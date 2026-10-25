Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SCO Angers und FC Lorient ist 0:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SCO Angers und FC Lorient ist 0:0.
93'
Ball pariert. Jim Allevinah (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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91'
Vorbeigeschossen. Arthur Avom (FC Lorient) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke SCO Angers. Die Ecke wurde verursacht von Srdjan Kuzmic.
89'
Abseits FC Lorient. Mamadou Koné spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Srdjan Kuzmic im Abseits.
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88'
Wechsel FC Lorient. Isak Jensen kommt für Jean-Victor Makengo.
88'
Wechsel FC Lorient. Srdjan Kuzmic kommt für Dembo Sylla.
87'
Abseits SCO Angers. Jordan Lefort spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Usman Simbakoli im Abseits.
85'
Nathaniel Adjei (FC Lorient) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Foul von Nathaniel Adjei (FC Lorient).
85'
Harouna Djibirin (SCO Angers) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Handspiel von Jim Allevinah (SCO Angers).
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84'
Wechsel SCO Angers. Harouna Djibirin kommt für Amine Sbaï.
83'
Wechsel SCO Angers. Usman Simbakoli kommt für Prosper Peter.
79'
Noah Cadiou (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Branco van den Boomen (SCO Angers).
79'
Abseits SCO Angers. Haris Belkebla spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Joseph Kalulu im Abseits.
77'
Ecke SCO Angers. Die Ecke wurde verursacht von Yvon Mvogo.
77'
Ball pariert. Amine Sbaï (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Prosper Peter.
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77'
Ecke SCO Angers. Die Ecke wurde verursacht von Arsène Kouassi.
75'
Handspiel von Arsène Kouassi (FC Lorient).
75'
Gabin Bernardeau (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Amine Sbaï (SCO Angers).
74'
Ecke SCO Angers. Die Ecke wurde verursacht von Arsène Kouassi.
73'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Haris Belkebla.
73'
Ball abgeblockt. Isaak Touré (FC Lorient) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gabin Bernardeau.
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71'
(FC Lorient) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Rückpass von Anthony Lopes (SCO Angers).
70'
Vorbeigeschossen. Isaak Touré (FC Lorient) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Arthur Avom mit einer Flanke nach einer Ecke.
69'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Joseph Kalulu.
69'
Abseits SCO Angers. Haris Belkebla spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Prosper Peter im Abseits.
67'
Vorbeigeschossen. Amine Sbaï (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Joseph Kalulu.
62'
Das Spiel läuft wieder.
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61'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Branco van den Boomen (SCO Angers).
59'
Wechsel FC Lorient. Gabin Bernardeau kommt für Souleymane Faye.
59'
Wechsel FC Lorient. Mamadou Koné kommt für Ibrahima Baldé.
58'
Ball pariert. Amine Sbaï (SCO Angers) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Prosper Peter.
57'
Handspiel von Branco van den Boomen (SCO Angers).
56'
Foul von Dembo Sylla (FC Lorient).
56'
Joseph Kalulu (SCO Angers) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Dembo Sylla (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Amine Sbaï (SCO Angers).
51'
Foul von Isaak Touré (FC Lorient).
51'
Jim Allevinah (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Montassar Talbi (FC Lorient) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Arthur Avom mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
49'
Jean-Victor Makengo (FC Lorient) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Haris Belkebla (SCO Angers).
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47'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Lefort.
47'
Ball abgeblockt. Ibrahima Baldé (FC Lorient) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arsène Kouassi.
45'
Wechsel SCO Angers. Haris Belkebla kommt für Yassin Belkhdim.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SCO Angers und FC Lorient ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Jean-Victor Makengo (FC Lorient) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Branco van den Boomen (SCO Angers).
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43'
Foul von Ibrahima Baldé (FC Lorient).
43'
Jordan Lefort (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Vorbeigeschossen. Amine Sbaï (SCO Angers) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
41'
Vorbeigeschossen. Jean-Victor Makengo (FC Lorient) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Noah Cadiou.
38'
Ibrahima Baldé (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Ousmane Camara (SCO Angers).
38'
Foul von Nathaniel Adjei (FC Lorient).
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38'
Amine Sbaï (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Vorbeigeschossen. Montassar Talbi (FC Lorient) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Arthur Avom mit einer Flanke nach einer Ecke.
37'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Lefort.
34'
Foul von Montassar Talbi (FC Lorient).
34'
Lilian Raolisoa (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Yassin Belkhdim (SCO Angers) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
Isaak Touré (FC Lorient) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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33'
Foul von Yassin Belkhdim (SCO Angers).
32'
Abseits SCO Angers. Amine Sbaï spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Joseph Kalulu im Abseits.
31'
Vorbeigeschossen. Isaak Touré (FC Lorient) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Arsène Kouassi mit einer Flanke nach einer Ecke.
30'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Lilian Raolisoa.
29'
Arthur Avom (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Yassin Belkhdim (SCO Angers).
28'
Wechsel SCO Angers. Jim Allevinah kommt für Amine El Ouazzani aufgrund einer Verletzung.
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28'
Das Spiel läuft wieder.
27'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Amine El Ouazzani (SCO Angers).
25'
Ecke SCO Angers. Die Ecke wurde verursacht von Yvon Mvogo.
25'
Ball pariert. Amine El Ouazzani (SCO Angers) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Branco van den Boomen.
24'
Vorbeigeschossen. Ibrahima Baldé (FC Lorient) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Arsène Kouassi mit einer Flanke nach einer Ecke.
23'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Carlens Arcus.
19'
Vorbeigeschossen. Amine El Ouazzani (SCO Angers) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Joseph Kalulu mit einer Flanke.
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12'
Ecke SCO Angers. Die Ecke wurde verursacht von Yvon Mvogo.
12'
Ball pariert. Amine Sbaï (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joseph Kalulu.
10'
Foul von Yassin Belkhdim (SCO Angers).
10'
Souleymane Faye (FC Lorient) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Prosper Peter (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Isaak Touré (FC Lorient).
6'
Vorbeigeschossen. Ibrahima Baldé (FC Lorient) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz links im Fünfmeterraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Arsène Kouassi mit einer Flanke nach einer Ecke.
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6'
Ecke FC Lorient. Die Ecke wurde verursacht von Carlens Arcus.
4'
Foul von Carlens Arcus (SCO Angers).
4'
Souleymane Faye (FC Lorient) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Handspiel von Dembo Sylla (FC Lorient).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SCO Angers und FC Lorient.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.