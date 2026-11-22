Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paris FC und SCO Angers ist 4:0.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paris FC und SCO Angers ist 4:0.
96'
Das Spiel läuft wieder.
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96'
Das Spiel ist unterbrochen (Paris FC).
94'
Vorbeigeschossen. Jim Allevinah (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lilian Raolisoa mit einer Flanke nach einer Ecke.
93'
Ecke SCO Angers. Die Ecke wurde verursacht von Otávio.
93'
Foul von Vincent Marchetti (Paris FC).
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93'
Haris Belkebla (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball abgeblockt. Amine El Ouazzani (SCO Angers) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jim Allevinah.
91'
Foul von Jean-Philippe Krasso (Paris FC).
91'
Haris Belkebla (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball abgeblockt. Pierre Lees-Melou (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan Ikoné.
88'
Foul von Jean-Philippe Krasso (Paris FC).
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88'
Emmanuel Biumla (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Wechsel SCO Angers. Jules Bouffandeau kommt für Yassin Belkhdim.
84'
Wechsel Paris FC. Vincent Marchetti kommt für Maxime Lopez.
84'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Ousmane Camara.
84'
Ball abgeblockt. Jean-Philippe Krasso (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
83'
Ball abgeblockt. Jean-Philippe Krasso (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
81'
Ecke SCO Angers. Die Ecke wurde verursacht von Diego Coppola.
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80'
Foul von Pierre Lees-Melou (Paris FC).
80'
Yassin Belkhdim (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Kevin Trapp (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Yassin Belkhdim (SCO Angers).
76'
Wechsel Paris FC. Moustapha Mbow kommt für Samir Chergui.
76'
Wechsel Paris FC. Jean-Philippe Krasso kommt für Pablo Pagis.
76'
Wechsel SCO Angers. Emmanuel Biumla kommt für Amine Sbaï.
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75'
Jim Allevinah (SCO Angers) sieht eine Gelbe Karte.
75'
Pierre Lees-Melou (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Jim Allevinah (SCO Angers).
73'
Vorbeigeschossen. Amine Sbaï (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
72'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Paris FC und SCO Angers ist 4:0. Diego Coppola (Paris FC) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Pablo Pagis mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
71'
Maxime Lopez (Paris FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Yassin Belkhdim (SCO Angers).
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70'
Das Spiel läuft wieder.
69'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pablo Pagis (Paris FC).
69'
Pablo Pagis (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Branco van den Boomen (SCO Angers).
67'
Foul von Luca Koleosho (Paris FC).
67'
Haris Belkebla (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Wechsel Paris FC. Adama Camara kommt für Rudy Matondo.
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66'
Wechsel Paris FC. Jonathan Ikoné kommt für Ilan Kebbal.
65'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Paris FC und SCO Angers ist 3:0. Maxime Lopez (Paris FC) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.
65'
Ball pariert. Pierre Lees-Melou (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rudy Matondo.
64'
Pablo Pagis (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Yassin Belkhdim (SCO Angers).
63'
Kevin Trapp (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Jim Allevinah (SCO Angers).
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63'
Vorbeigeschossen. Haris Belkebla (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
62'
Foul von Pablo Pagis (Paris FC).
62'
Branco van den Boomen (SCO Angers) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Das Spiel läuft wieder.
61'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lilian Raolisoa (SCO Angers).
61'
Foul von Otávio (Paris FC).
61'
Lilian Raolisoa (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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60'
Das Spiel läuft wieder.
60'
Das Spiel ist unterbrochen (Paris FC).
58'
Wechsel SCO Angers. Lilian Raolisoa kommt für Carlens Arcus.
58'
Wechsel SCO Angers. Amine El Ouazzani kommt für Usman Simbakoli.
58'
Wechsel SCO Angers. Jim Allevinah kommt für Anthony Bermont.
55'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Paris FC und SCO Angers ist 2:0. Luca Koleosho (Paris FC) trifft mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, in die Tormitte.
55'
Ball pariert. Diego Coppola (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ilan Kebbal.
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55'
Otávio (Paris FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Anthony Bermont (SCO Angers).
54'
Patrick Zabi (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Haris Belkebla (SCO Angers).
52'
Ball pariert. Luca Koleosho (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Patrick Zabi.
50'
Foul von Luca Koleosho (Paris FC).
50'
Carlens Arcus (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Paris FC und SCO Angers ist 1:0. Patrick Zabi (Paris FC) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Diego Coppola mit dem Kopf nach einer Ecke.
46'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Maël Gernigon.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paris FC und SCO Angers ist 0:0.
46'
Vorbeigeschossen. Pierre Lees-Melou (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Maxime Lopez nach einer Ecke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Ousmane Camara.
45'
Ball abgeblockt. Luca Koleosho (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maxime Lopez.
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43'
Ball pariert. Branco van den Boomen (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
42'
Luca Koleosho (Paris FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Foul von Luca Koleosho (Paris FC).
42'
Anthony Bermont (SCO Angers) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ball abgeblockt. Amine Sbaï (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
39'
Otávio (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Anthony Bermont (SCO Angers).
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37'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Haris Belkebla (SCO Angers).
33'
Foul von Luca Koleosho (Paris FC).
33'
Carlens Arcus (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Rudy Matondo (Paris FC).
31'
Yassin Belkhdim (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Pablo Pagis (Paris FC).
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30'
Amine Sbaï (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ilan Kebbal (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Amine Sbaï (SCO Angers).
28'
Ball abgeblockt. Amine Sbaï (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Branco van den Boomen mit einem langen Ball.
27'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Anthony Lopes (SCO Angers).
25'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Anthony Lopes.
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25'
Ball pariert. Diego Coppola (Paris FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pablo Pagis mit einer Flanke.
25'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Carlens Arcus.
21'
Foul von Otávio (Paris FC).
21'
Anthony Bermont (SCO Angers) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Vorbeigeschossen. Amine Sbaï (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Anthony Bermont nach einem Konter.
20'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Usman Simbakoli.
20'
Ball abgeblockt. Diego Coppola (Paris FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pablo Pagis mit einer Flanke.
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19'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Anthony Lopes.
19'
Vorbeigeschossen. Rudy Matondo (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ilan Kebbal.
19'
Foul von Diego Coppola (Paris FC).
19'
Usman Simbakoli (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Carlens Arcus.
16'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Haris Belkebla.
15'
Vorbeigeschossen. Usman Simbakoli (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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13'
Pablo Pagis (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Haris Belkebla (SCO Angers).
12'
Ball pariert. Pablo Pagis (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maxime Lopez.
11'
Vorbeigeschossen. Pierre Lees-Melou (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Pablo Pagis nach einer Ecke.
11'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Maël Gernigon.
8'
Foul von Ilan Kebbal (Paris FC).
8'
Joseph Kalulu (SCO Angers) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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7'
Usman Simbakoli (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Pierre Lees-Melou (Paris FC).
4'
Vorbeigeschossen. Patrick Zabi (Paris FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Ilan Kebbal mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
3'
Foul von Joseph Kalulu (SCO Angers).
3'
Ilan Kebbal (Paris FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Amine Sbaï (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Samir Chergui (Paris FC).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Paris FC und SCO Angers.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.