Racing Straßburg

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Racing Strassburg und Paris Saint-Germain ist 1:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Racing Strassburg und Paris Saint-Germain ist 1:3.
95'
Vorbeigeschossen. Dário Essugo (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Giovanni Reyna.
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93'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Racing Strassburg und Paris Saint-Germain ist 1:3. Désiré Doué (Paris Saint-Germain) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Ferran Torres nach einer Standardsituation.
92'
Ferran Torres (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Yaya Diémé (Racing Strassburg).
92'
Foul von Ferran Torres (Paris Saint-Germain).
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92'
Oso (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Das Spiel läuft wieder.
91'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Genesis Antwi (Racing Strassburg).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball pariert. Désiré Doué (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matvey Safonov mit einem langen Ball.
90'
Vorbeigeschossen. Karim Coulibaly (Racing Strassburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dário Essugo mit einer Flanke.
90'
Foul von Désiré Doué (Paris Saint-Germain).
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90'
Sam Amo-Ameyaw (Racing Strassburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Nuno Mendes kann verletzungsbedingt nicht weiterspielen. Paris Saint-Germain hat das Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft und kann folglich nicht auffüllen..
85'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Racing Strassburg und Paris Saint-Germain ist 1:2. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
83'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Jeyland Mitchell.
83'
Wechsel Racing Strassburg. Jacobo Ortega kommt für Conrad Harder.
83'
Wechsel Racing Strassburg. Yaya Diémé kommt für Gessime Yassine.
81'
Ball abgeblockt. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Achraf Hakimi.
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80'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Karim Coulibaly.
80'
Ball abgeblockt. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Illia Zabarnyi mit einem langen Ball.
79'
Vorbeigeschossen. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Vitinha nach einer Standardsituation.
78'
Dário Essugo (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Dário Essugo (Racing Strassburg).
77'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Racing Strassburg und Paris Saint-Germain ist 1:1. Illia Zabarnyi (Paris Saint-Germain) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Ousmane Dembélé mit einer Flanke nach einer Ecke.
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77'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Oso.
76'
Conrad Harder (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Conrad Harder (Racing Strassburg).
76'
Ball pariert. Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ousmane Dembélé.
75'
Wechsel Racing Strassburg. Samir El Mourabet kommt für Pape Diop.
72'
Elfmeter verschossen! Schlecht geschossener Elfmeter von Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain). Der Schuss erfolgt mit dem rechten Fuss doch der Ball geht knapp links vorbei. Man kann Ousmane Dembélé die Enttäuschung ansehen.
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70'
VAR Entscheidung: Elfmeter Paris Saint-Germain.
69'
Das Spiel läuft wieder.
69'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pape Diop (Racing Strassburg).
69'
Pape Diop verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
69'
Ball abgeblockt. Désiré Doué (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vitinha mit einem langen Ball.
68'
Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Dário Essugo (Racing Strassburg).
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68'
Ball pariert. Jeyland Mitchell (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
68'
Ball abgeblockt. Jeyland Mitchell (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
68'
Ball pariert. Karim Coulibaly (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
67'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Matvey Safonov.
67'
Ball pariert. Conrad Harder (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Sam Amo-Ameyaw.
67'
Ball pariert. Gessime Yassine (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
64'
Ferran Torres (Paris Saint-Germain) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Foul von Oso (Racing Strassburg).
63'
Wechsel Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé kommt für Khvicha Kvaratskhelia.
63'
Wechsel Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi kommt für João Neves.
63'
Foul von Désiré Doué (Paris Saint-Germain).
63'
Dário Essugo (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Dário Essugo (Racing Strassburg).
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60'
Wechsel Racing Strassburg. Sam Amo-Ameyaw kommt für Fabio Baldé aufgrund einer Verletzung.
60'
Das Spiel läuft wieder.
59'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Fabio Baldé (Racing Strassburg).
55'
Ball abgeblockt. Désiré Doué (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vitinha.
54'
Wechsel Paris Saint-Germain. Vitinha kommt für Beraldo.
54'
Wechsel Paris Saint-Germain. Désiré Doué kommt für Dro Fernández.
53'
Wechsel Paris Saint-Germain. Nuno Mendes kommt für Lucas Digne.
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50'
Abseits Racing Strassburg. Conrad Harder spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gessime Yassine im Abseits.
50'
Ball pariert. Conrad Harder (Racing Strassburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Fabio Baldé mit einer Flanke.
49'
Dro Fernández (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Dário Essugo (Racing Strassburg).
48'
Foul von João Neves (Paris Saint-Germain).
48'
Oso (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Vorbeigeschossen. Conrad Harder (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Genesis Antwi.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Racing Strassburg und Paris Saint-Germain ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ball pariert. Pape Diop (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Conrad Harder.
41'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Pape Diop.
40'
Abseits Racing Strassburg. Filip Jörgensen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fabio Baldé im Abseits.
37'
Lucas Digne (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Gessime Yassine (Racing Strassburg).
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36'
Ball pariert. Dro Fernández (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Khvicha Kvaratskhelia.
33'
Matvey Safonov (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Conrad Harder (Racing Strassburg).
33'
Vorbeigeschossen. Fabio Baldé (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Oso.
31'
Foul von Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain).
31'
Pape Diop (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ball abgeblockt. Beraldo (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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27'
Ball abgeblockt. Lucas Digne (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
27'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Pape Diop.
26'
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Genesis Antwi (Racing Strassburg).
25'
Foul von Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain).
25'
Oso (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ball pariert. Oso (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Karim Coulibaly mit dem Kopf.
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18'
Dro Fernández (Paris Saint-Germain) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Gessime Yassine (Racing Strassburg).
17'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Racing Strassburg und Paris Saint-Germain ist 1:0. Giovanni Reyna (Racing Strassburg) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten rechts. Vorbereitet von Gessime Yassine.
16'
Vorbeigeschossen. Giovanni Reyna (Racing Strassburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Oso mit einer Flanke nach einer Ecke.
16'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Warren Zaïre-Emery.
15'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Illia Zabarnyi.
14'
Ball abgeblockt. Gessime Yassine (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jeyland Mitchell.
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12'
Vorbeigeschossen. Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Beraldo nach einer Ecke.
12'
Vorbeigeschossen. Beraldo (Paris Saint-Germain) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Khvicha Kvaratskhelia mit einer Flanke nach einer Ecke.
11'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Filip Jörgensen.
11'
Ball pariert. Ferran Torres (Paris Saint-Germain) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lucas Digne mit einer Flanke.
9'
Vorbeigeschossen. Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dro Fernández mit einem Steilpass.
4'
Vorbeigeschossen. Fabio Baldé (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Conrad Harder.
2'
Vorbeigeschossen. Dário Essugo (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Conrad Harder.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Racing Strassburg und Paris Saint-Germain.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.