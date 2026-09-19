Tor! Der Spielstand zwischen SCO Angers und ES Troyes ist 1:0. Prosper Peter (SCO Angers) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Amine Sbaï mit einer Flanke.
41'
Vorbeigeschossen. Jim Allevinah (SCO Angers) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Joseph Kalulu mit einem langen Ball.
38'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Carlens Arcus.
Werbung
37'
Vorbeigeschossen. Timothé Nkada (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Dermane Karim.
35'
Iron Gomis (ES Troyes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Jim Allevinah (SCO Angers) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Iron Gomis (ES Troyes).
Werbung
32'
Jim Allevinah (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Iron Gomis (ES Troyes).
31'
Vorbeigeschossen. Jim Allevinah (SCO Angers) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Amine Sbaï.
30'
Vorbeigeschossen. Dermane Karim (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
29'
Ball abgeblockt. Mouhamed Diop (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jérémy Le Douaron.
28'
Ball abgeblockt. Timothé Nkada (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junior Diaz mit einem langen Ball.
27'
Abseits ES Troyes. Anis Ouzenadji spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jérémy Le Douaron im Abseits.
Werbung
26'
Foul von Jim Allevinah (SCO Angers).
26'
Iron Gomis (ES Troyes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ball pariert. Jim Allevinah (SCO Angers) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Joseph Kalulu mit einer Flanke.
20'
Prosper Peter (SCO Angers) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Noah Donkor (ES Troyes).
19'
Vorbeigeschossen. Jérémy Le Douaron (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Antoine Mille mit einer Flanke nach einer Ecke.
18'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Ousmane Camara.
Werbung
18'
Ball abgeblockt. Iron Gomis (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
18'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Anthony Lopes.
18'
Ball pariert. Jérémy Le Douaron (ES Troyes) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Antoine Mille mit einer Flanke.
17'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Branco van den Boomen.
17'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Yassin Belkhdim.
15'
Foul von Amine El Ouazzani (SCO Angers).
15'
Anis Ouzenadji (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
14'
Ousmane Camara (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Junior Diaz (ES Troyes).
13'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Amine El Ouazzani.
13'
Foul von Amine Sbaï (SCO Angers).
13'
Noah Donkor (ES Troyes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Ball pariert. Antoine Mille (ES Troyes) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jérémy Le Douaron.
9'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Joseph Kalulu.
Werbung
8'
Ball abgeblockt. Prosper Peter (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Branco van den Boomen.
8'
Vorbeigeschossen. Branco van den Boomen (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
8'
Ball abgeblockt. Jim Allevinah (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amine El Ouazzani.
6'
Foul von Yassin Belkhdim (SCO Angers).
6'
Antoine Mille (ES Troyes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Handspiel von Joseph Kalulu (SCO Angers).
4'
Vorbeigeschossen. Timothé Nkada (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Anis Ouzenadji.
Werbung
3'
Jim Allevinah (SCO Angers) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Dermane Karim (ES Troyes).
2'
Ecke ES Troyes. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Lefort.
2'
Ball abgeblockt. Iron Gomis (ES Troyes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jérémy Le Douaron.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SCO Angers und ES Troyes.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.