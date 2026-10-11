Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Rennes und AJ Auxerre ist 4:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Rennes und AJ Auxerre ist 4:1.
94'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Rennes und AJ Auxerre ist 4:1. Boulaye Dia (Stade Rennes) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Bryan Reynolds mit einem Steilpass nach einem Konter.
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93'
Foul von Boulaye Dia (Stade Rennes).
93'
Pierre Ekwah (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Rennes und AJ Auxerre ist 3:1. Boulaye Dia (Stade Rennes) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Ludovic Blas mit einem Steilpass.
92'
Foul von Djaoui Cissé (Stade Rennes).
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92'
Rémy Labeau Lascary (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Abseits AJ Auxerre. Fredrik Oppegård spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Axel Tuanzebe im Abseits.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Djaoui Cissé (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Foul von Djaoui Cissé (Stade Rennes).
90'
Kévin Danois (AJ Auxerre) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Ball abgeblockt. Ludovic Blas (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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87'
Abseits AJ Auxerre. Cameron Archer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Youssef Khoudda im Abseits.
87'
Wechsel AJ Auxerre. Youssef Khoudda kommt für Romain Faivre.
86'
Vorbeigeschossen. Valentin Rongier (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
85'
Wechsel Stade Rennes. Przemyslaw Frankowski kommt für Aboubakar Nagida.
84'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Mamadou Diop.
84'
Ball pariert. Mahdi Camara (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ludovic Blas.
83'
Foul von Valentin Rongier (Stade Rennes).
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83'
Pierre Ekwah (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Mahdi Camara (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Cameron Archer (AJ Auxerre).
82'
Wechsel AJ Auxerre. Aristide Zossou kommt für Arthur Piedfort.
80'
Ball abgeblockt. Elikya Legros (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
80'
Ball abgeblockt. Pierre Ekwah (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rémy Labeau Lascary.
78'
Djaoui Cissé (Stade Rennes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Foul von Pierre Ekwah (AJ Auxerre).
77'
Wechsel Stade Rennes. Ludovic Blas kommt für Issa Soumaré.
77'
Wechsel Stade Rennes. Boulaye Dia kommt für Estéban Lepaul.
77'
Wechsel AJ Auxerre. Pierre Ekwah kommt für Naouirou Ahamada.
77'
Wechsel AJ Auxerre. Rémy Labeau Lascary kommt für Danny Namaso.
76'
Wechsel AJ Auxerre. Elikya Legros kommt für Clément Akpa.
75'
Vorbeigeschossen. Naouirou Ahamada (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Romain Faivre nach einer Ecke.
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74'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Aboubakar Nagida.
73'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Axel Tuanzebe.
73'
Ball abgeblockt. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aboubakar Nagida.
71'
Vorbeigeschossen. Issa Soumaré (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Djaoui Cissé mit einer Flanke nach einer Ecke.
70'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Axel Tuanzebe.
70'
Ball pariert. Issa Soumaré (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Eliezer Mayenda.
70'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Mamadou Diop.
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70'
Ball pariert. Djaoui Cissé (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Estéban Lepaul.
69'
Abseits Stade Rennes. Estéban Lepaul spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Anthony Rouault im Abseits.
69'
Ball abgeblockt. Djaoui Cissé (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
68'
Handspiel von Naouirou Ahamada (AJ Auxerre).
67'
Wechsel Stade Rennes. Eliezer Mayenda kommt für Mousa Al Tamari.
67'
Wechsel Stade Rennes. Djaoui Cissé kommt für Adrien Thomasson.
66'
Ball abgeblockt. Cameron Archer (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Romain Faivre.
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66'
Ball pariert. Romain Faivre (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Naouirou Ahamada.
64'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Charlie Cresswell.
64'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Anthony Rouault.
63'
Ball pariert. Mousa Al Tamari (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Valentin Rongier.
62'
Mousa Al Tamari (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Fredrik Oppegård (AJ Auxerre).
59'
Estéban Lepaul (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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59'
Adrien Thomasson (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Foul von Adrien Thomasson (Stade Rennes).
59'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Ball abgeblockt. Issa Soumaré (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mousa Al Tamari.
55'
Vorbeigeschossen. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Adrien Thomasson mit einer Flanke nach einer Ecke.
55'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Naouirou Ahamada.
53'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Rennes und AJ Auxerre ist 2:1. Adrien Thomasson (Stade Rennes) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Bryan Reynolds nach einer Ecke.
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52'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Mamadou Diop.
52'
Ball pariert. Charlie Cresswell (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Anthony Rouault.
51'
Ball pariert. Kévin Danois (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Axel Tuanzebe.
50'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Brice Samba.
50'
Ball pariert. Naouirou Ahamada (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Romain Faivre.
50'
Anthony Rouault (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Foul von Anthony Rouault (Stade Rennes).
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50'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Mousa Al Tamari (Stade Rennes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Clément Akpa (AJ Auxerre).
47'
Aboubakar Nagida (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Cameron Archer (AJ Auxerre).
47'
Foul von Charlie Cresswell (Stade Rennes).
47'
Kévin Danois (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Clément Akpa.
46'
Ball abgeblockt. Issa Soumaré (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aboubakar Nagida mit einer Flanke.
46'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Romain Faivre.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Rennes und AJ Auxerre ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Clément Akpa.
45'
Abseits AJ Auxerre. Mamadou Diop spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cameron Archer im Abseits.
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43'
Vorbeigeschossen. Lamine Sy (AJ Auxerre) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Danny Namaso nach einem Konter.
43'
Ball pariert. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aboubakar Nagida.
40'
Abseits Stade Rennes. Mousa Al Tamari spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adrien Thomasson im Abseits.
38'
Foul von Charlie Cresswell (Stade Rennes).
38'
Danny Namaso (AJ Auxerre) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Vorbeigeschossen. Romain Faivre (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Cameron Archer nach einem Konter.
35'
Charlie Cresswell (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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35'
Foul von Cameron Archer (AJ Auxerre).
35'
Ball pariert. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Bryan Reynolds mit einer Flanke.
35'
Adrien Thomasson (Stade Rennes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Naouirou Ahamada (AJ Auxerre).
34'
Foul von Charlie Cresswell (Stade Rennes).
34'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ball pariert. Romain Faivre (AJ Auxerre) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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30'
Vorbeigeschossen. Issa Soumaré (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
30'
Bryan Reynolds (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Danny Namaso (AJ Auxerre).
25'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Rennes und AJ Auxerre ist 1:1. Cameron Archer (AJ Auxerre) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten links. Vorbereitet von Mamadou Diop mit einem langen Ball.
25'
Das Spiel läuft wieder.
24'
Das Spiel ist unterbrochen (AJ Auxerre).
22'
Foul von Arthur Piedfort (AJ Auxerre).
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22'
Mahdi Camara (Stade Rennes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Abseits AJ Auxerre. Clément Akpa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cameron Archer im Abseits.
17'
Foul von Aboubakar Nagida (Stade Rennes).
17'
Lamine Sy (AJ Auxerre) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Rennes und AJ Auxerre ist 1:0. Estéban Lepaul (Stade Rennes) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, in die Tormitte. Vorbereitet von Charlie Cresswell mit einem Steilpass.
10'
Kévin Danois (AJ Auxerre) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Bryan Reynolds (Stade Rennes).
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7'
Foul von Mahdi Camara (Stade Rennes).
7'
Romain Faivre (AJ Auxerre) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Issa Soumaré (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Naouirou Ahamada (AJ Auxerre).
4'
Ball abgeblockt. Valentin Rongier (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
4'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Danny Namaso.
3'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Axel Tuanzebe.
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2'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Arthur Piedfort.
1'
Vorbeigeschossen. Danny Namaso (AJ Auxerre) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Romain Faivre mit einer Flanke nach einer Ecke.
1'
Ecke AJ Auxerre. Die Ecke wurde verursacht von Charlie Cresswell.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Stade Rennes und AJ Auxerre.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.