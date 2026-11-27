Ball pariert. Pathé Mboup (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber gehalten.
57'
Pablo Pagis (Paris FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Joris Chotard (Stade Brest).
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55'
Ball pariert. Pablo Pagis (Paris FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Rudy Matondo.
54'
Foul von Hamari Traoré (Paris FC).
54'
Ludovic Ajorque (Stade Brest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ball pariert. Pierre Lees-Melou (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
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51'
Pablo Pagis (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Noah Edjouma (Stade Brest).
51'
Ball pariert. Luca Koleosho (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Rudy Matondo.
49'
Vorbeigeschossen. Pathé Mboup (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Joris Chotard mit einer Flanke nach einem Konter.
48'
Foul von Pierre Lees-Melou (Paris FC).
48'
Hugo Magnetti (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Rudy Matondo (Paris FC) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,.
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46'
Ball pariert. Lassine Sinayoko (Paris FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Luca Koleosho mit einer Flanke.
45'
Wechsel Paris FC. Rudy Matondo kommt für Adama Camara.
45'
Wechsel Paris FC. Ilan Kebbal kommt für Moses Simon.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Brest und Paris FC ist 1:0.
47'
Abseits Paris FC. Pablo Pagis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luca Koleosho im Abseits.
46'
Luca Koleosho (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Hugo Magnetti (Stade Brest).
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46'
Vorbeigeschossen. Noah Edjouma (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ludovic Ajorque nach einer Standardsituation.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Diego Coppola (Paris FC).
45'
Ludovic Ajorque (Stade Brest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Adama Camara (Paris FC).
43'
Noah Edjouma (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ball pariert. Moses Simon (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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43'
Ball pariert. Luca Koleosho (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
42'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Bradley Locko.
41'
Vorbeigeschossen. Joris Chotard (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
37'
Vorbeigeschossen. Luca Koleosho (Paris FC) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Moses Simon mit einer Flanke.
36'
Luca Koleosho (Paris FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Foul von Luca Koleosho (Paris FC).
36'
Bradley Locko (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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35'
Foul von Moses Simon (Paris FC).
35'
Luck Zogbé (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Bradley Locko.
34'
Ball abgeblockt. Kamory Doumbia (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pathé Mboup.
33'
Abseits Stade Brest. Egil Selvik spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luck Zogbé im Abseits.
32'
Foul von Hamari Traoré (Paris FC).
32'
Noah Edjouma (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Lucas Tousart (Stade Brest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
30'
Lassine Sinayoko (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Lucas Tousart (Stade Brest).
29'
Vorbeigeschossen. Pathé Mboup (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Ecke.
29'
Ecke Stade Brest. Die Ecke wurde verursacht von Diego Coppola.
29'
Ball abgeblockt. Ludovic Ajorque (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pathé Mboup.
27'
Ball abgeblockt. Moses Simon (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pablo Pagis mit einer Flanke.
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26'
Ecke Paris FC. Die Ecke wurde verursacht von Egil Selvik.
26'
Ball pariert. Lassine Sinayoko (Paris FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pierre Lees-Melou mit einer Flanke.
25'
Maxime Lopez (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Kamory Doumbia (Stade Brest).
24'
Luca Koleosho (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Bradley Locko (Stade Brest).
24'
Vorbeigeschossen. Noah Edjouma (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
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21'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Brest und Paris FC ist 1:0. Luck Zogbé (Stade Brest) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Kamory Doumbia.
21'
Vorbeigeschossen. Kamory Doumbia (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
21'
Ludovic Ajorque (Stade Brest) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,.
20'
Ball abgeblockt. Joris Chotard (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
20'
Ball pariert. Ludovic Ajorque (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pathé Mboup.
20'
Foul von Luck Zogbé (Stade Brest).
20'
Kevin Trapp (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
Ecke Stade Brest. Die Ecke wurde verursacht von Maxime Lopez.
18'
Ecke Stade Brest. Die Ecke wurde verursacht von Hamari Traoré.
17'
Das Spiel läuft wieder.
16'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kamory Doumbia (Stade Brest).
13'
Vorbeigeschossen. Pablo Pagis (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Luca Koleosho.
12'
Vorbeigeschossen. Moses Simon (Paris FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pierre Lees-Melou.
3'
Moses Simon (Paris FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Foul von Luck Zogbé (Stade Brest).
2'
Vorbeigeschossen. Gautier Lloris (Stade Brest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Joris Chotard mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
2'
Pierre Lees-Melou (Paris FC) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
2'
Handspiel von Pierre Lees-Melou (Paris FC).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Stade Brest und Paris FC.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.