Tor! Der Spielstand zwischen Paris Saint-Germain und Le Mans ist 1:1. Louis Mafouta (Le Mans) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Lucas Calodat mit einer Flanke.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.