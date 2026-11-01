Racing Straßburg

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Racing Strassburg und AJ Auxerre ist 5:1.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Racing Strassburg und AJ Auxerre ist 5:1.
97'
Foul von Jacobo Ortega (Racing Strassburg).
Werbung
97'
Axel Tuanzebe (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Vorbeigeschossen. Jeyland Mitchell (Racing Strassburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sebastian Nanasi mit einer Flanke nach einer Ecke.
96'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Senaya.
96'
Ball abgeblockt. Sebastian Nanasi (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pape Diop mit einem langen Ball.
Werbung
94'
Abseits Racing Strassburg. Samir El Mourabet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sebastian Nanasi im Abseits.
91'
Vorbeigeschossen. Karim Coulibaly (Racing Strassburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sebastian Nanasi mit einer Flanke nach einer Ecke.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Rayan Mandengue.
88'
Sebastian Nanasi (Racing Strassburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Rayan Mandengue (AJ Auxerre).
87'
Romain Faivre (AJ Auxerre) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
87'
Pape Diop (Racing Strassburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Romain Faivre (AJ Auxerre).
85'
5 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Racing Strassburg und AJ Auxerre ist 5:1. Gessime Yassine (Racing Strassburg) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Oso mit einer Flanke.
84'
Ball abgeblockt. Fredrik Oppegård (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
83'
Foul von Jacobo Ortega (Racing Strassburg).
83'
Axel Tuanzebe (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ball pariert. Romain Faivre (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Arthur Piedfort.
Werbung
81'
Foul von Samir El Mourabet (Racing Strassburg).
81'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Sebastian Nanasi (Racing Strassburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Romain Faivre (AJ Auxerre).
78'
Wechsel Racing Strassburg. Jacobo Ortega kommt für Conrad Harder.
78'
Wechsel Racing Strassburg. Pape Diop kommt für Dário Essugo.
77'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Racing Strassburg und AJ Auxerre ist 4:1. Gessime Yassine (Racing Strassburg) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Sebastian Nanasi.
Werbung
74'
Lamfia Dioubaté (AJ Auxerre) sieht die Rote Karte.
74'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Lamfia Dioubaté (AJ Auxerre).
73'
Wechsel AJ Auxerre. Youssef Khoudda kommt für Naouirou Ahamada.
72'
Paul Nardi (AJ Auxerre) sieht eine Gelbe Karte.
72'
Foul von Diogo Sousa (Racing Strassburg).
72'
Paul Nardi (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
68'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Racing Strassburg und AJ Auxerre ist 3:1. Cameron Archer (AJ Auxerre) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Romain Faivre mit dem Kopf.
66'
Wechsel Racing Strassburg. Jeyland Mitchell kommt für Ismaël Doukouré.
66'
Wechsel Racing Strassburg. Diogo Sousa kommt für Giovanni Reyna.
65'
Vorbeigeschossen. Ismaël Doukouré (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
65'
Ball abgeblockt. Sebastian Nanasi (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giovanni Reyna.
64'
Giovanni Reyna (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Arthur Piedfort (AJ Auxerre).
Werbung
63'
Wechsel AJ Auxerre. Marvin Senaya kommt für Christ Makosso.
63'
Wechsel AJ Auxerre. Rayan Mandengue kommt für Lamine Sy.
63'
Wechsel AJ Auxerre. Lamfia Dioubaté kommt für Kévin Danois.
63'
Wechsel AJ Auxerre. Arthur Piedfort kommt für Danny Namaso.
62'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Racing Strassburg und AJ Auxerre ist 3:0. Conrad Harder (Racing Strassburg) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss oben rechts.
60'
Christ Makosso (AJ Auxerre) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Elfmeter für Racing Strassburg. Gessime Yassine wurde im Strafraum gefoult.
Werbung
60'
Christ Makosso verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
59'
Wechsel Racing Strassburg. Sebastian Nanasi kommt für Martial Godo.
58'
Ball abgeblockt. Samir El Mourabet (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
57'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Oppegård.
55'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Racing Strassburg und AJ Auxerre ist 2:0. Martial Godo (Racing Strassburg) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Gessime Yassine nach einem Konter.
53'
Handspiel von Lamine Sy (AJ Auxerre).
50'
Conrad Harder (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
50'
Foul von Axel Tuanzebe (AJ Auxerre).
49'
Vorbeigeschossen. Naouirou Ahamada (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Danny Namaso.
49'
Foul von Conrad Harder (Racing Strassburg).
49'
Clément Akpa (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Martial Godo (Racing Strassburg).
48'
Christ Makosso (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Lucas Høgsberg (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
47'
Foul von Danny Namaso (AJ Auxerre).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Racing Strassburg und AJ Auxerre ist 1:0.
47'
Foul von Dário Essugo (Racing Strassburg).
47'
Clément Akpa (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Lucas Høgsberg (Racing Strassburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Danny Namaso (AJ Auxerre).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
44'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Clément Akpa.
44'
Ball abgeblockt. Giovanni Reyna (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Martial Godo.
43'
Vorbeigeschossen. Gessime Yassine (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Conrad Harder nach einem Konter.
41'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Racing Strassburg und AJ Auxerre ist 1:0. Dário Essugo (Racing Strassburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Oso.
41'
Ball abgeblockt. Martial Godo (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
41'
Samir El Mourabet (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Cameron Archer (AJ Auxerre).
Werbung
39'
Lamine Sy (AJ Auxerre) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Martial Godo (Racing Strassburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Lamine Sy (AJ Auxerre).
37'
Samir El Mourabet (Racing Strassburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Fredrik Oppegård (AJ Auxerre).
36'
Ismaël Doukouré (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Danny Namaso (AJ Auxerre).
Werbung
33'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Fredrik Oppegård (AJ Auxerre).
30'
Vorbeigeschossen. Romain Faivre (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Danny Namaso.
28'
Martial Godo (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Christ Makosso (AJ Auxerre).
27'
Vorbeigeschossen. Martial Godo (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Conrad Harder nach einem Konter.
24'
Foul von Conrad Harder (Racing Strassburg).
Werbung
24'
Axel Tuanzebe (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Abseits Racing Strassburg. Samir El Mourabet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Martial Godo im Abseits.
21'
Abseits Racing Strassburg. Gessime Yassine spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Martial Godo im Abseits.
20'
Foul von Giovanni Reyna (Racing Strassburg).
20'
Lamine Sy (AJ Auxerre) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
19'
Vorbeigeschossen. Ismaël Doukouré (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
18'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Romain Faivre.
Werbung
18'
Ball abgeblockt. Giovanni Reyna (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
16'
Conrad Harder (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Kévin Danois (AJ Auxerre).
16'
Foul von Gessime Yassine (Racing Strassburg).
16'
Fredrik Oppegård (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Samir El Mourabet (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Clément Akpa (AJ Auxerre).
Werbung
12'
Vorbeigeschossen. Cameron Archer (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Romain Faivre.
9'
Foul von Conrad Harder (Racing Strassburg).
9'
Clément Akpa (AJ Auxerre) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ball pariert. Gessime Yassine (Racing Strassburg) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Martial Godo mit einer Flanke.
2'
Vorbeigeschossen. Conrad Harder (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Racing Strassburg und AJ Auxerre.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.