Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen RC Lens und Olympique Marseille ist 1:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RC Lens und Olympique Marseille ist 1:2.
95'
Foul von Igor Paixão (Olympique Marseille).
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95'
Ruben Aguilar (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Michaël Cuisance.
92'
Jeffrey de Lange (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte.
92'
CJ Egan-Riley (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Junior Kadile (RC Lens).
91'
Vorbeigeschossen. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
91'
Wechsel Olympique Marseille. Geoffrey Kondogbia kommt für Tochukwu Nnadi.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Igor Paixão (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Jean-Clair Todibo (RC Lens).
89'
Vorbeigeschossen. Angel Gomes (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Igor Paixão.
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88'
Wechsel RC Lens. Michal Skóras kommt für Saud Abdulhamid.
87'
Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Mezian Mesloub (RC Lens).
85'
Wechsel RC Lens. Junior Kadile kommt für Florian Sotoca.
85'
Wechsel RC Lens. Ruben Aguilar kommt für Jonathan Gradit.
83'
Foul von Keyliane Abdallah (Olympique Marseille).
83'
Florian Sotoca (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen RC Lens und Olympique Marseille ist 1:2. Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum unten rechts.
82'
Ball abgeblockt. Amine Gouiri (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Igor Paixão.
81'
Amine Gouiri (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte.
81'
Foul von Igor Paixão (Olympique Marseille).
81'
Jonathan Gradit (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Yacine Titraoui (RC Lens) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Timothy Weah (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Foul von Yacine Titraoui (RC Lens).
78'
Wechsel Olympique Marseille. Angel Gomes kommt für Himad Abdelli.
78'
Wechsel Olympique Marseille. Keyliane Abdallah kommt für Amine Harit.
76'
Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Florian Thauvin (RC Lens).
73'
Amine Harit (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Matthieu Udol (RC Lens).
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72'
Ball pariert. Matthieu Udol (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Michaël Cuisance mit einem Steilpass.
70'
Amine Gouiri (Olympique Marseille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Saud Abdulhamid (RC Lens).
68'
Wechsel RC Lens. Michaël Cuisance kommt für Amadou Haidara.
68'
Wechsel RC Lens. Mezian Mesloub kommt für Thorgan Hazard.
67'
Foul von Ulisses Garcia (Olympique Marseille).
67'
Saud Abdulhamid (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Gradit.
64'
Vorbeigeschossen. Amine Harit (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
63'
Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Amadou Haidara (RC Lens).
61'
Ball pariert. Matthieu Udol (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Florian Sotoca mit einer Flanke.
60'
Foul von Nayef Aguerd (Olympique Marseille).
60'
Thorgan Hazard (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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58'
Amine Gouiri (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Jonathan Gradit (RC Lens).
57'
Ball pariert. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Timothy Weah mit einer Flanke.
55'
Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Thorgan Hazard (RC Lens).
55'
Vorbeigeschossen. Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Amine Gouiri.
53'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Gradit.
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53'
Ball abgeblockt. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Himad Abdelli.
46'
Vorbeigeschossen. Yacine Titraoui (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Saud Abdulhamid.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RC Lens und Olympique Marseille ist 1:1.
47'
Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Yacine Titraoui (RC Lens).
47'
Vorbeigeschossen. Amadou Haidara (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
46'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Jeffrey de Lange.
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46'
Ball pariert. Yacine Titraoui (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
41'
Vorbeigeschossen. Saud Abdulhamid (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
39'
Ball pariert. Amine Harit (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Amine Gouiri.
37'
Abseits RC Lens. Amadou Haidara spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Florian Thauvin im Abseits.
37'
Vorbeigeschossen. Himad Abdelli (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nayef Aguerd nach einer Ecke.
36'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Samson Baidoo.
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35'
Himad Abdelli (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Jean-Clair Todibo (RC Lens).
35'
Ball abgeblockt. Amine Gouiri (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tochukwu Nnadi.
33'
Foul von Ulisses Garcia (Olympique Marseille).
33'
Saud Abdulhamid (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Saud Abdulhamid.
31'
Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Foul von Jean-Clair Todibo (RC Lens).
27'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Timothy Weah.
26'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Jean-Clair Todibo.
25'
Amine Gouiri (Olympique Marseille) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz. Vorbereitet von Igor Paixão mit einer Flanke.
24'
Ball pariert. Yacine Titraoui (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Florian Sotoca.
23'
Vorbeigeschossen. Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, aber der Ball geht links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
23'
Igor Paixão (Olympique Marseille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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23'
Foul von Jonathan Gradit (RC Lens).
20'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen RC Lens und Olympique Marseille ist 1:1. Florian Thauvin (RC Lens) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Florian Sotoca mit einer Flanke.
19'
Foul von Himad Abdelli (Olympique Marseille).
19'
Florian Sotoca (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Vorbeigeschossen. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ulisses Garcia.
14'
Foul von Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille).
14'
Florian Sotoca (RC Lens) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Tochukwu Nnadi.
11'
Vorbeigeschossen. Matthieu Udol (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke.
9'
Ball abgeblockt. Jean-Clair Todibo (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
9'
Ball abgeblockt. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thorgan Hazard.
7'
Vorbeigeschossen. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Matthieu Udol mit einer Flanke.
6'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Jeffrey de Lange.
6'
Ball pariert. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Florian Sotoca.
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4'
Foul von Yacine Titraoui (RC Lens).
4'
Tochukwu Nnadi (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen RC Lens und Olympique Marseille ist 0:1. Amine Gouiri (Olympique Marseille) trifft mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, in die Tormitte.
1'
Ball abgeblockt. Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Igor Paixão mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen RC Lens und Olympique Marseille.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.