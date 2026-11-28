Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paris Saint-Germain und FC Lorient ist 2:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paris Saint-Germain und FC Lorient ist 2:0.
92'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Yvon Mvogo.
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92'
Ball pariert. Quentin Ndjantou (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
92'
Ball pariert. Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mika Godts mit einem Steilpass.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Mika Godts (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Achraf Hakimi mit einem langen Ball.
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87'
Dembo Sylla (FC Lorient) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Gabin Bernardeau.
85'
Elfmeter verschossen! Schlecht geschossener Elfmeter von Ibrahima Baldé (FC Lorient). Der Schuss erfolgt mit dem rechten Fuss aber der Ball geht links vorbei. Man kann Ibrahima Baldé die Enttäuschung ansehen.
84'
Quentin Ndjantou (Paris Saint-Germain) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Quentin Ndjantou verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
84'
Elfmeter für FC Lorient. Dembo Sylla wurde im Strafraum gefoult.
84'
Ball abgeblockt. Théo Le Bris (FC Lorient) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Montassar Talbi.
83'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Matvey Safonov.
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83'
Ball pariert. Noah Mbamba (FC Lorient) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
83'
Ball abgeblockt. Noah Mbamba (FC Lorient) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gabin Bernardeau.
81'
Ferran Torres (Paris Saint-Germain) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Dembo Sylla (FC Lorient).
80'
Wechsel Paris Saint-Germain. Quentin Ndjantou kommt für Vitinha.
79'
Vorbeigeschossen. Mika Godts (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Beraldo.
76'
Wechsel FC Lorient. Noah Mbamba kommt für Jean-Victor Makengo.
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75'
Wechsel Paris Saint-Germain. Beraldo kommt für Senny Mayulu.
75'
Wechsel Paris Saint-Germain. Ferran Torres kommt für Ousmane Dembélé.
75'
Wechsel Paris Saint-Germain. Lucas Digne kommt für Lucas Hernández.
71'
Wechsel FC Lorient. Théo Le Bris kommt für Arsène Kouassi.
71'
Wechsel FC Lorient. Srdjan Kuzmic kommt für Nathaniel Adjei.
71'
Abseits FC Lorient. Yvon Mvogo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ibrahima Baldé im Abseits.
70'
Ball pariert. Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Achraf Hakimi.
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69'
Senny Mayulu (Paris Saint-Germain) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Noah Cadiou (FC Lorient).
68'
Wechsel Paris Saint-Germain. Maghnes Akliouche kommt für Dro Fernández.
67'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Paris Saint-Germain und FC Lorient ist 2:0. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Mika Godts.
66'
Vorbeigeschossen. Vitinha (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
62'
Wechsel FC Lorient. Ibrahima Baldé kommt für Mamadou Koné.
62'
Wechsel FC Lorient. Gabin Bernardeau kommt für Souleymane Faye.
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61'
Vorbeigeschossen. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ousmane Dembélé nach einer Ecke.
61'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Yvon Mvogo.
61'
Ball pariert. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Senny Mayulu.
60'
Abseits Paris Saint-Germain. Dro Fernández spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lucas Hernández im Abseits.
59'
Foul von Willian Pacho (Paris Saint-Germain).
59'
Mamadou Koné (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Ball pariert. Mika Godts (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vitinha.
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56'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Dembo Sylla.
54'
Vorbeigeschossen. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Warren Zaïre-Emery.
53'
Foul von Dro Fernández (Paris Saint-Germain).
53'
Jean-Victor Makengo (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Mamadou Koné (FC Lorient).
49'
Dro Fernández (Paris Saint-Germain) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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49'
Foul von Souleymane Faye (FC Lorient).
49'
Ball pariert. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ousmane Dembélé.
47'
Ball abgeblockt. Dro Fernández (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mika Godts.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paris Saint-Germain und FC Lorient ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Souleymane Faye (FC Lorient).
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41'
Senny Mayulu (Paris Saint-Germain) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Mika Godts mit einer Flanke.
40'
Foul von Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).
40'
Arthur Avom (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Montassar Talbi.
34'
Foul von Vitinha (Paris Saint-Germain).
34'
Mamadou Koné (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Paris Saint-Germain und FC Lorient ist 1:0. Senny Mayulu (Paris Saint-Germain) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, oben links. Vorbereitet von Dro Fernández.
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31'
Vorbeigeschossen. Nathaniel Adjei (FC Lorient) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Arthur Avom mit einer Flanke nach einer Ecke.
30'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Hernández.
28'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Hernández.
28'
Ball pariert. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dro Fernández mit dem Kopf.
27'
Foul von Mika Godts (Paris Saint-Germain).
27'
Montassar Talbi (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Dro Fernández (Paris Saint-Germain).
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26'
Noah Cadiou (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Vorbeigeschossen. Vitinha (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mika Godts nach einer Ecke.
25'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Yvon Mvogo.
25'
Ball pariert. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Senny Mayulu.
25'
Ball pariert. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dro Fernández.
24'
Vorbeigeschossen. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Warren Zaïre-Emery.
19'
Vorbeigeschossen. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
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18'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Arthur Avom.
18'
Ball pariert. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Achraf Hakimi.
14'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Hernández.
11'
Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,.
11'
Vorbeigeschossen. Mika Godts (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Achraf Hakimi.
10'
Vorbeigeschossen. Mika Godts (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dro Fernández.
8'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Yvon Mvogo.
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8'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Dembo Sylla.
7'
Foul von Dro Fernández (Paris Saint-Germain).
7'
Jean-Victor Makengo (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Vitinha (Paris Saint-Germain).
5'
Arthur Avom (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Dro Fernández (Paris Saint-Germain).
5'
Arthur Avom (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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4'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Dembo Sylla.
3'
Vorbeigeschossen. Dro Fernández (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
3'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Arsène Kouassi.
2'
Abseits FC Lorient. Arsène Kouassi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mamadou Koné im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Paris Saint-Germain und FC Lorient.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.