Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Rennes und OSC Lille ist 1:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Rennes und OSC Lille ist 1:2.
92'
Vorbeigeschossen. Charlie Cresswell (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mousa Al Tamari mit einer Flanke nach einer Ecke.
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92'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Romain Perraud.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Vorbeigeschossen. Djaoui Cissé (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sebastian Szymanski.
86'
Vorbeigeschossen. Djaoui Cissé (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Valentin Rongier.
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84'
Ball abgeblockt. Valentin Rongier (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
83'
Wechsel OSC Lille. Olivier Giroud kommt für Hákon Haraldsson.
83'
Wechsel OSC Lille. Isaac Cossier kommt für Ngal'ayel Mukau.
83'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Maurits Kjærgaard.
82'
Wechsel Stade Rennes. Sebastian Szymanski kommt für Gonçalo Oliveira.
77'
Nathan Ngoy (OSC Lille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Aboubakar Nagida (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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77'
Foul von Nathan Ngoy (OSC Lille).
77'
Vorbeigeschossen. Ludovic Blas (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Issa Soumaré mit einer Flanke.
75'
Wechsel Stade Rennes. Ludovic Blas kommt für Adrien Thomasson.
75'
Wechsel Stade Rennes. Djaoui Cissé kommt für Mahdi Camara.
74'
Wechsel Stade Rennes. Issa Soumaré kommt für Boulaye Dia.
74'
Soriba Diaoune (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Bryan Reynolds (Stade Rennes).
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73'
Wechsel OSC Lille. Dilane Bakwa kommt für Ethan Mbappé.
73'
Maurits Kjærgaard (OSC Lille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
73'
Foul von Maurits Kjærgaard (OSC Lille).
73'
Bryan Reynolds (Stade Rennes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Rennes und OSC Lille ist 1:2. Nathan Ngoy (OSC Lille) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Soriba Diaoune.
67'
Benjamin André (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Valentin Rongier (Stade Rennes).
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65'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Berke Özer.
65'
Ball pariert. Mousa Al Tamari (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Boulaye Dia.
65'
Foul von Romain Perraud (OSC Lille).
65'
Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Romain Perraud (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Bryan Reynolds (Stade Rennes).
64'
Hákon Haraldsson (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Foul von Valentin Rongier (Stade Rennes).
63'
Wechsel Stade Rennes. Mousa Al Tamari kommt für Eliezer Mayenda.
62'
Wechsel OSC Lille. Maurits Kjærgaard kommt für Nabil Bentaleb.
62'
Wechsel OSC Lille. Romain Perraud kommt für Calvin Verdonk.
61'
Abseits Stade Rennes. Bryan Reynolds spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Eliezer Mayenda im Abseits.
59'
Vorbeigeschossen. Soriba Diaoune (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tanguy Nianzou.
57'
Das Spiel läuft wieder.
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56'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mahdi Camara (Stade Rennes).
55'
Calvin Verdonk (OSC Lille) sieht eine Gelbe Karte.
54'
Foul von Calvin Verdonk (OSC Lille).
54'
Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Valentin Rongier (Stade Rennes).
54'
Hákon Haraldsson (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Abseits Stade Rennes. Brice Samba spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Abdelhamid Aït Boudlal im Abseits.
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51'
Adrien Thomasson (Stade Rennes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Nabil Bentaleb (OSC Lille).
51'
Ball abgeblockt. Valentin Rongier (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abdelhamid Aït Boudlal.
50'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Ethan Mbappé.
49'
Das Spiel läuft wieder.
48'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tanguy Nianzou (OSC Lille).
48'
Charlie Cresswell (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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48'
Foul von Tanguy Nianzou (OSC Lille).
48'
Vorbeigeschossen. Alexsandro (OSC Lille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
47'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Brice Samba.
47'
Ball pariert. Calvin Verdonk (OSC Lille) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Hákon Haraldsson.
46'
Ball abgeblockt. Ngal'ayel Mukau (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ethan Mbappé.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Rennes und OSC Lille ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Aboubakar Nagida (Stade Rennes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Ngal'ayel Mukau (OSC Lille).
44'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Alexsandro.
43'
Ball abgeblockt. Bryan Reynolds (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abdelhamid Aït Boudlal.
42'
Boulaye Dia (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Nabil Bentaleb (OSC Lille).
41'
Foul von Gonçalo Oliveira (Stade Rennes).
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41'
Ngal'ayel Mukau (OSC Lille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Adrien Thomasson (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Nathan Ngoy (OSC Lille).
39'
Vorbeigeschossen. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
39'
Ball abgeblockt. Boulaye Dia (Stade Rennes) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adrien Thomasson mit einer Flanke.
38'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Calvin Verdonk.
38'
Ball abgeblockt. Eliezer Mayenda (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Valentin Rongier.
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34'
Adrien Thomasson (Stade Rennes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Soriba Diaoune (OSC Lille).
31'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Rennes und OSC Lille ist 1:1. Boulaye Dia (Stade Rennes) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz oben rechts. Vorbereitet von Abdelhamid Aït Boudlal nach einer Ecke.
31'
Vorbeigeschossen. Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Aboubakar Nagida mit einer Flanke nach einer Ecke.
31'
Vorbeigeschossen. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Adrien Thomasson mit einer Flanke nach einer Ecke.
30'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Benjamin André.
27'
Aboubakar Nagida (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Foul von Nathan Ngoy (OSC Lille).
26'
Foul von Soriba Diaoune (OSC Lille).
26'
Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Rennes und OSC Lille ist 0:1. Soriba Diaoune (OSC Lille) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links.
23'
Foul von Calvin Verdonk (OSC Lille).
23'
Mahdi Camara (Stade Rennes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ball abgeblockt. Bryan Reynolds (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abdelhamid Aït Boudlal.
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15'
Adrien Thomasson (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Benjamin André (OSC Lille).
13'
Foul von Eliezer Mayenda (Stade Rennes).
13'
Soriba Diaoune (OSC Lille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Eliezer Mayenda (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Soriba Diaoune (OSC Lille).
12'
Ecke OSC Lille. Die Ecke wurde verursacht von Aboubakar Nagida.
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10'
Vorbeigeschossen. Soriba Diaoune (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
9'
Vorbeigeschossen. Benjamin André (OSC Lille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ethan Mbappé.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Stade Rennes und OSC Lille.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.