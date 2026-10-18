Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paris FC und Stade Rennes ist 4:3.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paris FC und Stade Rennes ist 4:3.
97'
4 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Paris FC und Stade Rennes ist 4:3. Lassine Sinayoko (Paris FC) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
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95'
Hamari Traoré (Paris FC) sieht eine Gelbe Karte.
93'
VAR Entscheidung: Elfmeter Paris FC.
93'
Elfmeter für Paris FC. Lassine Sinayoko wurde im Strafraum gefoult.
93'
Valentin Rongier verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Estéban Lepaul kann verletzungsbedingt nicht weiterspielen. Stade Rennes hat das Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft und kann folglich nicht auffüllen..
91'
Das Spiel läuft wieder.
90'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Estéban Lepaul (Stade Rennes).
90'
Moses Simon (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Boulaye Dia (Stade Rennes).
89'
Ball abgeblockt. Mahdi Camara (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mousa Al Tamari.
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89'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Trapp.
89'
Ball pariert. Mousa Al Tamari (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Estéban Lepaul mit einem langen Ball.
88'
3 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Paris FC und Stade Rennes ist 3:3. Estéban Lepaul (Stade Rennes) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
87'
Otávio verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
86'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Adama Camara.
86'
Wechsel Paris FC. Emmanuel Mbemba kommt für Samir Chergui aufgrund einer Verletzung.
86'
Wechsel Paris FC. Moustapha Mbow kommt für Luca Koleosho aufgrund einer Verletzung.
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84'
Vorbeigeschossen. Mousa Al Tamari (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
79'
Wechsel Paris FC. Moses Simon kommt für Ilan Kebbal.
79'
Wechsel Stade Rennes. Boulaye Dia kommt für Issa Soumaré.
79'
Wechsel Paris FC. Otávio kommt für Hamari Traoré aufgrund einer Verletzung.
79'
Das Spiel läuft wieder.
78'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Hamari Traoré (Paris FC).
78'
Foul von Rudy Matondo (Paris FC).
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78'
Charlie Cresswell (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Paris FC und Stade Rennes ist 3:2. Lassine Sinayoko (Paris FC) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
76'
Ball abgeblockt. Lassine Sinayoko (Paris FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ilan Kebbal mit einer Flanke.
74'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Paris FC und Stade Rennes ist 2:2. Estéban Lepaul (Stade Rennes) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
73'
Samir Chergui verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
73'
Elfmeter für Stade Rennes. Mousa Al Tamari wurde im Strafraum gefoult.
72'
Ball pariert. Mahdi Camara (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Estéban Lepaul.
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70'
Wechsel Paris FC. Rudy Matondo kommt für Pablo Pagis.
67'
Ilan Kebbal (Paris FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Foul von Ilan Kebbal (Paris FC).
67'
Aboubakar Nagida (Stade Rennes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Wechsel Stade Rennes. Mahdi Camara kommt für Djaoui Cissé.
61'
Abseits Paris FC. Pablo Pagis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lassine Sinayoko im Abseits.
61'
Ball abgeblockt. Luca Koleosho (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ilan Kebbal.
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58'
Adama Camara (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Issa Soumaré (Stade Rennes).
57'
Foul von Diego Coppola (Paris FC).
57'
Djaoui Cissé (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Ball abgeblockt. Pablo Pagis (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ilan Kebbal.
55'
Lassine Sinayoko (Paris FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Anthony Rouault (Stade Rennes).
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51'
VAR Entscheidung: Kein Tor Paris FC 2-1 Stade Rennes.
51'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Sebastian Szymanski (Stade Rennes) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
51'
Ilan Kebbal (Paris FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Djaoui Cissé (Stade Rennes).
49'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Bryan Reynolds.
47'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Adama Camara.
47'
Ball pariert. Bryan Reynolds (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Valentin Rongier mit einem Steilpass.
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45'
Wechsel Stade Rennes. Aboubakar Nagida kommt für Przemyslaw Frankowski.
45'
Wechsel Stade Rennes. Mousa Al Tamari kommt für Ludovic Blas.
45'
Wechsel Stade Rennes. Valentin Rongier kommt für Adrien Thomasson.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paris FC und Stade Rennes ist 2:1.
49'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Paris FC und Stade Rennes ist 2:1. Maxime Lopez (Paris FC) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Lassine Sinayoko.
49'
Vorbeigeschossen. Lassine Sinayoko (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
46'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Ilan Kebbal.
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ball pariert. Hamari Traoré (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Luca Koleosho.
43'
Vorbeigeschossen. Luca Koleosho (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lassine Sinayoko.
42'
Ilan Kebbal (Paris FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Adrien Thomasson (Stade Rennes).
42'
Samir Chergui (Paris FC) sieht eine Gelbe Karte.
41'
Handspiel von Samir Chergui (Paris FC).
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41'
Vorbeigeschossen. Lassine Sinayoko (Paris FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Adama Camara mit einer Flanke.
39'
Ball pariert. Ludovic Blas (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Estéban Lepaul.
38'
Das Spiel läuft wieder.
37'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ilan Kebbal (Paris FC).
36'
Anthony Rouault (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Adrien Thomasson (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Ilan Kebbal (Paris FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Foul von Anthony Rouault (Stade Rennes).
36'
Ball abgeblockt. Luca Koleosho (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pierre Lees-Melou.
34'
Pierre Lees-Melou (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Sebastian Szymanski (Stade Rennes).
33'
Foul von Pierre Lees-Melou (Paris FC).
33'
Sebastian Szymanski (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Djaoui Cissé (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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32'
Ilan Kebbal (Paris FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Djaoui Cissé (Stade Rennes).
30'
Ilan Kebbal (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Przemyslaw Frankowski (Stade Rennes).
29'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Paris FC und Stade Rennes ist 1:1. Estéban Lepaul (Stade Rennes) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
27'
Pierre Lees-Melou verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
27'
Elfmeter für Stade Rennes. Estéban Lepaul wurde im Strafraum gefoult.
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27'
Ball abgeblockt. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bryan Reynolds.
27'
Ball abgeblockt. Djaoui Cissé (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adrien Thomasson.
25'
Kevin Trapp (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Adrien Thomasson (Stade Rennes).
25'
Ball abgeblockt. Djaoui Cissé (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
24'
Foul von Samir Chergui (Paris FC).
24'
Djaoui Cissé (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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23'
Przemyslaw Frankowski (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
23'
Handspiel von Przemyslaw Frankowski (Stade Rennes).
22'
Ball pariert. Ilan Kebbal (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adama Camara.
20'
Foul von Pablo Pagis (Paris FC).
20'
Djaoui Cissé (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ball abgeblockt. Pierre Lees-Melou (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lassine Sinayoko.
19'
Ball abgeblockt. Pablo Pagis (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ilan Kebbal.
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14'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Paris FC und Stade Rennes ist 1:0. Maxime Lopez (Paris FC) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Lassine Sinayoko.
12'
Ball pariert. Adama Camara (Paris FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
12'
Ball abgeblockt. Samir Chergui (Paris FC) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pablo Pagis mit einer Flanke.
12'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Djaoui Cissé.
11'
Ball abgeblockt. Lassine Sinayoko (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pablo Pagis mit einer Flanke.
11'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Brice Samba.
11'
Ball pariert. Pablo Pagis (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Adama Camara.
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8'
Luca Koleosho (Paris FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Bryan Reynolds (Stade Rennes).
8'
Ilan Kebbal (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Przemyslaw Frankowski (Stade Rennes).
7'
Foul von Hamari Traoré (Paris FC).
7'
Ludovic Blas (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Adama Camara (Paris FC).
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7'
Przemyslaw Frankowski (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Adama Camara (Paris FC).
5'
Issa Soumaré (Stade Rennes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Pablo Pagis (Paris FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Ludovic Blas (Stade Rennes).
1'
Handspiel von Estéban Lepaul (Stade Rennes).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Paris FC und Stade Rennes.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.