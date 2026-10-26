Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Lyon ist 2:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Lyon ist 2:0.
94'
Mika Godts (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Zachary Athekame (Olympique Lyon).
92'
Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Rémi Himbert (Olympique Lyon).
92'
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Kaïl Boudache (Olympique Lyon).
91'
Ball pariert. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Abner Vinícius.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Das Spiel läuft wieder.
91'
Wechsel Olympique Lyon. Rémi Himbert kommt für Tyler Morton aufgrund einer Verletzung.
90'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tyler Morton (Olympique Lyon).
89'
Ball abgeblockt. Noah Nartey (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zachary Athekame.
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88'
Senny Mayulu (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Abner Vinícius (Olympique Lyon).
84'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Lyon ist 2:0. Mika Godts (Paris Saint-Germain) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Quentin Ndjantou mit einem langen Ball nach einem Konter.
82'
Senny Mayulu (Paris Saint-Germain) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Moussa Niakhaté (Olympique Lyon).
81'
Wechsel Olympique Lyon. Kaïl Boudache kommt für Julien Duranville.
81'
Wechsel Paris Saint-Germain. Beraldo kommt für Désiré Doué.
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81'
Wechsel Paris Saint-Germain. Quentin Ndjantou kommt für Maghnes Akliouche.
80'
Vorbeigeschossen. Zachary Athekame (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Noah Nartey nach einer Ecke.
80'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Willian Pacho.
80'
Ball abgeblockt. Julien Duranville (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ruben Kluivert.
79'
Ball pariert. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Senny Mayulu.
76'
Wechsel Olympique Lyon. Ruben Kluivert kommt für Corentin Tolisso.
76'
Das Spiel läuft wieder.
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76'
Wechsel Olympique Lyon. Noah Nartey kommt für Khalis Merah.
75'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Vitinha (Paris Saint-Germain).
74'
Ernest Nuamah (Olympique Lyon) sieht eine Gelbe Karte.
74'
Vitinha (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Khalis Merah (Olympique Lyon).
72'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Lyon ist 1:0. Senny Mayulu (Paris Saint-Germain) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Mika Godts.
71'
Abseits Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Désiré Doué im Abseits.
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68'
Handspiel von Zachary Athekame (Olympique Lyon).
66'
Senny Mayulu (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Corentin Tolisso (Olympique Lyon).
65'
Wechsel Paris Saint-Germain. Senny Mayulu kommt für Ferran Torres.
65'
Wechsel Paris Saint-Germain. Lucas Hernández kommt für Warren Zaïre-Emery.
64'
Ball abgeblockt. Ferran Torres (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
61'
Vorbeigeschossen. Désiré Doué (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Fabián Ruiz.
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58'
Ball pariert. Moussa Niakhaté (Olympique Lyon) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ernest Nuamah mit einer Flanke.
58'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Willian Pacho.
57'
Ball pariert. Ferran Torres (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Désiré Doué mit einem Steilpass.
57'
Wechsel Paris Saint-Germain. Mika Godts kommt für João Neves.
56'
Ball pariert. Vitinha (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Achraf Hakimi.
54'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Tyler Morton.
54'
Ball abgeblockt. Désiré Doué (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fabián Ruiz.
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53'
Vorbeigeschossen. João Neves (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Achraf Hakimi.
52'
Das Spiel läuft wieder.
51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Moussa Niakhaté (Olympique Lyon).
51'
Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Foul von Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain).
51'
Moussa Niakhaté (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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49'
Foul von Zachary Athekame (Olympique Lyon).
46'
João Neves (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Corentin Tolisso (Olympique Lyon).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Lyon ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Abseits Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Désiré Doué im Abseits.
44'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Moussa Niakhaté.
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43'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Zachary Athekame.
43'
Ball pariert. Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Vitinha.
40'
Ferran Torres (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Abner Vinícius (Olympique Lyon).
40'
Ball pariert. Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von João Neves mit einem langen Ball.
37'
Foul von Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain).
37'
Zachary Athekame (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Ferran Torres (Paris Saint-Germain) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Corentin Tolisso (Olympique Lyon).
35'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Abner Vinícius.
34'
Foul von Tyler Morton (Olympique Lyon).
34'
Illia Zabarnyi (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Vorbeigeschossen. Désiré Doué (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Maghnes Akliouche.
33'
Vitinha (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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33'
Foul von Abner Vinícius (Olympique Lyon).
33'
Ball pariert. Zachary Athekame (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Tyler Morton.
32'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Vitinha.
31'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Matvey Safonov.
31'
Ball pariert. Julien Duranville (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ernest Nuamah.
31'
Vitinha (Paris Saint-Germain) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
Foul von Vitinha (Paris Saint-Germain).
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31'
Ernest Nuamah (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Zachary Athekame.
29'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Felix Bacher.
28'
Ball abgeblockt. Illia Zabarnyi (Paris Saint-Germain) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fabián Ruiz mit dem Kopf.
27'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Felix Bacher.
26'
Abseits Olympique Lyon. Julien Duranville spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Abner Vinícius im Abseits.
26'
Das Spiel läuft wieder.
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25'
Das Spiel ist unterbrochen (Paris Saint-Germain).
22'
Ball pariert. Ferran Torres (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von João Neves.
21'
Vorbeigeschossen. Ferran Torres (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von João Neves mit dem Kopf.
18'
Foul von Willian Pacho (Paris Saint-Germain).
18'
Zachary Athekame (Olympique Lyon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain).
17'
Tyler Morton (Olympique Lyon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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14'
Foul von Illia Zabarnyi (Paris Saint-Germain).
14'
Julien Duranville (Olympique Lyon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain).
12'
Felix Bacher (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ball pariert. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tyler Morton.
9'
Vorbeigeschossen. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Achraf Hakimi.
7'
Foul von João Neves (Paris Saint-Germain).
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7'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ball pariert. Désiré Doué (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Warren Zaïre-Emery.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Lyon.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.