Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Brest und OGC Nizza ist 1:2.
101'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Brest und OGC Nizza ist 1:2.
100'
Vorbeigeschossen. Noah Edjouma (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Standardsituation.
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100'
Elfmeter pariert! Kenny Lala (Stade Brest) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, in der Mitte des Kastens gehalten.
98'
Isak Jansson (OGC Nizza) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
97'
VAR Entscheidung: Elfmeter Stade Brest.
94'
Isak Jansson verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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94'
Elfmeter für Stade Brest. Ibrahim Kanté wurde im Strafraum gefoult.
93'
Ball pariert. Gautier Lloris (Stade Brest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mamady Diambou.
92'
Ecke Stade Brest. Die Ecke wurde verursacht von Youssouf Ndayishimiye.
91'
Yéhvann Diouf (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Gautier Lloris (Stade Brest).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Niels Nkounkou (OGC Nizza) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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90'
Foul von Niels Nkounkou (OGC Nizza).
90'
Kenny Lala (Stade Brest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Wechsel Stade Brest. Mathis Lainé kommt für Hugo Magnetti.
86'
Foul von Hamza Koutoune (OGC Nizza).
86'
Joseph Nonge (Stade Brest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Yéhvann Diouf (OGC Nizza) sieht eine Gelbe Karte.
85'
Handspiel von Ibrahim Kanté (Stade Brest).
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83'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Brest und OGC Nizza ist 1:2. Sofiane Diop (OGC Nizza) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Elye Wahi.
83'
Abseits OGC Nizza. Alidu Seidu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hamza Koutoune im Abseits.
83'
Vorbeigeschossen. Hugo Magnetti (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kenny Lala nach einer Standardsituation.
81'
Foul von Hicham Boudaoui (OGC Nizza).
81'
Joseph Nonge (Stade Brest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Das Spiel läuft wieder.
80'
Wechsel Stade Brest. Ibrahim Kanté kommt für Kamory Doumbia.
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80'
Wechsel Stade Brest. Mamady Diambou kommt für Joris Chotard.
79'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Alidu Seidu (OGC Nizza).
79'
Ball pariert. Lucas Tousart (Stade Brest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joris Chotard mit einer Flanke.
78'
Foul von Alidu Seidu (OGC Nizza).
78'
Joseph Nonge (Stade Brest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Alidu Seidu (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Joseph Nonge (Stade Brest).
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76'
Wechsel OGC Nizza. Djibril Coulibaly kommt für Axel Witsel.
76'
Wechsel OGC Nizza. Isak Jansson kommt für Mohammed Amoura.
75'
Foul von Sofiane Diop (OGC Nizza).
75'
Joris Chotard (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Bradley Locko (Stade Brest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Hamza Koutoune (OGC Nizza) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Bradley Locko (Stade Brest).
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71'
Foul von Sofiane Diop (OGC Nizza).
71'
Bradley Locko (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Wechsel Stade Brest. Joseph Nonge kommt für Mama Baldé.
70'
Wechsel Stade Brest. Noah Edjouma kommt für Pathé Mboup.
68'
Vorbeigeschossen. Sofiane Diop (OGC Nizza) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Niels Nkounkou mit einer Flanke.
68'
Elye Wahi (OGC Nizza) sieht eine Gelbe Karte.
67'
Mohamed Abdelmonem (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Foul von Mama Baldé (Stade Brest).
66'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Pathé Mboup.
66'
Foul von Youssouf Ndayishimiye (OGC Nizza).
66'
Ludovic Ajorque (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Ludovic Ajorque (Stade Brest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Axel Witsel (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Ludovic Ajorque (Stade Brest).
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63'
Foul von Mohammed Amoura (OGC Nizza).
63'
Kenny Lala (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Wechsel OGC Nizza. Sofiane Diop kommt für Gauthier Hein.
62'
Kamory Doumbia (Stade Brest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Axel Witsel (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Kamory Doumbia (Stade Brest).
61'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Brest und OGC Nizza ist 1:1. Elye Wahi (OGC Nizza) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Mohammed Amoura mit einer Flanke nach einer Ecke.
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60'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Mama Baldé.
60'
Das Spiel läuft wieder.
60'
Das Spiel ist unterbrochen (OGC Nizza).
58'
Hamza Koutoune (OGC Nizza) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Foul von Hamza Koutoune (OGC Nizza).
58'
Joris Chotard (Stade Brest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Wechsel OGC Nizza. Hamza Koutoune kommt für Jonathan Clauss aufgrund einer Verletzung.
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54'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Tousart.
52'
Alidu Seidu (OGC Nizza) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Pathé Mboup (Stade Brest).
52'
Hicham Boudaoui (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Joris Chotard (Stade Brest).
50'
Abseits OGC Nizza. Niels Nkounkou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Elye Wahi im Abseits.
48'
Ball pariert. Hugo Magnetti (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
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48'
Mohamed Abdelmonem (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Gautier Lloris (Stade Brest).
47'
Ecke Stade Brest. Die Ecke wurde verursacht von Youssouf Ndayishimiye.
47'
Ball pariert. Kenny Lala (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joris Chotard.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Brest und OGC Nizza ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Mohamed Abdelmonem (OGC Nizza).
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44'
Ludovic Ajorque (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Elye Wahi (OGC Nizza).
43'
Gautier Lloris (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen (OGC Nizza).
39'
Ball abgeblockt. Pathé Mboup (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Magnetti.
37'
Foul von Niels Nkounkou (OGC Nizza).
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37'
Mama Baldé (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Vorbeigeschossen. Kamory Doumbia (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mama Baldé mit einer Flanke.
36'
Foul von Hicham Boudaoui (OGC Nizza).
36'
Hugo Magnetti (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Abseits OGC Nizza. Niels Nkounkou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Elye Wahi im Abseits.
34'
Handspiel von Pathé Mboup (Stade Brest).
31'
Vorbeigeschossen. Mohammed Amoura (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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31'
Ball abgeblockt. Jonathan Clauss (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohammed Amoura.
31'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Kenny Lala.
30'
Abseits OGC Nizza. Niels Nkounkou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Elye Wahi im Abseits.
29'
Ecke Stade Brest. Die Ecke wurde verursacht von Alidu Seidu.
24'
Elye Wahi (OGC Nizza) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Ludovic Ajorque (Stade Brest).
23'
Ball abgeblockt. Mohammed Amoura (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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22'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Gautier Lloris.
17'
Ball abgeblockt. Mohammed Amoura (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Magnetti.
15'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Brest und OGC Nizza ist 1:0. Ludovic Ajorque (Stade Brest) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
14'
Foul von Joris Chotard (Stade Brest).
14'
Axel Witsel (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Vorbeigeschossen. Mohammed Amoura (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
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12'
Ball pariert. Pathé Mboup (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
10'
Foul von Mama Baldé (Stade Brest).
10'
Mohamed Abdelmonem (OGC Nizza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Vorbeigeschossen. Bradley Locko (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Hugo Magnetti.
9'
Ball abgeblockt. Bradley Locko (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Vorbeigeschossen. Alidu Seidu (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Axel Witsel.
5'
Ecke OGC Nizza. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Tousart.
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3'
Abseits Stade Brest. Kamory Doumbia spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mama Baldé im Abseits.
2'
Foul von Mohammed Amoura (OGC Nizza).
2'
Kenny Lala (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Stade Brest und OGC Nizza.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.