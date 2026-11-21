Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen RC Lens und FC Toulouse ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RC Lens und FC Toulouse ist 1:1.
94'
Foul von Abdallah Sima (RC Lens).
Werbung
94'
Rasmus Nicolaisen (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Saud Abdulhamid (RC Lens).
93'
Alexis Vossah (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Wechsel FC Toulouse. Alexis Vossah kommt für Thomas Jørgensen.
Werbung
91'
Wechsel RC Lens. Michal Skóras kommt für Florian Sotoca.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball abgeblockt. Yacine Titraoui (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
90'
Ball abgeblockt. Samson Baidoo (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
90'
Abdallah Sima (RC Lens) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Florian Sotoca.
90'
Ball abgeblockt. Florian Sotoca (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samson Baidoo.
90'
Vorbeigeschossen. Samson Baidoo (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke.
Werbung
89'
Vorbeigeschossen. Matthieu Udol (RC Lens) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
89'
Vorbeigeschossen. Abdallah Sima (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke nach einer Ecke.
88'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Guillaume Restes.
88'
Ball pariert. Abdallah Sima (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einem langen Ball.
86'
Ball pariert. Casper Tengstedt (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
85'
Yacine Titraoui (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Aron Dønnum (FC Toulouse).
Werbung
85'
Vorbeigeschossen. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Florian Sotoca.
83'
Matthieu Udol (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Casper Tengstedt (FC Toulouse).
83'
Ecke FC Toulouse. Die Ecke wurde verursacht von Matthieu Udol.
82'
Vorbeigeschossen. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
81'
Wechsel FC Toulouse. Aron Dønnum kommt für Jacen Russell-Rowe.
80'
Yacine Titraoui (RC Lens) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
80'
Foul von Cristian Cásseres (FC Toulouse).
79'
Jean-Clair Todibo (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Sion Oppong (FC Toulouse).
78'
Ball pariert. Ismaëlo Ganiou (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke.
77'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Guillaume Restes.
77'
Ball pariert. Matthieu Udol (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Amadou Haidara.
76'
Vorbeigeschossen. Matthieu Udol (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke nach einer Ecke.
Werbung
75'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Guillaume Restes.
75'
Ball pariert. Florian Sotoca (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Saud Abdulhamid mit dem Kopf.
73'
Ball pariert. Thomas Jørgensen (FC Toulouse) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
72'
Ecke FC Toulouse. Die Ecke wurde verursacht von Saud Abdulhamid.
72'
Wechsel RC Lens. Ismaëlo Ganiou kommt für Jhoanner Chávez.
70'
Ecke FC Toulouse. Die Ecke wurde verursacht von Jean-Clair Todibo.
64'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Christ Tapé.
Werbung
63'
Wechsel FC Toulouse. Sion Oppong kommt für Santiago Hidalgo.
62'
Amadou Haidara (RC Lens) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Foul von Amadou Haidara (RC Lens).
62'
Cristian Cásseres (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Matthieu Udol (RC Lens) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Thomas Jørgensen (FC Toulouse).
61'
Foul von Amadou Haidara (RC Lens).
Werbung
61'
Thomas Jørgensen (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Wechsel RC Lens. Abdallah Sima kommt für Mezian Mesloub.
59'
Wechsel RC Lens. Saud Abdulhamid kommt für Ruben Aguilar.
59'
Wechsel RC Lens. Amadou Haidara kommt für Michaël Cuisance.
56'
Vorbeigeschossen. Matthieu Udol (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Florian Thauvin.
55'
Vorbeigeschossen. Santiago Hidalgo (FC Toulouse) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Seny Koumbassa mit einem langen Ball.
54'
Foul von Yacine Titraoui (RC Lens).
Werbung
54'
Santiago Hidalgo (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ruben Aguilar (RC Lens) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Niko Sigur (FC Toulouse).
53'
Ball pariert. Jacen Russell-Rowe (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Santiago Hidalgo.
52'
Foul von Jhoanner Chávez (RC Lens).
52'
Thomas Jørgensen (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Yacine Titraoui (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
49'
Foul von Cristian Cásseres (FC Toulouse).
48'
Ball abgeblockt. Santiago Hidalgo (FC Toulouse) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thomas Jørgensen.
47'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen RC Lens und FC Toulouse ist 1:1. Michaël Cuisance (RC Lens) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte unter die Latte.
45'
Wechsel FC Toulouse. Seny Koumbassa kommt für Mark McKenzie.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RC Lens und FC Toulouse ist 0:1.
47'
Ball pariert. Mezian Mesloub (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Florian Thauvin.
46'
Foul von Florian Sotoca (RC Lens).
Werbung
46'
Mark McKenzie (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Santiago Hidalgo (FC Toulouse) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Matthieu Udol (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Santiago Hidalgo (FC Toulouse).
39'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen RC Lens und FC Toulouse ist 0:1. Jacen Russell-Rowe (FC Toulouse) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum unten rechts.
39'
Ball pariert. Casper Tengstedt (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Santiago Hidalgo.
Werbung
38'
Abseits RC Lens. Matthieu Udol spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Florian Thauvin im Abseits.
38'
Jhoanner Chávez (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Jacen Russell-Rowe (FC Toulouse).
36'
Florian Thauvin (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Cristian Cásseres (FC Toulouse).
34'
Das Spiel läuft wieder.
33'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Rasmus Nicolaisen (FC Toulouse).
Werbung
33'
Florian Thauvin (RC Lens) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
Foul von Florian Thauvin (RC Lens).
33'
Rasmus Nicolaisen (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Florian Thauvin (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Niko Sigur (FC Toulouse).
29'
Ecke FC Toulouse. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Aguilar.
29'
Ecke FC Toulouse. Die Ecke wurde verursacht von Jhoanner Chávez.
Werbung
28'
Niko Sigur (FC Toulouse) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Michaël Cuisance (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Niko Sigur (FC Toulouse).
27'
Foul von Florian Sotoca (RC Lens).
27'
Niko Sigur (FC Toulouse) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Jhoanner Chávez (RC Lens).
23'
Thomas Jørgensen (FC Toulouse) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
22'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Mark McKenzie.
22'
Florian Thauvin (RC Lens) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Cristian Cásseres (FC Toulouse).
19'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Ismaïl Diallo.
18'
Ruben Aguilar (RC Lens) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Christ Tapé (FC Toulouse).
16'
Vorbeigeschossen. Mezian Mesloub (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Matthieu Udol.
Werbung
13'
Ball abgeblockt. Jacen Russell-Rowe (FC Toulouse) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Casper Tengstedt mit einer Flanke.
9'
Jhoanner Chávez (RC Lens) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Thomas Jørgensen (FC Toulouse).
8'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Mark McKenzie.
7'
Das Spiel läuft wieder.
7'
Das Spiel ist unterbrochen (RC Lens).
6'
Vorbeigeschossen. Santiago Hidalgo (FC Toulouse) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Cristian Cásseres mit dem Kopf.
Werbung
5'
Ball pariert. Mezian Mesloub (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Florian Sotoca mit dem Kopf.
5'
Vorbeigeschossen. Mezian Mesloub (RC Lens) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ruben Aguilar mit einer Flanke nach einer Ecke.
4'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Guillaume Restes.
4'
Ball pariert. Florian Sotoca (RC Lens) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke.
4'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Cristian Cásseres.
4'
Ball abgeblockt. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mezian Mesloub.
3'
Abseits RC Lens. Jean-Clair Todibo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Florian Thauvin im Abseits.
Werbung
1'
Foul von Ruben Aguilar (RC Lens).
1'
Santiago Hidalgo (FC Toulouse) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen RC Lens und FC Toulouse.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.