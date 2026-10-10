Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paris Saint-Germain und Le Mans ist 3:1.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paris Saint-Germain und Le Mans ist 3:1.
95'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter Paris Saint-Germain.
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93'
Noa Boissé (Le Mans) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
93'
Vitinha (Paris Saint-Germain).
93'
(Le Mans) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Elfmeter pariert! Désiré Doué (Paris Saint-Germain) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
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92'
Billal Brahimi (Le Mans) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Rayan Bamba (Le Mans) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
92'
Elfmeter für Paris Saint-Germain. Lucas Hernández wurde im Strafraum gefoult.
92'
Rayan Bamba verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
91'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Yohou.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Vorbeigeschossen. William Harhouz (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Rayan Bamba.
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88'
Vorbeigeschossen. Désiré Doué (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Khvicha Kvaratskhelia nach einer Ecke.
88'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Rayan Bamba.
87'
Abseits Le Mans. Nicolas Kocik spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen William Harhouz im Abseits.
87'
Vorbeigeschossen. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Lucas Digne.
84'
Handspiel von Dame Gueye (Le Mans).
83'
Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Lucas Bretelle (Le Mans).
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82'
Vorbeigeschossen. Dame Gueye (Le Mans) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lucas Bretelle mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
81'
Foul von Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain).
81'
Noa Boissé (Le Mans) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Vorbeigeschossen. Vitinha (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp.
79'
Ferran Torres (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Samuel Yohou (Le Mans).
78'
Lucas Digne (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Foul von William Harhouz (Le Mans).
78'
Vorbeigeschossen. Harold Voyer (Le Mans) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von William Harhouz nach einer Ecke.
78'
Ball abgeblockt. William Harhouz (Le Mans) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
78'
Ball pariert. Samuel Yohou (Le Mans) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Billal Brahimi mit einer Flanke.
77'
Ecke Le Mans. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Hernández.
77'
Wechsel Le Mans. Yasser Larouci kommt für Lucas Calodat.
75'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Yohou.
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75'
Ball abgeblockt. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
75'
Ball abgeblockt. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Warren Zaïre-Emery.
72'
Wechsel Le Mans. Antoine Rabillard kommt für Alexandre Lauray.
72'
Wechsel Le Mans. William Harhouz kommt für Louis Mafouta.
72'
Wechsel Paris Saint-Germain. Désiré Doué kommt für Achraf Hakimi.
71'
Dame Gueye (Le Mans) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Alexandre Lauray mit einem langen Ball.
70'
Ball abgeblockt. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Achraf Hakimi.
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69'
Ball abgeblockt. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
68'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Paris Saint-Germain und Le Mans ist 3:1. Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten rechts. Vorbereitet von Warren Zaïre-Emery.
66'
Vorbeigeschossen. Ferran Torres (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Warren Zaïre-Emery mit einem Steilpass.
66'
Wechsel Le Mans. Billal Brahimi kommt für Jean Vercruysse.
65'
Louis Mafouta (Le Mans) sieht eine Gelbe Karte.
65'
(Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Louis Mafouta (Le Mans).
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63'
Ferran Torres (Paris Saint-Germain) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Samuel Yohou (Le Mans).
61'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Paris Saint-Germain und Le Mans ist 2:1. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Standardsituation.
61'
Ball pariert. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
60'
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Jean Vercruysse (Le Mans).
59'
Wechsel Paris Saint-Germain. Khvicha Kvaratskhelia kommt für Mika Godts.
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59'
Wechsel Paris Saint-Germain. Vitinha kommt für Beraldo.
58'
Wechsel Paris Saint-Germain. Fabián Ruiz kommt für Dro Fernández.
58'
Wechsel Paris Saint-Germain. Warren Zaïre-Emery kommt für João Neves.
54'
VAR Entscheidung: Tor Paris Saint-Germain 1-1 Le Mans (Louis Mafouta).
54'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Paris Saint-Germain und Le Mans ist 1:1. Louis Mafouta (Le Mans) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Lucas Calodat mit einer Flanke.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
53'
Ball pariert. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Lucas Digne mit einem Steilpass.
52'
Mika Godts (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Foul von Lucas Bretelle (Le Mans).
52'
Foul von Illia Zabarnyi (Paris Saint-Germain).
52'
Dame Gueye (Le Mans) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Lucas Bretelle (Le Mans).
48'
Abseits Le Mans. Nicolas Kocik spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Louis Mafouta im Abseits.
47'
Dame Gueye (Le Mans) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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47'
Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Dame Gueye (Le Mans).
45'
Wechsel Le Mans. Dame Gueye kommt für Habib Diallo.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paris Saint-Germain und Le Mans ist 1:0.
47'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Abseits Le Mans. Harold Voyer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Habib Diallo im Abseits.
44'
Vorbeigeschossen. Ferran Torres (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Maghnes Akliouche.
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43'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Nicolas Kocik.
43'
Ball pariert. Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lucas Digne mit einer Flanke.
42'
Das Spiel läuft wieder.
41'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lucas Bretelle (Le Mans).
39'
Das Spiel läuft wieder.
38'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Habib Diallo (Le Mans).
38'
Ball abgeblockt. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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37'
Ferran Torres (Paris Saint-Germain) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Samuel Yohou (Le Mans).
35'
Mika Godts (Paris Saint-Germain) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Rayan Bamba (Le Mans).
34'
Vorbeigeschossen. Samuel Yohou (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
33'
Ecke Le Mans. Die Ecke wurde verursacht von Ferran Torres.
31'
Lucas Digne (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Foul von Rayan Bamba (Le Mans).
29'
Ecke Le Mans. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Hernández.
29'
Ball pariert. Louis Mafouta (Le Mans) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Habib Diallo.
28'
Ball pariert. Mika Godts (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
26'
Vorbeigeschossen. Jean Vercruysse (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
25'
Ecke Le Mans. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Hernández.
24'
Abseits Le Mans. Lucas Calodat spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Habib Diallo im Abseits.
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23'
Vorbeigeschossen. João Neves (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
19'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Paris Saint-Germain und Le Mans ist 1:0. Beraldo (Paris Saint-Germain) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten rechts.
16'
VAR Entscheidung: Elfmeter Paris Saint-Germain.
16'
Harold Voyer verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
14'
Abseits Le Mans. Lucas Bretelle spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Habib Diallo im Abseits.
12'
Abseits Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ferran Torres im Abseits.
12'
Vorbeigeschossen. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
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10'
Vorbeigeschossen. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Maghnes Akliouche.
9'
Ball abgeblockt. Lucas Digne (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Samuel Yohou (Le Mans).
6'
Vorbeigeschossen. Jean Vercruysse (Le Mans) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Alexandre Lauray.
2'
Lucas Digne (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Alexandre Lauray (Le Mans).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Paris Saint-Germain und Le Mans.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.