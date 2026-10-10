Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Brest und SCO Angers ist 5:1.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Brest und SCO Angers ist 5:1.
96'
Ball abgeblockt. Joseph Nonge (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bradley Locko.
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96'
Bradley Locko (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Foul von Amine El Ouazzani (SCO Angers).
95'
Vorbeigeschossen. Noah Edjouma (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
95'
Ibrahim Kanté (Stade Brest) trifft die Latte mit dem linken Fuss links im Sechzehner,.
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95'
Ball pariert. Djylian N'Guessan (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Noah Edjouma.
93'
Lucas Tousart (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Amine Sbaï (SCO Angers).
92'
Ecke Stade Brest. Die Ecke wurde verursacht von Emmanuel Biumla.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Hugo Magnetti (Stade Brest).
90'
Amine Sbaï (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Vorbeigeschossen. Noah Edjouma (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ibrahim Kanté.
89'
Joseph Nonge (Stade Brest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Louis Mouton (SCO Angers).
87'
Branco van den Boomen (SCO Angers) sieht eine Gelbe Karte.
87'
Joseph Nonge (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Branco van den Boomen (SCO Angers).
86'
Wechsel Stade Brest. Djylian N'Guessan kommt für Ludovic Ajorque.
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85'
Wechsel Stade Brest. Ibrahim Kanté kommt für Pathé Mboup.
85'
Wechsel SCO Angers. Louis Mouton kommt für Haris Belkebla.
81'
Das Spiel läuft wieder.
79'
Wechsel Stade Brest. Mamady Diambou kommt für Joris Chotard.
79'
Wechsel Stade Brest. Noah Edjouma kommt für Kamory Doumbia.
78'
Das Spiel ist unterbrochen (Stade Brest).
74'
Foul von Haris Belkebla (SCO Angers).
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74'
Joseph Nonge (Stade Brest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Ball pariert. Emmanuel Biumla (SCO Angers) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Branco van den Boomen mit einer Flanke.
73'
Ecke SCO Angers. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Tousart.
72'
Abseits Stade Brest. Hugo Magnetti spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ludovic Ajorque im Abseits.
72'
Vorbeigeschossen. Hugo Magnetti (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
71'
Foul von Branco van den Boomen (SCO Angers).
71'
Lucas Tousart (Stade Brest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Vorbeigeschossen. Kenny Lala (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
67'
Foul von Branco van den Boomen (SCO Angers).
67'
Joris Chotard (Stade Brest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Vorbeigeschossen. Kenny Lala (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Bradley Locko.
62'
Ball pariert. Kamory Doumbia (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Lucas Tousart mit dem Kopf.
62'
Ball abgeblockt. Kenny Lala (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
62'
Wechsel SCO Angers. Amine El Ouazzani kommt für Prosper Peter.
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62'
Wechsel SCO Angers. Maël Gernigon kommt für Yassin Belkhdim.
61'
Wechsel Stade Brest. Joseph Nonge kommt für Mama Baldé aufgrund einer Verletzung.
59'
Jordan Lefort (SCO Angers) sieht die Rote Karte.
59'
Das Spiel läuft wieder.
58'
VAR Entscheidung: Karte geändert Jordan Lefort (SCO Angers).
58'
Das Spiel ist unterbrochen (SCO Angers). Entscheidung durch Videobeweis wird abgewartet.
57'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mama Baldé (Stade Brest).
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57'
Foul von Jordan Lefort (SCO Angers).
57'
Mama Baldé (Stade Brest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
5 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Brest und SCO Angers ist 5:1. Pathé Mboup (Stade Brest) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Ludovic Ajorque.
53'
Amine Sbaï (SCO Angers) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Kenny Lala (Stade Brest).
49'
Ecke Stade Brest. Die Ecke wurde verursacht von Lilian Raolisoa.
47'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Brest und SCO Angers ist 4:1. Prosper Peter (SCO Angers) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Joseph Kalulu mit einer Flanke.
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45'
Wechsel SCO Angers. Lilian Raolisoa kommt für Marius Louër.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Brest und SCO Angers ist 4:0.
50'
Ball abgeblockt. Jordan Lefort (SCO Angers) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Branco van den Boomen mit einer Flanke.
49'
Ecke SCO Angers. Die Ecke wurde verursacht von Gautier Lloris.
49'
Ball abgeblockt. Amine Sbaï (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Yassin Belkhdim (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Bradley Locko (Stade Brest).
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
45'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Brest und SCO Angers ist 4:0. Mama Baldé (Stade Brest) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Pathé Mboup.
42'
Foul von Jim Allevinah (SCO Angers).
42'
Pathé Mboup (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pathé Mboup (Stade Brest).
38'
Pathé Mboup (Stade Brest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Foul von Marius Louër (SCO Angers).
34'
Wechsel SCO Angers. Emmanuel Biumla kommt für Ousmane Camara aufgrund einer Verletzung.
32'
Vorbeigeschossen. Mama Baldé (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Hugo Magnetti.
30'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Brest und SCO Angers ist 3:0. Kenny Lala (Stade Brest) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
28'
Elfmeter für Stade Brest. Kamory Doumbia wurde im Strafraum gefoult.
28'
Ousmane Camara verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
26'
Vorbeigeschossen. Prosper Peter (SCO Angers) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jim Allevinah mit einer Flanke.
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26'
Vorbeigeschossen. Prosper Peter (SCO Angers) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Amine Sbaï.
24'
Ball pariert. Jim Allevinah (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Amine Sbaï mit einer Flanke.
24'
Ball pariert. Pathé Mboup (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lucas Tousart mit einem Steilpass.
21'
Vorbeigeschossen. Amine Sbaï (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Yassin Belkhdim nach einer Ecke.
21'
Ecke SCO Angers. Die Ecke wurde verursacht von Kenny Lala.
17'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Brest und SCO Angers ist 2:0. Lucas Tousart (Stade Brest) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Joris Chotard mit einer Flanke.
17'
Ecke Stade Brest. Die Ecke wurde verursacht von Anthony Lopes.
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17'
Ball pariert. Pathé Mboup (Stade Brest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Kamory Doumbia.
15'
Ludovic Ajorque (Stade Brest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
15'
Foul von Ludovic Ajorque (Stade Brest).
15'
Jordan Lefort (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Brest und SCO Angers ist 1:0. Ludovic Ajorque (Stade Brest) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Hugo Magnetti mit einer Flanke.
6'
Ecke Stade Brest. Die Ecke wurde verursacht von Marius Louër.
6'
Ball abgeblockt. Ludovic Ajorque (Stade Brest) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pathé Mboup.
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4'
Ecke SCO Angers. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Tousart.
4'
Foul von Mama Baldé (Stade Brest).
4'
Joseph Kalulu (SCO Angers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Vorbeigeschossen. Marius Louër (SCO Angers) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Branco van den Boomen mit einer Flanke nach einer Ecke.
2'
Ecke SCO Angers. Die Ecke wurde verursacht von Bradley Locko.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Stade Brest und SCO Angers.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.