopez mit einer Flanke nach einem Konter.
55'
Ball abgeblockt. Samir El Mourabet (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oso.
54'
Foul von Thibault De Smet (Paris FC).
54'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Wechsel Paris FC. Thibault De Smet kommt für Hamari Traoré.
53'
Vorbeigeschossen. Jeyland Mitchell (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
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50'
Foul von Lassine Sinayoko (Paris FC).
50'
Oso (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Lassine Sinayoko (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Ismaël Doukouré (Racing Strassburg).
48'
Ball pariert. Sebastian Nanasi (Racing Strassburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Gessime Yassine mit einer Flanke.
47'
Pierre Lees-Melou (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Diogo Sousa (Racing Strassburg).
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46'
Vorbeigeschossen. Luca Koleosho (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei.
46'
Ball abgeblockt. Pablo Pagis (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lassine Sinayoko.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paris FC und Racing Strassburg ist 1:0.
48'
Foul von Adama Camara (Paris FC).
48'
Ismaël Doukouré (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Sebastian Nanasi.
47'
Moustapha Mbow (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Jacobo Ortega (Racing Strassburg).
46'
Foul von Adama Camara (Paris FC).
46'
Oso (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
40'
Maxime Lopez (Paris FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Foul von Maxime Lopez (Paris FC).
39'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Das Spiel läuft wieder.
37'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Oso (Racing Strassburg).
36'
Foul von Adama Camara (Paris FC).
36'
Oso (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ball abgeblockt. Maxime Lopez (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
34'
Ball abgeblockt. Lassine Sinayoko (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
32'
Ball abgeblockt. Lassine Sinayoko (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luca Koleosho.
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22'
Foul von Adama Camara (Paris FC).
22'
Oso (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Paris FC und Racing Strassburg ist 1:0. Ilan Kebbal (Paris FC) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Lassine Sinayoko.
16'
Ball abgeblockt. Lassine Sinayoko (Paris FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ilan Kebbal mit einer Flanke.
16'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Filip Jörgensen.
16'
Ball pariert. Lassine Sinayoko (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maxime Lopez.
12'
Foul von Hamari Traoré (Paris FC).
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12'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Handspiel von Jacobo Ortega (Racing Strassburg).
10'
Foul von Hamari Traoré (Paris FC).
10'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Vorbeigeschossen. Maxime Lopez (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ilan Kebbal.
9'
Ilan Kebbal (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Oso (Racing Strassburg).
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8'
Vorbeigeschossen. Pierre Lees-Melou (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Maxime Lopez.
8'
Foul von Pierre Lees-Melou (Paris FC).
8'
Diogo Sousa (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ball pariert. Luca Koleosho (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten.
6'
Hamari Traoré (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Gessime Yassine (Racing Strassburg).
5'
Foul von Diego Coppola (Paris FC).
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5'
Jacobo Ortega (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ball abgeblockt. Ilan Kebbal (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pierre Lees-Melou mit einem langen Ball.
5'
Ball pariert. Lassine Sinayoko (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adama Camara.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Paris FC und Racing Strassburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.