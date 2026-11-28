Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SCO Angers und RC Lens ist 2:5.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SCO Angers und RC Lens ist 2:5.
94'
Andrija Bulatovic (RC Lens) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Florian Sotoca.
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92'
Franjo Ivanovic (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Lilian Raolisoa (SCO Angers).
91'
Foul von Florian Sotoca (RC Lens).
91'
Ousmane Camara (SCO Angers) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel SCO Angers. Jim Allevinah kommt für Prosper Peter.
89'
Franjo Ivanovic (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Harouna Djibirin (SCO Angers).
86'
Foul von Franjo Ivanovic (RC Lens).
86'
Lilian Raolisoa (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel RC Lens. Andrija Bulatovic kommt für Amadou Haidara.
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84'
Wechsel RC Lens. Franjo Ivanovic kommt für Abdallah Sima.
83'
Wechsel SCO Angers. Carlens Arcus kommt für Joseph Kalulu.
82'
Wechsel SCO Angers. Louis Mouton kommt für Amine El Ouazzani.
82'
Wechsel SCO Angers. Harouna Djibirin kommt für Branco van den Boomen.
81'
2 : 5
Tor! Der Spielstand zwischen SCO Angers und RC Lens ist 2:5. Abdallah Sima (RC Lens) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Florian Sotoca mit einer Flanke.
79'
Vorbeigeschossen. Amine El Ouazzani (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Amine Sbaï.
76'
2 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen SCO Angers und RC Lens ist 2:4. Abdallah Sima (RC Lens) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einem Steilpass.
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75'
Abdallah Sima (RC Lens) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Ousmane Camara (SCO Angers).
74'
Wechsel RC Lens. Ismaëlo Ganiou kommt für Jean-Clair Todibo.
73'
Wechsel SCO Angers. Amine Sbaï kommt für Emmanuel Biumla.
73'
Foul von Florian Sotoca (RC Lens).
73'
Emmanuel Biumla (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Handspiel von Florian Thauvin (RC Lens).
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70'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen SCO Angers und RC Lens ist 2:3. Abdallah Sima (RC Lens) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Matthieu Udol.
70'
Ball abgeblockt. Amadou Haidara (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florian Thauvin.
67'
Ball pariert. Samson Baidoo (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke.
66'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Ousmane Camara.
66'
Ball abgeblockt. Matthieu Udol (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
65'
Foul von Jhoanner Chávez (RC Lens).
65'
Amine El Ouazzani (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SCO Angers und RC Lens ist 2:2. Abdallah Sima (RC Lens) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Saud Abdulhamid.
62'
Das Spiel läuft wieder.
62'
Wechsel RC Lens. Yacine Titraoui kommt für Mezian Mesloub aufgrund einer Verletzung.
62'
Wechsel RC Lens. Florian Sotoca kommt für Michaël Cuisance.
61'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mezian Mesloub (RC Lens).
60'
Ball abgeblockt. Mezian Mesloub (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Saud Abdulhamid.
56'
Mezian Mesloub (RC Lens) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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56'
Foul von Emmanuel Biumla (SCO Angers).
55'
Vorbeigeschossen. Abdallah Sima (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mezian Mesloub mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
54'
Vorbeigeschossen. Jhoanner Chávez (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
54'
Ball pariert. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
53'
Haris Belkebla (SCO Angers) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Mezian Mesloub (RC Lens) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Haris Belkebla (SCO Angers).
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52'
Matthieu Udol (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Amine El Ouazzani (SCO Angers).
52'
Ecke SCO Angers. Die Ecke wurde verursacht von Samson Baidoo.
52'
Ball abgeblockt. Branco van den Boomen (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SCO Angers und RC Lens ist 2:1. Amine El Ouazzani (SCO Angers) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Branco van den Boomen mit einer Flanke nach einer Ecke.
48'
Ecke SCO Angers. Die Ecke wurde verursacht von Robin Risser.
47'
Ball pariert. Branco van den Boomen (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
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47'
Vorbeigeschossen. Prosper Peter (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Joseph Kalulu mit einer Flanke.
47'
Foul von Matthieu Udol (RC Lens).
47'
Emmanuel Biumla (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SCO Angers und RC Lens ist 1:1.
49'
Mezian Mesloub (RC Lens) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Jordan Lefort (SCO Angers).
47'
Ball pariert. Mezian Mesloub (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
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46'
Vorbeigeschossen. Prosper Peter (SCO Angers) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Branco van den Boomen mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Jhoanner Chávez (RC Lens).
45'
Amine El Ouazzani (SCO Angers) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SCO Angers und RC Lens ist 1:1. Abdallah Sima (RC Lens) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten links.
43'
Ball abgeblockt. Amadou Haidara (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matthieu Udol.
40'
Amadou Haidara (RC Lens) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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40'
Foul von Amadou Haidara (RC Lens).
40'
Yassin Belkhdim (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ball abgeblockt. Mezian Mesloub (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florian Thauvin.
37'
Vorbeigeschossen. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mezian Mesloub.
35'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Joseph Kalulu.
34'
Ball abgeblockt. Abdallah Sima (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Ball abgeblockt. Abdallah Sima (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matthieu Udol mit einer Flanke.
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32'
Jean-Clair Todibo (RC Lens) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Amine El Ouazzani (SCO Angers).
31'
Das Spiel läuft wieder.
31'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Prosper Peter (SCO Angers).
30'
Ball pariert. Prosper Peter (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
29'
Foul von Abdallah Sima (RC Lens).
29'
Haris Belkebla (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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26'
Vorbeigeschossen. Mezian Mesloub (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Michaël Cuisance.
23'
Foul von Jhoanner Chávez (RC Lens).
23'
Amine El Ouazzani (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Das Spiel läuft wieder.
22'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jordan Lefort (SCO Angers).
20'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SCO Angers und RC Lens ist 1:0. Amine El Ouazzani (SCO Angers) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts.
19'
Foul von Saud Abdulhamid (RC Lens).
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19'
Emmanuel Biumla (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Vorbeigeschossen. Emmanuel Biumla (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lilian Raolisoa.
15'
Amadou Haidara (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Yassin Belkhdim (SCO Angers).
14'
Ecke SCO Angers. Die Ecke wurde verursacht von Samson Baidoo.
12'
Vorbeigeschossen. Mezian Mesloub (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Michaël Cuisance.
9'
Ball abgeblockt. Prosper Peter (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yassin Belkhdim.
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7'
Foul von Michaël Cuisance (RC Lens).
7'
Yassin Belkhdim (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Vorbeigeschossen. Branco van den Boomen (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Emmanuel Biumla.
5'
Foul von Jean-Clair Todibo (RC Lens).
5'
Prosper Peter (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Vorbeigeschossen. Mezian Mesloub (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Saud Abdulhamid.
4'
Matthieu Udol (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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4'
Foul von Lilian Raolisoa (SCO Angers).
3'
Foul von Samson Baidoo (RC Lens).
3'
Amine El Ouazzani (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SCO Angers und RC Lens.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.